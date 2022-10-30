"Совбезу ООН нечем заняться, кроме обсуждения пропаганды России?" - Албания высказалась по поводу заседаний, созванных РФ. ВИДЕО
Россия откровенно загружает Совбез ООН бессмысленными пропагандистскими заявлениями, ни одно из которых не оказывается правдой.
Об этом заявил представитель Албании на последнем из таких заседаний, посвященном мифическим "боевым комарам", сообщает Цензор.НЕТ.
28 октября Россия созвала заседание Совбеза ООН в связи, как она заявила, с подготовкой Украины к применению биологического оружия. На заседании представитель России Василий Небензя, в частности, утверждал, что в США якобы есть запатентованный "дрон для переноса зараженных опасным вирусом комаров".
Выступавший в обсуждениях представитель Албании заявил, что это уже четвертое или пятое заседание Совета безопасности ООН, созванное по требованию России, на котором ни одно сообщение инициатора заседания не оказывается правдивым и результат этих заседаний постоянно оказывается "ничтожным".
"Я задаю вопрос: что, Совету безопасности больше нечем заняться?" – сказал дипломат.
Он также заявил, что Совбез не может подыгрывать самозабвенной пропаганде России, которой, как он сказал, сама Россия "упивается".
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Добре, що наше навеличніше "нє мьісліт стратегіческі" (за його ж зізнанням)
Албанія - мій герой!
Інше питання, що нарешті з'явилися нормальні люди, а не кацапські відсоси, які прямо і відкрито дають оцінку діям орків в ООН.
На хіба взагалі хтось там слухає цю маячню? Це може бути цікаво лише психіатрам. Чи комусь треба нафтодоларові вазілки відпрацьовувати?
Чи в цій канторі якісь специфічні правила на кшталт інструкції поведінки персоналу у дурці?
Не знаю кто это придумал, но это Топ =)
Пропоную прочитати книгу ❤️‼️🇺🇦⚔️✌️✊🇺🇦‼️❤️⚔️✌️👏👍👏
http://loveread.ec/view_global.php?id=53585 Дезинформация. Тайная стратегия абсолютной власти | Автор книги - http://loveread.ec/biography-author.php?author=Ion-Mihay-Pachepa Ион Михай Пачепа , http://loveread.ec/biography-author.php?author=Ronald-Ryichlak Рональд Рычлак
З росією ніхто більше не рахується. Нарешті.
чЁ, билять, руссофоП ???
https://pbs.twimg.com/media/***************?format=jpg&name=small