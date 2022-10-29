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Эксклюзивные кадры горящих российских кораблей в Севастополе: Повреждены по меньшей мере 3 носителя "Калибров". ВИДЕО

В результате ночных взрывов в оккупированном Севастополе повреждены по меньшей мере 3 российских корабля-носителя "Калибров".

Об этом сообщили источники в силовых структурах, передает Цензор.НЕТ.

Среди них – фрегат "Адмирал Макаров". Существует большая вероятность, что несколько кораблей не просто повреждены, а утоплены.

Отметим, что никто из силовиков официально не подтверждает, что за взрывами могут стоять украинские спецслужбы. В то же время на страницах СБУ в соцсетях утром 29 октября опубликовано фото спецназовца, смотрящего на часы, с подписью "It's BAVOVNA o’clock!" ("Пришло время хлопка").

Напомним, с утра 29 октября в оккупированном Севастополе местные жители слышали сильный грохот и взрывы. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил о якобы атаке беспилотников.

В Минобороны РФ заявили, что украинские беспилотники якобы атаковали российские корабли в Севастопольской бухте.

ОК "Південь" сообщает, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски ракет ПВО.

Читайте: Взрывы в Севастополе повредили по меньшей мере три российских корабля-носителя "Калибров", - источники в СБУ

город Севастополь (1760)


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Топ комментарии
+97
це просто бімба!!!
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29.10.2022 16:21
+96
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29.10.2022 16:24
+75
От до чого призводять нєрвнічаніЄ та курьЄніЄ...
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29.10.2022 16:20
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Домовились. Пусть дырки в погонах крутит для новых звезд))))
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29.10.2022 19:47 Ответить
Сьогодні це мічман Єнот!
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29.10.2022 17:26 Ответить
Не треба так швидко. Бо в нас немає генерал-фельдмаршала.
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29.10.2022 17:50 Ответить
Дочекалась прелєстних енотиків
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29.10.2022 18:03 Ответить
Нафто термінал у Новоросійску-Туапсе чекає папірос. ЗСУ дії !!!
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29.10.2022 17:13 Ответить
Там як раз дуже поруч палац *****.... Треба аквадіскотеку увімкнути!
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29.10.2022 17:42 Ответить
Світає, край неба в бухті орків палає, соловейко з Байрактаром сонце зустрічає.
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29.10.2022 17:18 Ответить
та потопити би нахрін весь касапський чф!
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29.10.2022 17:20 Ответить
та там, похже, уже не так много и осталось от него
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29.10.2022 20:09 Ответить
Звіздьеж, це не ми! То все москальські мультики, аби звинцватити нас. А так у них все добре...
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29.10.2022 17:21 Ответить
красівоє... вогнені шарики...
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29.10.2022 17:22 Ответить
Бавовною задоволений. Хочу ще.

Що для цього робити...

P.S. Треба було б ще добити виживших.
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29.10.2022 17:28 Ответить
тепер путін має можливість вдягати акваланг і діставати амфори з гальюнів дрєвнєроссійських судьон
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29.10.2022 17:29 Ответить
свіжо засрані амфори.
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29.10.2022 17:37 Ответить
"судна" із суден - оригінально.
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29.10.2022 22:15 Ответить
А може козаки на " чайках "? Турків у свій час ганьбили ,а москалів зараз й поготів !
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29.10.2022 17:55 Ответить
Після перших кадрів відео згадав про "Чайок"
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29.10.2022 20:00 Ответить
Шумєл прібой, кіпєла морє, і чайкі сралі мнє на грудь )))
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29.10.2022 17:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3EOYMXHclJg
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29.10.2022 19:50 Ответить
видео с дрона, особенно ночное, супер
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29.10.2022 18:07 Ответить
Гарно русосвіней підсмажили. Сподіваюсь що окрім дронів потім ще прілетіли гарпуни з нептунами.
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29.10.2022 18:25 Ответить
"Адмірал Макаров"-уууу- цигель цигель!
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29.10.2022 18:26 Ответить
руссо туристо --- облико морале
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30.10.2022 05:25 Ответить
Це завітали велики комахи із біолабораторії України, генномодифіковані
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29.10.2022 18:28 Ответить
Интересный ракурс съёмки . . .
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29.10.2022 18:36 Ответить
Декорабліцзація чорноморського хлоту рефе , йде за планом .😂.
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29.10.2022 18:43 Ответить
На палубе матросы курили папиросы.
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29.10.2022 18:49 Ответить
Похоже, что подводные английские дроны заработали.
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29.10.2022 18:53 Ответить
цікаво що по дронам біля кораблів не стріляли, а лише по дрону що знімав кольровою камерою та ше й влучити не змогли)))
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29.10.2022 18:57 Ответить
Его для этих целей и отправили)
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30.10.2022 14:40 Ответить
Нихрена не понятно но очень интересно. И что ето за катер по которому стреляют?
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29.10.2022 18:58 Ответить
Вот такой

https://www.thedrive.com/the-war-zone/mystery-drone-boat-washes-up-near-home-of-russias-black-sea-fleet
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29.10.2022 20:24 Ответить
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29.10.2022 19:04 Ответить
Смію порадити СБУ звернути увагу на такий момент. Саме перед сьогоднішньою атакою (чи за кілька днів до цього) свої підводні човни орки завели на підземну стоянку човнів у Балаклаві, яка пустувала ще з радянських часів. Надводні кораблі туди заштовхати неможливо, а підводні човни сховали. Чи не попередив орків їх крот у вищих ешелонах української влади про плани нашої скорої атаки на Севастопольську бухту? От в чому питання.
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29.10.2022 19:32 Ответить
Там их реально давно не было, на моей памяти когда пришла раша туда ничего не заганяли...
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30.10.2022 22:27 Ответить
Гори-гори ясно, щоб моя не погасло
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29.10.2022 19:09 Ответить
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29.10.2022 19:23 Ответить
Смотрел бы вечно. Красивое. Надо повторить
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29.10.2022 19:43 Ответить
Адмирал пошёл куда Макар телят не водил.
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29.10.2022 19:44 Ответить
чехи твиттерят, что адмирал повышен в должности до подводной лодки
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29.10.2022 19:50 Ответить
рой дронов запустить ночью
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29.10.2022 19:52 Ответить
Gari, Gari maia svezda
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29.10.2022 20:03 Ответить
Кацапи в паниці почали катер обстрілювати з якого вели зйомку, цікаво
Гарно палають кацапські судна.
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29.10.2022 20:13 Ответить
Съемка с дронов который атакуют

Вероятно такие

https://www.thedrive.com/the-war-zone/mystery-drone-boat-washes-up-near-home-of-russias-black-sea-fleet

Камера также расположена
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29.10.2022 20:20 Ответить
Чудова Новина

Коли ЗСУ отримають "довгу руку" в кількостях, необхідних для використання в умовах повномасштабної війни (не менше 200 шт) - дрони-камікадзе з дальністю до 1000 км та бойовою частиною 75 кг

1. росія втратить ексклюзивне право на удари по нашим містам без відповіді
2. військові цілі ворога на фронті, в прифронтовій зоні, в неглибокому та глибокому тилу противника - тепер стануть потенціально вразливі до атак дронів, це стосується всієї окупованої території з 2014 до 2022 р

Це сильно може змінити хід війни на нашу користь!!!
ці ж дроні в кількостях 2500+, якщо хоча б половина долетить - становлять небезпеку повної поразки російських військ!
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29.10.2022 20:25 Ответить
Нарешті!!! Це краще за будь яке ППО! Але з ним у парі ще краще!
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29.10.2022 20:25 Ответить
Цікаво дивитись як в режимі реального часу топлять кацапські посудини.
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29.10.2022 20:28 Ответить
Такой катер лучше ракеты получается

Интересно что эту модель никто не знает даже
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29.10.2022 20:30 Ответить
Я впевнений, що це нато. Бо більше немає кому.
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29.10.2022 20:36 Ответить
Нi, я бачив такий у одеському магазинi рибальского знаряддя 🤡
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30.10.2022 14:43 Ответить
Ха. В Одесі давно можна було придбати будь що. Це відомо навіть з творів класиків. Може там і ядрьон-батон якийсь завалявся . Хто знає.
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30.10.2022 22:34 Ответить
Опять курили? Ну ты ***** и даешь!
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29.10.2022 20:48 Ответить
Slava Bavovni !
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29.10.2022 20:59 Ответить
Я сомневаюсь что это было на самом деле связано с дронами, да и с ЗСУ тоже. Но давайте подождем недельки две чтобы со мной спорить.
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29.10.2022 21:32 Ответить
я звичайно тільки за, але не побачив на відео, щоб дрон принаймі втикався у корпус корабля. А в кінці відео дрон явно підбили з повітря, де пролитіє літак аба гелікоптер і ніякого великого корабля не видно
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29.10.2022 21:34 Ответить
не видел потому,что дрон взорвался раньше чем успел передать "картинку"
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29.10.2022 22:43 Ответить
Дырки бывают не только в сыре
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29.10.2022 21:43 Ответить
мало,Слава Солдатам Великой Ukrainy...
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29.10.2022 21:53 Ответить
Інфи про сьогоднішню бавовну в Криму - малувато звісно ,, але де що попадається цікаве .
Кацапський нацик - блогер пише у своїй тєлєгі -
https://t.me/bulbe_de_trones Бульба престоловъ

За ваши Мински, Стамбулы, Абрамовичей и Зерновые сделки любой другой народ вас бы давно уже повесил. Охранители же радуются приостановке (не разрыву!) сделки, благодаря которой за полгода договорной невойны выбили всю кадровую армию РФ.
Благодарите судьбу за таких людей, новиопы.
Когда уничтожены крупнейшие корабли флота, а Британии уже впору войну объявлять, новиопы кокетливо приостанавливают сделку (хотя возможностей блокировать Одессу уже нет), а идиотики радуются.
-------------------------------------------------
Пише , не унічтожен а - унічтожени . Тобто знищений не один корабель , їх декілька - крупнєйших ! Ну один відомо що це - крейсер маськва , а ще які .? Невже і Макаров сьогодні - пустив бульби . Хм .. Інтєрєсно дєвкі пляшут .. !!
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29.10.2022 22:00 Ответить
Ексклюзивні кадри! А де в хрена висококласні знімки з супутника притуляки??? Де *** той супутник?
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29.10.2022 22:22 Ответить
...при атаке на Севастополь повреждение получил морской тральщик «Иван Голубец».
На бескозырках так и написано.
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29.10.2022 22:51 Ответить
Відверті і щирі хлопці, виходить, у них не тільки фрезерувальники нетрадиційної орієнтації...
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30.10.2022 00:06 Ответить
Мало потрібно ще свято )
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29.10.2022 23:11 Ответить
Що би робили зеленьські та іньшісівочоли без українського народу і українського солдата?
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30.10.2022 07:42 Ответить
Это ты про двигатели к вертолётам? Иди расскажи сотне тысяч убитых, как .....
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30.10.2022 12:37 Ответить
"Это просто праздник какой-то!" - Карабас-Барабас о Занялас-Боеприпас и о Баркас-Потопляс
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30.10.2022 01:45 Ответить
Зазначимо, ніхто з силовиків офіційно не підтверджує, що за вибухами можуть стояти українські спецслужби... Та ні, це все - паління в недозволеному місці...
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30.10.2022 06:09 Ответить
Сообщение ТАСС. Москвичи, ахтунг!
Совершенно секретно.
Сейчас на Москву летят тысячи боевых гусей несущих на себе миллионы боевых комаров выращенных в секетных украинских биолабораториях специалистами НАТО.
Скелет генетичеки измененного насекомого состоит из тринитротолуола в смеси с обогащенным ураном, а вместо крови у них нитроглицерин.
СПАСАЙСЯ КТО МОЖЕТ!!!
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30.10.2022 07:34 Ответить
Навіщо росіяни самі себе обстрілюють?
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30.10.2022 11:20 Ответить
ОК "Південь" повідомляє, що причиною вибухів могли стати невдалі запуски ракет ППО Джерело:
це - не ми, нас там немає, а ви доведіть, гдє ваші даказатєльства...
Я так вважаю, що то кадіров почав свою війну проти рашистських адміралів - чим більше він заріже руських, тим більше на раші до нього буде уваженія. йде по стопам пуйла сучище!!!
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30.10.2022 13:06 Ответить
та тю на вас... Вам же сказано, шо если вы не умеете запускать свою ППО, то кто вам - доктор...Будет бавовна.
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30.10.2022 19:15 Ответить
Кадырка первого руського убил в 16 лет, оказывается может павтарить и не раз....
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30.10.2022 22:44 Ответить
next stage
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30.10.2022 21:14 Ответить
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