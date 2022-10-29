Последствия обстрелов Запорожской области 28 октября. Есть раненые. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки россияне из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии обстреляли дома жителей Гуляйполя. Под вражеским огнем оказались населенные пункты Пологовского и Васильевского районов.

Об этом сообщает Нацполиция Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

"С каждым днем ​​в Гуляйполе улицы частного сектора получают все более ужасные разрушенияя. Повреждены крыши, фасады зданий, разрушена дворовая территория, а кое-где – кучи строительного мусора вместо домов. В многоэтажках выбиты стекла, повреждены окна и балконы. Не лучше и ситуация на Ореховщине – там разрушены дома местных жителей и повреждены автомобили", - говорится в сообщении.

Под вражеским огнем постоянно находятся жители села Приморского Васильевского района. Захватчики повредили несколько домов и хозяйственных построек. Ранения получили двое гражданских.

"По факту военных преступлений полицейские собрали и передали материалы в УСБУ в Запорожской области для открытия уголовных производств по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны", - сообщили в полиции.

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