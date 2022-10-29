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Последствия обстрелов Запорожской области 28 октября. Есть раненые. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки россияне из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии обстреляли дома жителей Гуляйполя. Под вражеским огнем оказались населенные пункты Пологовского и Васильевского районов.

Об этом сообщает Нацполиция Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

"С каждым днем ​​в Гуляйполе улицы частного сектора получают все более ужасные разрушенияя. Повреждены крыши, фасады зданий, разрушена дворовая территория, а кое-где – кучи строительного мусора вместо домов. В многоэтажках выбиты стекла, повреждены окна и балконы. Не лучше и ситуация на Ореховщине – там разрушены дома местных жителей и повреждены автомобили", - говорится в сообщении.

Под вражеским огнем постоянно находятся жители села Приморского Васильевского района. Захватчики повредили несколько домов и хозяйственных построек. Ранения получили двое гражданских.

"По факту военных преступлений полицейские собрали и передали материалы в УСБУ в Запорожской области для открытия уголовных производств по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны", - сообщили в полиции.

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Последствия обстрелов Запорожской области 28 октября. Есть раненые 01

Последствия обстрелов Запорожской области 28 октября. Есть раненые 02
Последствия обстрелов Запорожской области 28 октября. Есть раненые 03
Последствия обстрелов Запорожской области 28 октября. Есть раненые 04
Последствия обстрелов Запорожской области 28 октября. Есть раненые 05
Последствия обстрелов Запорожской области 28 октября. Есть раненые 06
Последствия обстрелов Запорожской области 28 октября. Есть раненые 07
Последствия обстрелов Запорожской области 28 октября. Есть раненые 08
Последствия обстрелов Запорожской области 28 октября. Есть раненые 09

Автор: 

обстрел (27336) ранение (3387) Запорожская область (3117)


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29.10.2022 14:30 Ответить
мирного рішення не буде

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29.10.2022 14:34 Ответить
Лінія фронта на Запорізькому нарямку не рухається взагалі. Кожного дня читаєш: обстріляли Гуляйполе, Пологи, Оріхів. Щей Запоріжжя добавилось. Міста стирають з лиця землі.
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29.10.2022 14:42 Ответить
 
 