Руководство РФ будет искать любые новые возможности, чтобы продолжать войну, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 247-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел несколько совещаний с военными по поводу текущей ситуации на передовой, наших активных действий. Сегодня у врага отчитываются о якобы завершении их мобилизации... О якобы ненужности новых волн отправки граждан России на фронт. Мы чувствуем на передовой совсем другое.

Хотя Россия и пытается усилить давление на наши позиции, используя мобилизованных, но они настолько плохо подготовлены и экипированы, настолько грубо применяются командованием, что позволяет предположить: уже скоро России может понадобиться и новая волна отправки людей на войну.

Мы к этому готовимся – готовимся к тому, что текущее российское руководство будет искать новые возможности, чтобы продолжать войну. В том числе и благодаря своим сообщникам – в Иране. Поэтому ежедневно работаем с партнерами для того, чтобы усилить нашу противовоздушную оборону, другие наши оборонные возможности. Ежедневно усиливаем защиту нашей критической инфраструктуры, прежде всего, энергетической", - рассказал Зеленский.

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