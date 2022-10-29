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Как Россия может быть среди других в G20, если она сознательно работает на голод на нескольких континентах, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно выступил с обращением к украинцам вечером 29 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Владимира Зеленского.

"Сегодня из России прозвучало достаточно предполагаемое заявление – заявление о том, что они окончательно срывают экспортную зерновую инициативу.

Но на самом деле это не их сегодняшнее решение. Россия начала сознательно заострять продовольственный кризис еще в сентябре – тогда, когда заблокировала движение судов с нашим продовольствием.

С сентября и по сегодняшний день в зерновом коридоре накопилось уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту. Некоторые зерновозы ожидают уже более трех недель. Это абсолютно сознательная блокада России. Это абсолютно прозрачное намерение России вернуть угрозу масштабному голоду – для Африки, Азии.

Сегодня более двух миллионов тонн продовольствия стоит в море. Это означает, что для более чем семи миллионов потребителей реально ухудшился доступ к продовольствию.

Все партнеры видят эту искусственную очередь из судов. Видят, что Россия делала для срыва зерновой инициативы. Видят, что даже суда с зерном, законтрактованные в рамках Продовольственной программы ООН для беднейших стран, не получают гарантированной возможности прохода по морскому маршруту.

Читайте: ООН ведет переговоры с российскими властями по выходу РФ из "зернового соглашения"

Россия делает все, чтобы миллионы африканцев, миллионы жителей Ближнего Востока и Южной Азии оказались в условиях искусственного голода или как минимум жесткого ценового кризиса.

Украина была и может быть и дальше одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности".

Читайте: Россия нашла надуманный повод для блокады украинского зерна, - Кулеба

Зеленский Владимир (20482) зерно (1070) обращение (751) россия (95660)


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Топ комментарии
+18
В 2022 році премію Дарвіна за 2019 рік здобув український нарід!
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29.10.2022 21:58
+15
При Порошенку завозили з РФ дефіцитні деталі для ЗСУ, а при Зеленському - вивозили двигуни для ЗС РФ. "Какая разница", хто і на яку армію працював?!
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29.10.2022 22:13
+14
пишуть що свинорилі дали заявку на зібрання СБ ООН через те.....що жертва (Україна) яку вбивають, гвалтують, шматують кацапські виродки посміла чинити опір цим мясникам і розбомбила кацапські кораблі які пуляли калібрами по мирному українському населенню, по інфраструктурі....

наступною вимогою мабуть буде вимога щоб українські військові і населення стали в зручнішу позу бо бач московитам незручно в них стріляти.....

мабуть більшої дурні, абсурду і неповаги ця поважна установа і світ в цілому не бачив ... навіть гітлер такого не городив....
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29.10.2022 22:02
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Правила форума Совет форумчан
"селедку" вже дали тільки не Зеленському, а дали ЗСУ тим дебілам які були на потоплених рашистських кораблях в українському Севастополі, чи не так? Ти мабуть теж регулярно смокчеш московську "селедочку" якою тебе пригощає твій московський куратор....
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29.10.2022 22:10 Ответить
паша, не сори своими фантазиями про что тебе нравится смоктать
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29.10.2022 22:15 Ответить
Вадя (правильно па масковски да?), фантазії це жу тебе - ти ж пишеш "что тебе нравится смоктать"... не я - все в тебе по Фрейду, ти просто не осознаєш, а насправді ти латентний п..... свое подсознаніє не обманиш вадюша ))))))
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29.10.2022 22:20 Ответить
почитай свое - мабуть теж регулярно смокчеш московську "селедочку", фрейд в шоке...
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29.10.2022 22:24 Ответить
почитай уважно телепню - я не стверджую, там є слово "мабуть" ....крім того я не вживаю слів "нравітся/ненарвітся" це ти їх вживаєш, ну але ти знову по Фрейду...вже другий раз... точно латентний...
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29.10.2022 22:32 Ответить
тупейшая отмазка, мабуть против смокчеш и пр... ну ты по жизни тупой
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29.10.2022 22:34 Ответить
вадя вадя раз два три - приготуй собі пакет )))))))
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29.10.2022 22:21 Ответить
поблевать? на тебя можно гнида
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29.10.2022 22:23 Ответить
гнида-гнида, доказательства про связь меня с коцапией естть? ну то и не воняй
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29.10.2022 22:36 Ответить
Ірод російський судя з останніх його слів будує Залазниу завісу типу "Хто не зними той проти них"

Тому розмови, переговори, дипломатія і т.д. можна засунути в чорну діру
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29.10.2022 22:15 Ответить
В москве-реке выловили труп лапина
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29.10.2022 21:57 Ответить
дяра сипатая
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29.10.2022 21:58 Ответить
А як сприяють програшу терору і шантажу продані кацапам вертольотні двигуни?
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29.10.2022 21:58 Ответить
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29.10.2022 22:06 Ответить
Якщо адвокат Богуслаєва сказав, значить це правда чистесенька як лісове джерельце. А що каже адвокат Януковича ви нє в курсє?
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29.10.2022 22:09 Ответить
При Порошенку завозили з РФ дефіцитні деталі для ЗСУ, а при Зеленському - вивозили двигуни для ЗС РФ. "Какая разница", хто і на яку армію працював?!
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29.10.2022 22:13 Ответить
А доречі ви не знаєте хто ця загадкова особа ,яка дала дозвіл зраднику Богуслаєву на поставку ворогу знарядь вбивства українців в 2021 році. Ні Притула ні Ананьв ні Мусійчкук також не знають. Ні Бігус ,ні Шабунін,ні Стерненко і згадки не мають. Що тварюки ,занімило?!?
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29.10.2022 22:22 Ответить
Занімило? Використовуй або нормальний перекладач, або краще застрелся москальская ти щурятина.
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29.10.2022 22:26 Ответить
Зелебоби,ви повинні завжди пам'ятати,що половина з вас-це колишні прихильники Януковича,вони нікуди не поділися. Невже ви думаєте,що Антимайдан в 19р.пішов обирати "Армію,Мову і Віру".Вони йшли на "Какую разницу" і "Мы должны говорить на одном языке,на котором мы сейчас говорим"
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29.10.2022 22:36 Ответить
Згоден. Але треба ще перевірити чи почалось це з 2021:року і чи не відбувалось цих поставок раніше. Ну наприклад з 2019 року. Бо уявити, що раніше Мотор Січ співпрацювала з росією, то я просто не вірю! Такого бути не може!!!
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29.10.2022 22:28 Ответить
🤢🤖 там , ФАКТЫ ДОКАЗЫВАЮТ,что 🤡🤢 лично крышевал ‼️
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30.10.2022 02:31 Ответить
В 2022 році премію Дарвіна за 2019 рік здобув український нарід!
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29.10.2022 21:58 Ответить
Що отримала кацапія завдяки тому що поставили свого агента на пост президента України*
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29.10.2022 22:04 Ответить
тепер піднатужся і перелічи що отримав пуйло зараз - тільки не треба віщати про захоплені землі українські, бо ми їх повертаєм.
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29.10.2022 22:13 Ответить
Які рішення зєлєнського, за 3 роки, для зміцнення обороноздатності ви можете назвати ?
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29.10.2022 22:20 Ответить
***** підрахуй:
- не втік, не здався
- заняв оборону, зумів організувати військо
- дав волю військовим на чолі з Залужним вирішувати воєнні питання
- організував міжнародну підтримку
- дуже ефективно організував дипломатію
- зібрав потужну команду, яка ні на йоту не відступає від тезису "повернення ВСІХ українських земель" без жодних оговорок;
- чітко вибудував фінансові питання, гуманітарні питання
- вивів разом з командою на чисту воду кацапню на міжнародній арені, змусив орків приймати рішення які є відверто дебільними, цугцвангом...

можу продовжити....
мали би Порошенка - то давно би був вже Мінськ 3....все за 3 роки..правда більшість цих дій зроблено після 24.02.2022
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29.10.2022 22:27 Ответить
брешешь ти павло як лавров в оон
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29.10.2022 22:30 Ответить
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29.10.2022 22:34 Ответить
гениально описывает тупость и гнилость зелоха
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29.10.2022 22:46 Ответить
Не правда, що Зе нічого не робив для армії до 24 лютого. Він і після 24 нічого для армії не робить.
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29.10.2022 22:32 Ответить
Паша,хватит врать
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29.10.2022 23:03 Ответить
Павлик, ты это всерьёз перечисляешь? Что-то не пойму, это у тебя юмор такой - "от противного"? Действительно веришь в этот бред? Что это он "собрал " и " организовал" бы по своей воле, а не в силу давления на него?
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30.10.2022 01:03 Ответить
Павлік, шо за Павлік....Ти шось переплутав, ти не в себе в бараці. Для тебе я Павло, вчися культури і поваги до старших і мудріших, кацапе!!!!
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02.11.2022 18:49 Ответить
Яка ж то мудр1сть, боневт1ка записувати у нац. патр1оти та геро1 ! Розплющ оч1, Павлушко, бо до тверезого погляду на д1йсн1сть тоб1 ще далеко.
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05.11.2022 22:12 Ответить
По- перше, н1який укра1нець Н!КОЛИ не напише " ШО " - зрозум1в, представник зеленого племен1 ? По- друге, я не маю необх1дност1 "уявляти себе" - бо людина е така, яка е. По-трете, бути людиною будь-яко1 нац11 - то не е особиста заслуга чи недол1к, це лише випадков1сть, де , коли, як ти з"явився на св1т. Головне - яким ти чолов1ком вир1с, як1 ц1нност1 спов1дуеш, про що мр1еш, що робиш, за що чи проти чого д1еш. Тоб1 особисто хочу порадити : у в1льний в1д пропаганди час зроби анал1з твое1 сов1ст1, якщо така ще в тоб1 залишилася.
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05.11.2022 23:07 Ответить
Дегенерат🤢🤖🦠, какой ценой⁉️Ты лично ,не на передовой , твои дешовки из ОП Тимошенко машину сп#здил !
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30.10.2022 02:36 Ответить
До речі, десь є інформація ДЕ саме у морі стоять 176 суден?

Думаю, не біля берегів раші точно. Тоді на якій підставі вони там стоять і не пливуть далі?

Іншими словами: що буде, коли капітан судна вирішить пливти далі до Босфору?
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29.10.2022 21:59 Ответить
Якщо ті суда спробують затримувати капітан має подати сигнал сос що на них напали пірати,а НАТО може потопити піратів і врятувати кораблі Ну а якщо серйозно то чому не можна пливти в 12 мильній зоні Румунії та Болгарії а потім Туреччини? Яке право має русня там затримати судна?
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29.10.2022 22:54 Ответить
ВАша продовольственная международная безпека утомила.Вы думаете почём у нас продукты???Кто знает что дальше будет....резервы нам надо делать......безпека))))
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29.10.2022 22:00 Ответить
Бо таки як ти приймали до G-20
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29.10.2022 22:01 Ответить
пишуть що свинорилі дали заявку на зібрання СБ ООН через те.....що жертва (Україна) яку вбивають, гвалтують, шматують кацапські виродки посміла чинити опір цим мясникам і розбомбила кацапські кораблі які пуляли калібрами по мирному українському населенню, по інфраструктурі....

наступною вимогою мабуть буде вимога щоб українські військові і населення стали в зручнішу позу бо бач московитам незручно в них стріляти.....

мабуть більшої дурні, абсурду і неповаги ця поважна установа і світ в цілому не бачив ... навіть гітлер такого не городив....
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29.10.2022 22:02 Ответить
выхлоп - как от видео про дальнобойщиков, куча понтов ноль результата
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29.10.2022 22:04 Ответить
Ну то нехац голодна Африка та Азія ******** мордор , а не заглядують *уйлу в очко!
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29.10.2022 22:06 Ответить
он же сам топил за угоду....
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29.10.2022 22:10 Ответить
по другому видео играет...

https://www.youtube.com/watch?v=ONXbRuE7dAk
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29.10.2022 22:11 Ответить
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29.10.2022 22:12 Ответить
Це ти про Зеленського? І коли він проводить прямі трансляції з ООН, з президентами інших країн, з послами, з чиновниками військових зарубіжних відомств....це мабуть теж по твоєму він з собою розмовляє... коли його фото друкують найвідоміші іноземні журнали - теж з собою...

ну тоді - учню нєбєнзі - розмовляй собі, розмовляй сам з собою....
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29.10.2022 22:16 Ответить
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29.10.2022 22:23 Ответить
я поражаюсь какие зе-боты тупые, до сих пор не могут отойти от концепции ника слово-слово, или им кремлевский софт так генерит...
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29.10.2022 22:29 Ответить
Ні , це я про Зе клоуна.
Різницю відчуваш, чи занадто вумний для цього.
Посли іноземних держав вітають НАРОД УКРАЇНИ в лиці зеленського, а не зеленському лижуть дупу як ти вважаєш.
Тому хай і надалі розмовляє сам з собою, бо його відосіки вже захарили всю Україну, звісно окрім Зефілів.
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30.10.2022 14:13 Ответить
Чесно кажучи не знаю чи впливає він або його відосики хоч на щось далі свого кабінету, досить пафосних речей, починай розбирати свій корупційний клубок доки тебе разом з усією Україною в нього не ткнули носом наші союзники.
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29.10.2022 22:16 Ответить
розбирати клубок який починається з нього з дермаком, ага...
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29.10.2022 22:21 Ответить
ыд
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29.10.2022 22:16 Ответить
Тому що після другої світової всім на всіх насрати.Все інше в тому числі і ООН це циркова вистава
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29.10.2022 22:26 Ответить
почему слово *********** пишут всегда с ошибками
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29.10.2022 22:30 Ответить
Знову пішло скиглення про голод... Будьте чесними хоч перед собою: ніхто без українського зерна окрім української економіки не постраждає.
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29.10.2022 22:30 Ответить
Выгнать Россию со всего и одновременно! Ни одной щели им! Железный занавес должен упасть прямо на длинный нос Путина! Пусть не высовывается даже со своим шакальем русским!
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29.10.2022 22:37 Ответить
любой видеограф скажет что такой ракурс не способствует доверию, но до зели не доходит по причине врожденной тупости отягощенной мудачеством в запущенной форме
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29.10.2022 22:38 Ответить
володя, похеру что там мир голодает, в Украине яйца, простые куриные яйца, самый дешевый источник белка стоят ***** тучу денег. Тут днюху можно праздновать кило гречки и десяток яиц. хватит видосики снимать, наркоман
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29.10.2022 23:05 Ответить
Как страна-террорист может быть в G20?
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29.10.2022 23:20 Ответить
Так на россию же наложено больше всего санкций.

Она уже в клубе изгоев: северная корея + россия + иран + венесуэлла.

Как эта страна может быть в G20?
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29.10.2022 23:24 Ответить
Десь на тій же логіці що і вова - призедент.
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29.10.2022 23:34 Ответить
и существует же тупое членистоногое, которое помогает снимать это видео... и расчитывает на вырученные бабки отдохнуть в геленжик...
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29.10.2022 23:49 Ответить
...арестовать ***** там же,и в Гаагский МУС
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30.10.2022 07:19 Ответить
Экспорт украинской пшеницы не настолько велик чтобы вызывать "голод на нескольких континентах". Кто вообще это придумал.
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30.10.2022 08:19 Ответить
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30.10.2022 22:07 Ответить
 
 