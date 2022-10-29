У россиян подгорает от интервью и.о. главы СБУ Малюка на фоне "Мамая с черепами": Идет охота на ведьм. Ошалели совсем. ВИДЕО

Российские пропагандисты на своих ток-шоу продолжают придумывать новые "страшилки". Теперь они уверяют, что в Украине якобы идет "новая охота на ведьм".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Россияне активно цитируют заявления и.о. главы СБУ Василия Малюка.

"Малюк рассказал, что на инфраструктурных объектах постоянно ищут потенциальных предателей. Не только тех, кто работает на Россию, но и тех, кто может начать работать. Видятся Малюку и агенты Кремля в рясах... СБУ терроризирует священников канонической православной церкви. 33 священника уже в статусе подозреваемого. Ошалели совсем", - говорит ведущий ток-шок на РосТВ.

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Они также критикуют интервью Малюка на фоне картины с казаком Мамаем на груде черепов.

"Рассказывает, что россиянам может предложить только такую ​​перспективу", – добавляет пропагандист.