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"Rusni pizda!" - австралийское телевидение рассказало о девизе и работе аэроразведки 129-й бригады ТРО. ВИДЕО

На австралийском телевидении вышел сюжет о работе аэроразведки 129 бригады терробороны.

На это обратил внимание в фейсбуке военнослужащий, бывший куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник, передает Цензор.НЕТ.

"RUSNI PIZDA". Теперь это знают и в Австралии. Спасибо Aвстралийскому новостному каналу ABC за этот репортаж! Спасибо Люфтваффе за результативную работу! Вместе к победе!", - отмечает он.

Он также опубликовал сам сюжет.

Также смотрите: Последствия вражеских обстрелов Никополя и Марганца. ФОТОрепортаж

Австралия (433) Колесник (24) тероборона (340)


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Топ комментарии
+62
и еще один прикольній сюжетец !!!
///
Русня так бежит с Херсонщины, что аж летят.
Смотреть до конца.

https://www.youtube.com/watch?v=uhmPlS7gJFg&feature=share&si=ELPmzJkDCLju2KnD5oyZMQ

Да на какое НАТО они там нападать собрались?
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30.10.2022 13:30
+61

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30.10.2022 13:25
+46
Мне нравится этот австралийский язык.
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30.10.2022 13:25
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30.10.2022 13:25 Ответить
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30.10.2022 14:42 Ответить
Мне нравится этот австралийский язык.
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30.10.2022 13:25 Ответить
и еще один прикольній сюжетец !!!
///
Русня так бежит с Херсонщины, что аж летят.
Смотреть до конца.

https://www.youtube.com/watch?v=uhmPlS7gJFg&feature=share&si=ELPmzJkDCLju2KnD5oyZMQ

Да на какое НАТО они там нападать собрались?
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30.10.2022 13:30 Ответить
досмотрел до ихнего конца - порадовался...!)))
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30.10.2022 13:38 Ответить
схоже цьому кацапу, камазом придавило копита
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30.10.2022 15:08 Ответить
Файно)
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30.10.2022 13:40 Ответить
ААаааа! Аааа! АААААА! АБЫРВАЛГ! - наконец то дикционно чётко смог произнести воин второй армии мира угрожающей всему НАТО!
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30.10.2022 13:50 Ответить
Невдала втеча: українські воїни показали, як знищили ворожий танкhttps://www.youtube.com/watch?v=UcQPZIG9U6E
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30.10.2022 13:54 Ответить
По-ходу попав на це;
https://youtu.be/TA_E6EXWTG0
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30.10.2022 14:24 Ответить
оно же (легче открывать))
https://www.youtube.com/watch?v=TA_E6EXWTG0&feature=share&si=ELPmzJkDCLju2KnD5oyZMQ https://www.youtube.com/watch?v=TA_E6EXWTG0&feature=share&si=ELPmzJkDCLju2KnD5oyZMQ

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30.10.2022 14:27 Ответить
Оце відповідь тим, нетерплячим,хто запитує,коли будуть звільняти Херсон...
Відео супер!!!
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30.10.2022 14:27 Ответить
внуки убегали
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30.10.2022 14:28 Ответить
Убегали, но что то пошло не так. Тому хрену похоже яйца прищемило и не только.
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30.10.2022 20:21 Ответить
та не...скорее копыта... если б яйки голос стал бы другим)))))
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30.10.2022 20:22 Ответить
Так они все свое существование проводят во всех половых отверстиях *****. Им не привыкать
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30.10.2022 13:31 Ответить
Бойові комахи напали на « гордість росіян» і знищіли його
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30.10.2022 13:38 Ответить
А шо буде коли летучі кажани нападуть на росіян

може їх до мацкви відправити на завдання ?
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30.10.2022 13:40 Ответить
А ще гуси не починали
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30.10.2022 13:45 Ответить
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30.10.2022 13:53 Ответить
Комаринская
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30.10.2022 13:41 Ответить
откуда взялся прикол с боевыми комарами? я пропустил....
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30.10.2022 13:54 Ответить
Небензя в ООН виступив , що США завозят в Україну бойових комарів . Особисто слухала цю заяву 🤣🤣🤣
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30.10.2022 13:57 Ответить
Еще весной рф обвинила Украину в планах распылить с помощью беспилотников зараженных вирусами комаров. Якобы для этого на беспилотниках предусмотрены специальные устройства
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30.10.2022 14:02 Ответить
Ой, ошиблась адресатом /для Женя-Женя/
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30.10.2022 14:04 Ответить
Ось тут е фрагмент виступу Небенз в ООН про комарів https://youtu.be/TEG9yaIx4gs https://youtu.be/TEG9yaIx4gs

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30.10.2022 14:05 Ответить
нет времени смотреть, но я вам верю)) поверить не могу, что это было сказано на полном серьезе... а что в ООН, не упис*лись от смеха?
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30.10.2022 14:07 Ответить
Ні. Всі сиділи і з серйозними обличчями слухали ту небендзю.
Лише потім Великобританія виступила з заявою, що росія скликає Радбез ООН за надуманими і приводами.
І Албанія виступила з більш різкою заявою: ""Радбезу ООН нема чим зайнятися, крім обговорення пропаганди Росії?": Албанія висловилася щодо засідань, скликаних РФ." ВIДЕО Джерело:
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31.10.2022 08:15 Ответить
т.е. россия порола эту чушь про боевых комаров, и никто даже не заржал??
мир утратил даже чувство юмора....
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31.10.2022 20:58 Ответить
Згідно дипломатичного протоколу сміятися не можна. Тому сиділи і слухали, стримуючи сміх.
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31.10.2022 22:02 Ответить
перевод русне ***** в самом конце видио. тут даже и перевода не нужно. итак ******** всатой задроченой рустне *****
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30.10.2022 13:41 Ответить
Жаль что отак-же нельзя зажмурить Олежку Татарова и Андрейку Портнова, и валодзю бляпидоразе и елдака со жиротрестом, кароче одного шморгаля оставить шобы *******
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30.10.2022 13:44 Ответить
австралобандерівці
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30.10.2022 13:43 Ответить


Жителей Белгорода шокировала необычная находка на мусорке. Там обнаружили целый склад цинковых гробов, в которых доставляют погибших российских оккупантов.

Горожане уже пожаловались в полицию на ритуальщиков, сообщает Telegram-канал https://t.me/bazabazon/14187 Baza .

Гробы выбрасывали возле гаражей вместе с иконами и пакетами.

«Дело в том, что тела погибших военнослужащих доставляются в цинковых гробах, а уже для похорон их родственники покупают другие - деревянные. Ритуальщики решили не заморачиваться с ненужными цинковыми гробами и тупо выкинули их в обычную мусорку.
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30.10.2022 13:46 Ответить
"Rusni *****!"
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30.10.2022 13:49 Ответить
Гарне гасло! И не поспоришь)
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30.10.2022 13:54 Ответить
Круто, але я не прихильниця матюків
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30.10.2022 13:55 Ответить
а де матюк побачили?
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30.10.2022 14:39 Ответить
Там де ви не побачили.
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30.10.2022 15:18 Ответить
ще раз переглянув - немає ніяких матюків.
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30.10.2022 15:26 Ответить
Окацапєли ви
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30.10.2022 15:36 Ответить
Я тоже не нашел дурных слов... там написано рус - нет, мир - да.
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30.10.2022 17:55 Ответить
та ладно, піс англійською не так пишеться
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30.10.2022 20:07 Ответить
Очень интересно и как же пишется "мир" по-английски?
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31.10.2022 08:45 Ответить
Мабуть так - piz, da ?
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31.10.2022 08:46 Ответить
А чем вам, як неприхильницi матюків "peace" не понравилось?
Понял, вы - за соблюдение орфографии! Уважаю! Наш человек!
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31.10.2022 08:56 Ответить
Воистину п#зда!
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30.10.2022 14:09 Ответить
Хаха)
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30.10.2022 14:13 Ответить
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30.10.2022 15:21 Ответить
☺️🤗
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30.10.2022 19:34 Ответить
В прошлом году 10 апреля умерла моя мама...,перед смертью мы с ней долго беседовали о жизни и т.д.,запомнил ее последние слова....
Сынусю...людожери кремля нападуть зовсім скоро...,бережи діточок та онуків своїх...,сжала мои руки так,что в глазах потемнело ...,и затихла...
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30.10.2022 15:37 Ответить
Ne grustite. Naši mamy blagoslavliajut nas s nebes. Kožnyj milyj denj.
Zavtra (uže segodnia) v Denj Vsex Sviatyx postavim svečki na mogilax blizkix.
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01.11.2022 01:15 Ответить
типа омирикосы того острова поянли слова--типа рашен пусикет
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30.10.2022 15:42 Ответить
качество норм снято на сименс..с полифонией
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30.10.2022 15:45 Ответить
Прикольный выше перевод ,мол, rusni ***** - РУС-НЕТ . МИР-ДА
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30.10.2022 17:52 Ответить
тайсон куйни не скажет
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30.10.2022 19:39 Ответить
И ещё "Luftwaffe" на рукаве. Зачёт
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30.10.2022 20:14 Ответить
Слава Солдатам Великой Ukrainy
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31.10.2022 08:55 Ответить
 
 