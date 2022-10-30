"Мы пили из лужи уже. Я неделю уже в туалет даже не хожу потому, что нечем": российский оккупант жалуется родным на отсутствие воды и пищи, - перехват ГУР. АУДИО

Российский оккупант, который сейчас находится на территории Украины, пожаловался своим родным, что ему нечего пить и есть.

Соответствующий перехват разговора опубликовал ГУР, передает Цензор.НЕТ.

Так, на вопрос матери "Как дела?" оккупант ответил, что не очень хорошо.

"В ж… короче вообще, с автоматами против танков. Это вообще безумие, наш этот... командиры все в говно пьяные ходят... Они сразу убегают, связи с ними нету и все. У них все есть, мы же видим. А у нас ничего нет. Мы пили уже из лужи, я от неделю уже в туалет даже не хожу, потому что нечем даже. Страшно, страшно, капец", - сказал оккупант и попросил мать никому не говорить об их разговоре, потому что уже были случаи, что после жалоб российских военных отправляли в тюрьму.

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Российский оккупант рассказал матери, что в одном их отряде было 100 человек – выжили только двое.

"Тут такое бл...ство происходит. Воюй как хочешь - 20 человек против 2 тыс.", -говорит оккупант.