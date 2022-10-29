Как Россия может быть среди других в G20, если она сознательно работает на голод на нескольких континентах, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно выступил с обращением к украинцам вечером 29 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Владимира Зеленского.

"Сегодня из России прозвучало достаточно предполагаемое заявление – заявление о том, что они окончательно срывают экспортную зерновую инициативу.

Но на самом деле это не их сегодняшнее решение. Россия начала сознательно заострять продовольственный кризис еще в сентябре – тогда, когда заблокировала движение судов с нашим продовольствием.

С сентября и по сегодняшний день в зерновом коридоре накопилось уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту. Некоторые зерновозы ожидают уже более трех недель. Это абсолютно сознательная блокада России. Это абсолютно прозрачное намерение России вернуть угрозу масштабному голоду – для Африки, Азии.

Сегодня более двух миллионов тонн продовольствия стоит в море. Это означает, что для более чем семи миллионов потребителей реально ухудшился доступ к продовольствию.

Все партнеры видят эту искусственную очередь из судов. Видят, что Россия делала для срыва зерновой инициативы. Видят, что даже суда с зерном, законтрактованные в рамках Продовольственной программы ООН для беднейших стран, не получают гарантированной возможности прохода по морскому маршруту.

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Россия делает все, чтобы миллионы африканцев, миллионы жителей Ближнего Востока и Южной Азии оказались в условиях искусственного голода или как минимум жесткого ценового кризиса.

Украина была и может быть и дальше одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности".

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