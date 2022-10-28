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Новости Видео Война
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Руководство РФ будет искать любые новые возможности, чтобы продолжать войну, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 247-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел несколько совещаний с военными по поводу текущей ситуации на передовой, наших активных действий. Сегодня у врага отчитываются о якобы завершении их мобилизации... О якобы ненужности новых волн отправки граждан России на фронт. Мы чувствуем на передовой совсем другое.

Хотя Россия и пытается усилить давление на наши позиции, используя мобилизованных, но они настолько плохо подготовлены и экипированы, настолько грубо применяются командованием, что позволяет предположить: уже скоро России может понадобиться и новая волна отправки людей на войну.

Мы к этому готовимся – готовимся к тому, что текущее российское руководство будет искать новые возможности, чтобы продолжать войну. В том числе и благодаря своим сообщникам – в Иране. Поэтому ежедневно работаем с партнерами для того, чтобы усилить нашу противовоздушную оборону, другие наши оборонные возможности. Ежедневно усиливаем защиту нашей критической инфраструктуры, прежде всего, энергетической", - рассказал Зеленский.

Смотрите также: Результатом нашей борьбы непременно становится освобождение Украины, как и 78 лет назад, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20482)


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Топ комментарии
+14
в Порошенка була помилка- він вважав українців європейцями, а більшість їх виявились совковими малоросами тупорилими.
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28.10.2022 21:43
+13
У Порошенка було тільки дві великі помилки: 1. Він серйозно поранив Коломойського. 2. Він не добив Коломойського. Все решта - наслідки
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28.10.2022 21:40
+9
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28.10.2022 21:36
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28.10.2022 21:36 Ответить
У Порошенка було тільки дві великі помилки: 1. Він серйозно поранив Коломойського. 2. Він не добив Коломойського. Все решта - наслідки
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28.10.2022 21:40 Ответить
в Порошенка була помилка- він вважав українців європейцями, а більшість їх виявились совковими малоросами тупорилими.
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28.10.2022 21:43 Ответить
НАЖАЛЬ, друга його помилка - він не знищив гнійник Г + Г і не відірвав бошку Зе клоуну.
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28.10.2022 22:44 Ответить
И снова!!!!картаво-гнусный,клоун-наркоман в роли диктора новостей!!!
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28.10.2022 22:51 Ответить
У Порошенко хватало ошибок. Особенно на 1 отрезке президентства. И много коррупции. Но по сравнению с клоуном он Аденауэр
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28.10.2022 21:55 Ответить
Много коррупции и пшык в потугах это доказать Зеленским и Коломойским
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28.10.2022 22:03 Ответить
Срамота 😁
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28.10.2022 22:45 Ответить
сподіваюся що у вави завтра шабат і ми його не почуємо до понеділка... аллілуйя
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28.10.2022 21:39 Ответить
А после шабата шашлычки из свинины
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28.10.2022 21:48 Ответить
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28.10.2022 21:42 Ответить
Щоб закінчити війну - ЗСУ необходимо захопити, як мінімум, кілька областей Росії, і почати диктувати умови
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28.10.2022 21:43 Ответить
Можно просто перестать стрелять
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28.10.2022 22:07 Ответить
Ну, есть первые реальные успехи русских чмобиков. На одном из полигонов калмыки отрезали русскому срочнику 4 пальца, а потом сошлись в ближнем бою с астраханскими казахами.
https://www.youtube.com/watch?v=zIavDXzMlBk
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28.10.2022 21:48 Ответить
А были бы в НАТО так еще бы и изнасиловали
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28.10.2022 21:50 Ответить
Неграми
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28.10.2022 22:06 Ответить
От молодці, радий за них, тільки в Україну хай не сунуться, а ріжуть один одного за порєбріком
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28.10.2022 22:43 Ответить
срочник прям везунчик, на дембель поедет, живой, еще и все части тела останутся "на родине", плюс может денег получит. калмыки тоже прошаренные - в тюрягу на пару месяцев, хотя там их могут конечно тоже отправить на "спецоперацию", но пара месяцев тоже вполне норм.
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29.10.2022 00:05 Ответить
он же говорил что все хотят закончить войну, а это все клятый порошенко с партией войны разжигает и наживается на войне... ну и зебил
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28.10.2022 21:49 Ответить
Вова, а что случилось? Ты ж у Х...ла в глазах столько мира увидел
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28.10.2022 21:53 Ответить
Як тільки Щеневтік стане Ужевтіком, надія у путішистської верхівки зникне.
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28.10.2022 21:56 Ответить
Та невже прозріло
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28.10.2022 21:58 Ответить
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28.10.2022 21:58 Ответить
Якщо десь лежить велика купа лайна, не треба її постійно колупати!
Це стосується і пу, і зе.
Різниця - пу є 86% росіян, зе - 73
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28.10.2022 21:59 Ответить
почему этого дебила на ночь глядя включают
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28.10.2022 22:12 Ответить
дивись свого ***** і подрочуй
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28.10.2022 23:13 Ответить
я вообще поражаюсь с зебила, он может легко заткнуть армию порохоботов, достаточно сказать даже обтекаемо, что был не прав на счет порошенко, и тот делал для украины. тем более он провозглашал что надо мирится во время войны, но это оказалось очередным звиздежом. даже для русни он делает поблажки переходя на сруцькую мову в обращениях, а с порохоботами не хочет мириться
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28.10.2022 22:16 Ответить
Недавно было три года, как Зеленский с Ермаком отвели войска возле пгт. Золотое. С тех пор он отвел, развел и разминировал куда больше. Теперь плачется зеленым крокодилом со всех экранов.
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28.10.2022 22:23 Ответить
...Ми до цього готуємось...
Так само як "готувались" до повномасштабного. Особливо готувалась "Мотор Січ" під прикриттям Банкової.
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28.10.2022 22:24 Ответить
Керівництво РФ шукатиме будь-яких нових можливостей, щоб продовжувати війну, - Зеленський Джерело:
ГНУСАВИЙ НЕ ЛЯКАЙ - ВСІ ВЖЕ ЛЯКАНІ.
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28.10.2022 22:40 Ответить
 
 