Эксклюзивные кадры горящих российских кораблей в Севастополе: Повреждены по меньшей мере 3 носителя "Калибров". ВИДЕО

В результате ночных взрывов в оккупированном Севастополе повреждены по меньшей мере 3 российских корабля-носителя "Калибров".

Об этом сообщили источники в силовых структурах, передает Цензор.НЕТ.

Среди них – фрегат "Адмирал Макаров". Существует большая вероятность, что несколько кораблей не просто повреждены, а утоплены.

Отметим, что никто из силовиков официально не подтверждает, что за взрывами могут стоять украинские спецслужбы. В то же время на страницах СБУ в соцсетях утром 29 октября опубликовано фото спецназовца, смотрящего на часы, с подписью "It's BAVOVNA o’clock!" ("Пришло время хлопка").

Напомним, с утра 29 октября в оккупированном Севастополе местные жители слышали сильный грохот и взрывы. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил о якобы атаке беспилотников.

В Минобороны РФ заявили, что украинские беспилотники якобы атаковали российские корабли в Севастопольской бухте.

ОК "Південь" сообщает, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски ракет ПВО.

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