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"Совбезу ООН нечем заняться, кроме обсуждения пропаганды России?" - Албания высказалась по поводу заседаний, созванных РФ. ВИДЕО

Россия откровенно загружает Совбез ООН бессмысленными пропагандистскими заявлениями, ни одно из которых не оказывается правдой.

Об этом заявил представитель Албании на последнем из таких заседаний, посвященном мифическим "боевым комарам", сообщает Цензор.НЕТ.

28 октября Россия созвала заседание Совбеза ООН в связи, как она заявила, с подготовкой Украины к применению биологического оружия. На заседании представитель России Василий Небензя, в частности, утверждал, что в США якобы есть запатентованный "дрон для переноса зараженных опасным вирусом комаров".

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Выступавший в обсуждениях представитель Албании заявил, что это уже четвертое или пятое заседание Совета безопасности ООН, созванное по требованию России, на котором ни одно сообщение инициатора заседания не оказывается правдивым и результат этих заседаний постоянно оказывается "ничтожным".

"Я задаю вопрос: что, Совету безопасности больше нечем заняться?" – сказал дипломат.

Он также заявил, что Совбез не может подыгрывать самозабвенной пропаганде России, которой, как он сказал, сама Россия "упивается".

Автор: 

Албания (74) ООН (4178) пропаганда (3683) россия (95683) Совбез ООН (1113) Небензя Василий (48)


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Топ комментарии
+122
Албанії респект, назвала речі своїми іменами.
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30.10.2022 19:53
+111
вже навіть малесенька Албанія опускає рашку. оце досягнення *****)
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30.10.2022 19:53
+81
У албанца бомбануло от бреда что несут кацапы
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30.10.2022 19:53
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вже навіть малесенька Албанія опускає рашку. оце досягнення *****)
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30.10.2022 19:53 Ответить
Найвеличніший стратєх! Чи стєрх?....
Добре, що наше навеличніше "нє мьісліт стратегіческі" (за його ж зізнанням)
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30.10.2022 20:00 Ответить
а Німеччина та Франція мовчки слухають.
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30.10.2022 20:26 Ответить
Ну так і Україна мовчки слухає, і ще й підголосовує то на користь Китаю то проти Ізраїлю. Чого про це ніхто не каже?
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30.10.2022 21:20 Ответить
Треба албанську мафію підключити. Може ********* з пакетом на голові в канаві знайдуть
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30.10.2022 20:48 Ответить
Албанії респект, назвала речі своїми іменами.
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30.10.2022 19:53 Ответить
Жаль , что остальные уши развесили и все никак не выкинут рашистовпреступников -террористов
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30.10.2022 20:36 Ответить
У албанца бомбануло от бреда что несут кацапы
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30.10.2022 19:53 Ответить
Лечите там все дружно касапов... а ещё лучше - сразу усыпите..
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30.10.2022 19:55 Ответить
Та ніхто вже не вірить рашистам. Просто деякі роблять вигляд, а такі як Албанія прямолінійні.
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30.10.2022 19:56 Ответить
хоть в когось та здоровий глузд..І це ,на всьо оте збіговисько ,під назвою --ООН..
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30.10.2022 19:56 Ответить
враха власними діями опускає саму себе на дно такої зловонної ями, перетворюється на якусь пародії на країну з коміксів про шашликістанських террористів, з якої, навіть уявити складно, як воно вилазити буде
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30.10.2022 19:57 Ответить
А не треба вилазити, просто притрусити. А потім Зеля закатає в асфальт
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30.10.2022 20:21 Ответить
Ліпше б дав команду албанській мафії на постачати до москви героїн. І не пропускати инших
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30.10.2022 19:58 Ответить
думаєш албанська мафія підпорядковується уряду, тим більше дипломатичному корпусу Албанії?
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30.10.2022 20:44 Ответить
А ліпше навпаки- хай везуть туди вагонами . Хай виздихають від передозу
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31.10.2022 07:27 Ответить
Чесно, я вже думала не знайдеться адекватів, щоб сказати « та ви подуріли тут всі чи що !»
Албанія - мій герой!
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30.10.2022 19:59 Ответить
Після нас, англосакси - то ворог номер 2 для скажених оленів з оркостану. Ми разом з брітами комарів вирощуємо, а от крихітка Албанія показала всі, що в неї є ого які тойго )))
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30.10.2022 21:06 Ответить
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31.10.2022 12:06 Ответить
Нехай вилазе як хоче, то не є проблеми здорових людей.
Інше питання, що нарешті з'явилися нормальні люди, а не кацапські відсоси, які прямо і відкрито дають оцінку діям орків в ООН.
На хіба взагалі хтось там слухає цю маячню? Це може бути цікаво лише психіатрам. Чи комусь треба нафтодоларові вазілки відпрацьовувати?
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30.10.2022 20:00 Ответить
Реакція здорового мозку на збочений словесний пронос.
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30.10.2022 20:00 Ответить
Нарешті адекватна реакція і тут само-собою виникає питання а що за люди представляють в ООН інші країни???
Чи в цій канторі якісь специфічні правила на кшталт інструкції поведінки персоналу у дурці?
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31.10.2022 10:02 Ответить
У Албании прямо в гербе заложен когнитивный диссонанс. Двухголовый орел - заимствован от Византии. Над орлом - шлем Георгия Скандербега. Георгий Кастриоти Скандербег является национальным героем Албании. В XV веке именно Георгий вёл политику объединения албанских земель. Активно противостоял Османской Империи. В 1443 году албанскими старшинами был провозглашён вождём албанцев. Он отрёкся от ислама. В настоящее время основная религия в Албании - Ислам суннитского толка.
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30.10.2022 20:02 Ответить
угу и династий великих визирей в Турции в 17м веке опять таки албанцы знаменитый Мустафа которого под Веной разгромили в 1686м как раз албанец этнический из этой династии
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30.10.2022 20:08 Ответить
Саме смішне це те що дійсно не має чим зайнятися, крім обговорення пропаганди свиноросів. ООН це нікчемна організація яка досих пір не наважилась виключити россію з составу радбеза. Кому вона взагалі потрібна якщо тількі ядерні гандони світу такі як россія рішають викключно ті питання які їм потрібні а на все інше сруть своїм вето?
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30.10.2022 20:02 Ответить
ПРОСНУЛИСЯ
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30.10.2022 20:02 Ответить
Чергові слова. Та хоч щось...
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30.10.2022 20:03 Ответить
ну когда ж уже здоровый организм (ООН) избавиться от этого чиря (срусня) на ж*пе ???
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30.10.2022 20:03 Ответить
Нажаль є певні сумніви, що до стану здоров'я цього організму, за останні років 15-30 радбез не прийняв жодного рішення, яке б не дублювалось зазделегідь якимись державними огранами влади країн що входять до складу радбезу,тобто "масло маслянное", розумієте? Державу повинні спонукати до дій рішення радбезу ООН ,а не навпаки.... Чирій тільки так виглядає, насправді це ракова пухлина,що дала вже метастази, та якщо ставити метою збереження организму (ООН) ,то треба не пухлину з жопи різати, а усю жопу(радбез) цілком .....
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31.10.2022 13:15 Ответить
Хоч у когось в ООН є яйця!
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30.10.2022 20:03 Ответить
Размазали кацапов как соплю по забору)
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30.10.2022 20:06 Ответить
Албанія - велика країна, на те що маленька плюгава угорщина
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30.10.2022 20:08 Ответить
сша, європа і рашка цей оон давн перетворили на ганчірку для підлоги.
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30.10.2022 20:11 Ответить
Албанців треба запросити до України .
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30.10.2022 20:15 Ответить
нах вони тут потрібні, від них взагалі нічого не залежить і зброї вони не мають.
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30.10.2022 20:27 Ответить
Все залежить від спільних зусиль.
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30.10.2022 21:36 Ответить
Ніхто не вірить московитам і вони це знають, вони використовують ООН для своїх промов, а не промов України та інших держав про їх злочини в Україні. Наші в цей час завіряють по "єдиному каналу" "єдиними новичнами", що все в порядку.
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30.10.2022 20:15 Ответить
та походу уже не одной только Албании надоело наблюдать за этим международным самоудовлетворением на публике кацапов-импотентов
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30.10.2022 20:20 Ответить
Непонятно, куда смотрит Гринпис? Это же их епархия - комары, животные, рашисты...
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30.10.2022 20:20 Ответить
заглянути в очі комарам і спитати
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30.10.2022 20:29 Ответить
Пора вже визнавати Косово окремою країною. Всі застереження стосовно аналогічного визнання ордло і Криму всім світом - зняті: ніхто не визнає їх незалежними, лише тільки окупованими.
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30.10.2022 20:38 Ответить
"величайший" плешивый геополитик хотел на равных разговаривать с США, а тут Албания жопу вытирает Небедзей и Ко =) Представляю как пердаки ватных патриотов полыхали в Собвезе ООН.
Не знаю кто это придумал, но это Топ =)
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30.10.2022 20:41 Ответить
А колись глузливо казали щодо албанців. Прошу вибачення!
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30.10.2022 20:50 Ответить
Це потрібно казати не тільки Албанії а всім іншим в очі рашистам щоб вони вже заткнулися.
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30.10.2022 21:03 Ответить
Что бы не слушать весь этот флуд выгоняйте парашу из организации.
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30.10.2022 21:07 Ответить
Брехня та дезинформація, це споконвічна практика московіі!!
Пропоную прочитати книгу ❤️‼️🇺🇦⚔️✌️✊🇺🇦‼️❤️⚔️✌️👏👍👏
http://loveread.ec/view_global.php?id=53585 Дезинформация. Тайная стратегия абсолютной власти | Автор книги - http://loveread.ec/biography-author.php?author=Ion-Mihay-Pachepa Ион Михай Пачепа , http://loveread.ec/biography-author.php?author=Ronald-Ryichlak Рональд Рычлак
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30.10.2022 21:17 Ответить
це і без книжок відомо,ми в цій реальності живем
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30.10.2022 23:21 Ответить
какая возмутительная русофобия со стороны Албании
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30.10.2022 21:25 Ответить
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30.10.2022 22:30 Ответить
Ruzke kurwy
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30.10.2022 21:34 Ответить
Албанія на сьогодні це здорвий глузд ООН
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30.10.2022 22:05 Ответить
те що робить росія в оон своїми скликаннями, аби озвучити чергову дурню, і тягнути час, називається спамом. А за спам хиба не відправляють в бан?
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30.10.2022 23:34 Ответить
https://t.me/zsuwar/23800 Київ, Анкара й ООН узгодили рух 14 суден у Чорному морі в понеділок у межах "чорноморської ініціативи", рф також про це повідомили , - Координаційний центр.

З росією ніхто більше не рахується. Нарешті.
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30.10.2022 23:35 Ответить
Щось мені підказує, що, якщо аквафреші щось там захотят замутити, Туреччина візьме той коридор під охорону своїми кораблями.
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31.10.2022 07:44 Ответить
Если уж Албания намекает,что ООН-это чёрт знает что,то я уже не знаю...🤷
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30.10.2022 23:37 Ответить
Албанці , а ви круті і сміливі , за що дякуємо Вам 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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31.10.2022 00:24 Ответить
Напевно представник Албанії розуміє кацапський язик Зрозумів яку небензю меле в ООН раша
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31.10.2022 05:32 Ответить
.

чЁ, билять, руссофоП ???



https://pbs.twimg.com/media/***************?format=jpg&name=small
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31.10.2022 07:40 Ответить
Так оон тільки цим і займається: створює видимість "бурної діяльності".
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31.10.2022 08:36 Ответить
... гнать сцаной тряпкой кремлевских из Лиги Наций...
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31.10.2022 08:50 Ответить
 
 