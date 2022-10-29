Как Россия может быть среди других в G20, если она сознательно работает на голод на нескольких континентах, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский традиционно выступил с обращением к украинцам вечером 29 октября.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Владимира Зеленского.
"Сегодня из России прозвучало достаточно предполагаемое заявление – заявление о том, что они окончательно срывают экспортную зерновую инициативу.
Но на самом деле это не их сегодняшнее решение. Россия начала сознательно заострять продовольственный кризис еще в сентябре – тогда, когда заблокировала движение судов с нашим продовольствием.
С сентября и по сегодняшний день в зерновом коридоре накопилось уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту. Некоторые зерновозы ожидают уже более трех недель. Это абсолютно сознательная блокада России. Это абсолютно прозрачное намерение России вернуть угрозу масштабному голоду – для Африки, Азии.
Сегодня более двух миллионов тонн продовольствия стоит в море. Это означает, что для более чем семи миллионов потребителей реально ухудшился доступ к продовольствию.
Все партнеры видят эту искусственную очередь из судов. Видят, что Россия делала для срыва зерновой инициативы. Видят, что даже суда с зерном, законтрактованные в рамках Продовольственной программы ООН для беднейших стран, не получают гарантированной возможности прохода по морскому маршруту.
Россия делает все, чтобы миллионы африканцев, миллионы жителей Ближнего Востока и Южной Азии оказались в условиях искусственного голода или как минимум жесткого ценового кризиса.
Украина была и может быть и дальше одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности".
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Тому розмови, переговори, дипломатія і т.д. можна засунути в чорну діру
- не втік, не здався
- заняв оборону, зумів організувати військо
- дав волю військовим на чолі з Залужним вирішувати воєнні питання
- організував міжнародну підтримку
- дуже ефективно організував дипломатію
- зібрав потужну команду, яка ні на йоту не відступає від тезису "повернення ВСІХ українських земель" без жодних оговорок;
- чітко вибудував фінансові питання, гуманітарні питання
- вивів разом з командою на чисту воду кацапню на міжнародній арені, змусив орків приймати рішення які є відверто дебільними, цугцвангом...
можу продовжити....
мали би Порошенка - то давно би був вже Мінськ 3....все за 3 роки..правда більшість цих дій зроблено після 24.02.2022
Думаю, не біля берегів раші точно. Тоді на якій підставі вони там стоять і не пливуть далі?
Іншими словами: що буде, коли капітан судна вирішить пливти далі до Босфору?
наступною вимогою мабуть буде вимога щоб українські військові і населення стали в зручнішу позу бо бач московитам незручно в них стріляти.....
мабуть більшої дурні, абсурду і неповаги ця поважна установа і світ в цілому не бачив ... навіть гітлер такого не городив....
https://www.youtube.com/watch?v=ONXbRuE7dAk
ну тоді - учню нєбєнзі - розмовляй собі, розмовляй сам з собою....
Різницю відчуваш, чи занадто вумний для цього.
Посли іноземних держав вітають НАРОД УКРАЇНИ в лиці зеленського, а не зеленському лижуть дупу як ти вважаєш.
Тому хай і надалі розмовляє сам з собою, бо його відосіки вже захарили всю Україну, звісно окрім Зефілів.
Она уже в клубе изгоев: северная корея + россия + иран + венесуэлла.
Как эта страна может быть в G20?