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"Если хороший бой, то у нас снарядов не останется - с голой жопой поедем": российский оккупант о ситуации возле переправы через Днепр, - перехват ГУР. АУДИО

Российский оккупант пожаловался на ситуацию в Херсонской области. Он заявил, что боеприпасов и топлива армии РФ катастрофически не хватает и считает, что в случае масштабной битвы с украинскими войсками российским оккупантам предстоят огромные проблемы.

Соответствующий перехват разговора опубликовало ГУР, передает Цензор.НЕТ.

"Мы еще на старом месте. Все уходят, а мы еще стоим. Когда отходили прошлый раз – попали под обстрел, после того сим-карту убрал и на связь вообще не выходил. Я никому не сказал, что по ходу обстрел был из-за меня. Сегодня опять, вон, одного утащили уже "200", медики не успели доехать", - рассказывает российский оккупант.

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"Не знаю, когда нас будут отводить. Все х**во у нас. У нас там справа прорвали оборону. Вся армия уходит. А мы, как дол***бы, стоим до сих пор. Все на нервах. Прикрываем отход. Их столько человек, через Днепр все сразу не переберутся. К 30 числу нас должны вообще вывести. И 9 дней будет адаптация к мирной жизни. Не знаю, нам сказали тут продержаться 10 дней, так вот 3 дня почти прошло. Не знаю, продержимся или не продержимся: боеприпасов х*й, только то, что в танках загружено. Топлива – х*й. Все тылы ушли уже. Вот если хороший бой, то у нас снарядов не останется, с голой ж*пой поедем", - жалуется он. 

армия РФ (19375) разведка (4179) перехват (343) Херсонская область (4807)


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Топ комментарии
+23
А в плену сейчас макароны)) сдавайтесь кацапы.
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30.10.2022 00:43
+14
"Вот если хороший бой, то у нас снарядов не останется, с голой ж*пой поедем", - скаржиться він"

На том свете тебя и с голой жопой примут - "Не переймайся..."
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30.10.2022 00:48
+13
Куди ти там, мудак, "єхать" будеш? В землю!
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30.10.2022 00:53
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А в плену сейчас макароны)) сдавайтесь кацапы.
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30.10.2022 00:43 Ответить
они пюрешку больше любят и коробочки клеить на дурке или зоне
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30.10.2022 07:22 Ответить
Воїни *****!
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30.10.2022 00:45 Ответить
"Вот если хороший бой, то у нас снарядов не останется, с голой ж*пой поедем", - скаржиться він"

На том свете тебя и с голой жопой примут - "Не переймайся..."
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30.10.2022 00:48 Ответить
як гарний бій - все буде навпаки - це вас, орків щелеглазів, не останеться,
а всі свої снаряди і танки покидаєте і дрискать будете аж ґай буде шуміти... - бачено під Харковом!
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30.10.2022 00:49 Ответить
А может и без жопы.
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30.10.2022 00:53 Ответить
Куди ти там, мудак, "єхать" будеш? В землю!
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30.10.2022 00:53 Ответить
не получится поехать с жопой - её просто оторвёт.
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30.10.2022 00:56 Ответить
А шишки, дуже схожі, беріть, якщо кітайці вам дадуть
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30.10.2022 00:56 Ответить
And when their asses are naked their assholes are in a receiving mode. Be it a bottle or something else of more significant size.
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30.10.2022 05:58 Ответить
Та не скигли вже, а прилаштовуйся до землі ...
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30.10.2022 06:53 Ответить
еще ни одного перехвата оккупантов без плотного мата, орки, шо с них взять
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30.10.2022 09:38 Ответить
Ні, один був. Я ще коментар під ним залишив, що то якийсь ненормальний кацап.
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30.10.2022 10:09 Ответить
Да-да, был такой момент, помню.
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30.10.2022 21:21 Ответить
Подібна ситуація була в Київській області,а не домовленості,про які нам втирали...
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30.10.2022 11:17 Ответить
Дурачьё такое, не на Украину вам надо было идти с оружием. а на москву. Что вам плохого сделала Украина? А вот москва вас посылает, на верную гибель, вы для россии просто пушечное мясо, которое для х#йла ничего не значит. Армия и создана для того, чтоб защищать свою страну, а не лезть в соседнюю страну и уничтожать всё на своё пути. Долбаё.ы вы, как вам это не доходит?!
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30.10.2022 21:40 Ответить
Какая адоптация , тебя ***** высрали через глушак камаза на убой.. Сколько военнопленного обмена было , не ужели ***** ни кто так и не передал , нет здесь людоедов, фашистов. Здесь живут люди мирной жизнью , на своеей земле Украине. На куя мы сюда пришли, зачем ? Туполобые , пора уже чехлы отбивать , мясо собачье вот вы кто , тупое кацапское мышление.. Нюрке своей так бы и сказал , пока ты **** здесь, Нюрке твоей сантехник вася трубоход чистит...Снаряды снаряды ,бык тупой...
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30.10.2022 21:46 Ответить
 
 