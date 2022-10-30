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"Мы пили из лужи уже. Я неделю уже в туалет даже не хожу потому, что нечем": российский оккупант жалуется родным на отсутствие воды и пищи, - перехват ГУР. АУДИО

Российский оккупант, который сейчас находится на территории Украины, пожаловался своим родным, что ему нечего пить и есть.

Соответствующий перехват разговора опубликовал ГУР, передает Цензор.НЕТ.

 Так, на вопрос матери "Как дела?" оккупант ответил, что не очень хорошо.

"В ж… короче вообще, с автоматами против танков. Это вообще безумие, наш этот... командиры все в говно пьяные ходят... Они сразу убегают, связи с ними нету и все. У них все есть, мы же видим. А у нас ничего нет. Мы пили уже из лужи, я от неделю уже в туалет даже не хожу, потому что нечем даже. Страшно, страшно, капец", - сказал оккупант и попросил мать никому не говорить об их разговоре, потому что уже были случаи, что после жалоб российских военных отправляли в тюрьму.

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Российский оккупант рассказал матери, что в одном их отряде было 100 человек – выжили только двое.

"Тут такое бл...ство происходит. Воюй как хочешь - 20 человек против 2 тыс.", -говорит оккупант.

армия РФ (19375) разведка (4179) перехват (343)


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Топ комментарии
+24
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29.10.2022 23:08
+23
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29.10.2022 23:04
+21
Ожидание - костюм "Ратник" / Реальность - костюм "Ватник"
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29.10.2022 23:07
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29.10.2022 23:04 Ответить
Що, очко вже затягло павутиною?
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29.10.2022 23:05 Ответить
Ожидание - костюм "Ратник" / Реальность - костюм "Ватник"
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29.10.2022 23:07 Ответить
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29.10.2022 23:28 Ответить
атаку заменить на 0,5 и жопой
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29.10.2022 23:47 Ответить
Любой рюзький аника-воин мечтает пить из лужи или переносного унитаза.
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29.10.2022 23:08 Ответить
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29.10.2022 23:08 Ответить
Ну і як козлятами стали чи як завжди цапами відбувайлами
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29.10.2022 23:10 Ответить
Пий з пісюара, страдалец
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29.10.2022 23:11 Ответить
"Мы выходили под дождь и пили воду из луж..."
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29.10.2022 23:13 Ответить
"Мы пили из лужи уже" - то ти, кацапьонок, ще шікуеш.
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29.10.2022 23:15 Ответить
не пей из лужи, коцапчеком станешь останешься
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29.10.2022 23:17 Ответить
Я бы подумал что это СБУ ипсо записывает, если бы не многочисленные видео с пленными кацапскими бомжами
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29.10.2022 23:19 Ответить
СБУ не позволила бы себе такую ложь: "20 против 2 тыс."
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29.10.2022 23:30 Ответить

у ***** очередная фишка против Javelin
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29.10.2022 23:28 Ответить
найфайніший анало гавнет ever seen...
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29.10.2022 23:38 Ответить
Не зрозумів. Вони сподіваються, що джавелін піде на тепло в двох метрах від танку чи що?
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29.10.2022 23:42 Ответить
а цього ніхто не розуміє, мо мехвода досмажують?
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29.10.2022 23:46 Ответить
м'ясо под грилем
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29.10.2022 23:50 Ответить
какой мангал с коптилкой ) хотеть )
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29.10.2022 23:49 Ответить
То білоруська розробка
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30.10.2022 07:17 Ответить
‼️‼️З Москви-ріки 29 жовтня дістали тіло російського генерала Олександра Лапіна.

Він командував угрупованням загарбницьких військ "Центр".
 Почалося 😡
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29.10.2022 23:29 Ответить
Опровержение уже есть от автора этого фейка. Шутка у него была такая...
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29.10.2022 23:32 Ответить
Не шутка, а целенаправленная деза. Прекрасно он знал, какой будет резонанс. И ничего смешного в сообщении нет. Выглядит как обычное информационное сообщение.
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30.10.2022 12:41 Ответить
Я согласна: абсолютно ничего смешного там не было и просто невозможно было к этому отнестись, как к какой-то шутке. Просто я не знаю, кто такой этот публицист Сергей Талк, что из себя представляет этот "шутник" и как к нему относиться лично, потому не могу с уверенностью утверждать, что это - целенаправленная деза. Но очень на это похоже.
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30.10.2022 12:57 Ответить
Ознакомилась: расеянин. Подробнее нет смысла...
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30.10.2022 13:01 Ответить
Оооо, цей щасливчик походу десь між Бахмутом та Авдіївкою, у саме пекло потрапив.... Мамашці похоронна прийде, буде перед зомбоящиком під Скабєєєву українців проклинати
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29.10.2022 23:39 Ответить
В Україні створено дагестанський добровольчий батальйон
В наступному році у відрядження поїдуть )
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29.10.2022 23:42 Ответить
Сараку.... Нехай дякує що ще дихає... Гнида... Шоб тебе ще ведмеді топтали до цього всього... Безплатно... 😅
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29.10.2022 23:43 Ответить
Сухой пост очень полезен.
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30.10.2022 00:51 Ответить
сдавайся ..асвабадитель.. гребаный --- может поменяют. расскажеш шойге и ***** как тебя тварь ..горячо.. УКРАИНА принимала . даже водички дала из лужи попить
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30.10.2022 05:40 Ответить
як людей, жаль...але ж ви нелюди, жріть гавно
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30.10.2022 06:31 Ответить
Сухое гранулированное удобрение из рашистов дюже полезнее для чернозема, чем жидкое
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30.10.2022 08:47 Ответить
Фейк! раісія самая багатая і сільная армія в міре...
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30.10.2022 09:44 Ответить
у него была возможность разорвать контракт до недавнего времени
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30.10.2022 10:01 Ответить
І вже традиційно, із вторгненням в чужу країну, із вбивстами і мордуванням українців, із їхнім недомірком в кремлі - в них проблем нема. Їм 20 проти 2000 і відсутність забезпечення не подобається. А от якби 2000 проти 20 і все б було, то уся ця мразота воювала б із задоволенням
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30.10.2022 10:13 Ответить
Happy Halloween, russian occupants, Happy Halloween! Slava Ukraina!
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30.10.2022 11:37 Ответить
20 проти 2000?
Він себе вважає одним з "панфіловцов", чи в страху очі великі?
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30.10.2022 11:43 Ответить
Доля кацапа іншої бути і не може і як що він живим повернеться в свої медвежі *беня, то буде про це розказувати як про геройство, а іншим кацапам буде по фіг, бо це доля кацапа 😁
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31.10.2022 14:30 Ответить
 
 