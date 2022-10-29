У россиян подгорает от интервью и.о. главы СБУ Малюка на фоне "Мамая с черепами": Идет охота на ведьм. Ошалели совсем. ВИДЕО
Российские пропагандисты на своих ток-шоу продолжают придумывать новые "страшилки". Теперь они уверяют, что в Украине якобы идет "новая охота на ведьм".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Россияне активно цитируют заявления и.о. главы СБУ Василия Малюка.
"Малюк рассказал, что на инфраструктурных объектах постоянно ищут потенциальных предателей. Не только тех, кто работает на Россию, но и тех, кто может начать работать. Видятся Малюку и агенты Кремля в рясах... СБУ терроризирует священников канонической православной церкви. 33 священника уже в статусе подозреваемого. Ошалели совсем", - говорит ведущий ток-шок на РосТВ.
Они также критикуют интервью Малюка на фоне картины с казаком Мамаем на груде черепов.
"Рассказывает, что россиянам может предложить только такую перспективу", – добавляет пропагандист.
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а під рясою товаріщ маузєр
- Покроєм ряси... У них зсередини на плечах погони пристібуються, а під правою полою - кобура "маузера" чи "ТТ"
Якщо ти пішов служити Господу, то відкинув усе мирське. Тепер у тебе інші цінності та інші ідеали. А якщо ти і в рясі з хрестом і "стопіцот" орденків, медалек і значків все одно чіпляєшна на собі , то ти не священик, а примітивний браток з "раёона"
Кацапйо так палюбіло ту рослинку.
волковваньков, идет охота...
Бабаєва працювала в президентському пулі Путіна, була головним редактором пропагандистського сайту "Газета.ру".
У 2004-2006 роках очолювала представництво РІА Новини у Великій Британії, а у 2008-2012 роках була шеф-редактором корпункту агентства в США. Також вона працювала заступником головного редактора газети "Московські новини", шеф-редактором журналу "Профіль".
https://antikor.com.ua/articles/584898-v_krymu_na_poligone_zastrelili_rossijskuju_propagandistku
https://t.me/tZEinform/21643 tZEinform :
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