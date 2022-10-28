Руководство РФ будет искать любые новые возможности, чтобы продолжать войну, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 247-го дня войны с Россией.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел несколько совещаний с военными по поводу текущей ситуации на передовой, наших активных действий. Сегодня у врага отчитываются о якобы завершении их мобилизации... О якобы ненужности новых волн отправки граждан России на фронт. Мы чувствуем на передовой совсем другое.
Хотя Россия и пытается усилить давление на наши позиции, используя мобилизованных, но они настолько плохо подготовлены и экипированы, настолько грубо применяются командованием, что позволяет предположить: уже скоро России может понадобиться и новая волна отправки людей на войну.
Мы к этому готовимся – готовимся к тому, что текущее российское руководство будет искать новые возможности, чтобы продолжать войну. В том числе и благодаря своим сообщникам – в Иране. Поэтому ежедневно работаем с партнерами для того, чтобы усилить нашу противовоздушную оборону, другие наши оборонные возможности. Ежедневно усиливаем защиту нашей критической инфраструктуры, прежде всего, энергетической", - рассказал Зеленский.
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https://www.youtube.com/watch?v=zIavDXzMlBk
Це стосується і пу, і зе.
Різниця - пу є 86% росіян, зе - 73
Так само як "готувались" до повномасштабного. Особливо готувалась "Мотор Січ" під прикриттям Банкової.
ГНУСАВИЙ НЕ ЛЯКАЙ - ВСІ ВЖЕ ЛЯКАНІ.