"Rusni pizda!" - австралийское телевидение рассказало о девизе и работе аэроразведки 129-й бригады ТРО. ВИДЕО

На австралийском телевидении вышел сюжет о работе аэроразведки 129 бригады терробороны.

На это обратил внимание в фейсбуке военнослужащий, бывший куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник, передает Цензор.НЕТ.

"RUSNI PIZDA". Теперь это знают и в Австралии. Спасибо Aвстралийскому новостному каналу ABC за этот репортаж! Спасибо Люфтваффе за результативную работу! Вместе к победе!", - отмечает он.

Он также опубликовал сам сюжет.

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