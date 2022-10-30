"Rusni pizda!" - австралийское телевидение рассказало о девизе и работе аэроразведки 129-й бригады ТРО. ВИДЕО
На австралийском телевидении вышел сюжет о работе аэроразведки 129 бригады терробороны.
На это обратил внимание в фейсбуке военнослужащий, бывший куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник, передает Цензор.НЕТ.
"RUSNI PIZDA". Теперь это знают и в Австралии. Спасибо Aвстралийскому новостному каналу ABC за этот репортаж! Спасибо Люфтваффе за результативную работу! Вместе к победе!", - отмечает он.
Он также опубликовал сам сюжет.
Топ комментарии
+62 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий30.10.2022 13:30
+61 Mykola Trofimenko #538463
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+46 Бенина Мама
показать весь комментарий30.10.2022 13:25
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Русня так бежит с Херсонщины, что аж летят.
Смотреть до конца.
https://www.youtube.com/watch?v=uhmPlS7gJFg&feature=share&si=ELPmzJkDCLju2KnD5oyZMQ
Да на какое НАТО они там нападать собрались?
https://youtu.be/TA_E6EXWTG0
https://www.youtube.com/watch?v=TA_E6EXWTG0&feature=share&si=ELPmzJkDCLju2KnD5oyZMQ https://www.youtube.com/watch?v=TA_E6EXWTG0&feature=share&si=ELPmzJkDCLju2KnD5oyZMQ
Відео супер!!!
може їх до мацкви відправити на завдання ?
Лише потім Великобританія виступила з заявою, що росія скликає Радбез ООН за надуманими і приводами.
І Албанія виступила з більш різкою заявою: ""Радбезу ООН нема чим зайнятися, крім обговорення пропаганди Росії?": Албанія висловилася щодо засідань, скликаних РФ." ВIДЕО Джерело:
мир утратил даже чувство юмора....
Жителей Белгорода шокировала необычная находка на мусорке. Там обнаружили целый склад цинковых гробов, в которых доставляют погибших российских оккупантов.
Горожане уже пожаловались в полицию на ритуальщиков, сообщает Telegram-канал https://t.me/bazabazon/14187 Baza .
Гробы выбрасывали возле гаражей вместе с иконами и пакетами.
«Дело в том, что тела погибших военнослужащих доставляются в цинковых гробах, а уже для похорон их родственники покупают другие - деревянные. Ритуальщики решили не заморачиваться с ненужными цинковыми гробами и тупо выкинули их в обычную мусорку.
Понял, вы - за соблюдение орфографии! Уважаю! Наш человек!
Сынусю...людожери кремля нападуть зовсім скоро...,бережи діточок та онуків своїх...,сжала мои руки так,что в глазах потемнело ...,и затихла...
Zavtra (uže segodnia) v Denj Vsex Sviatyx postavim svečki na mogilax blizkix.