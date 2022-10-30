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В Мариуполе фиксируют увеличение движения техники российских оккупантов: едут в сторону Мангуша, - Андрющенко. ВИДЕО

Во временно оккупированном Мариуполе наблюдается увеличение движения техники захватчиков в сторону Мангуша, едут танки и живая сила.

Об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Фиксуем увеличенное движение техники по Мариуполю и Мариупольскому району.

Через центр города на выезд на Магуш танки на тягачах и живая сила грузовиками. Все с пометкой V. С сегодняшнего дня движение техники оккупантов сопровождается установкой мобильных блок-постов и оперативных мероприятий по "зачистке" - выборочной проверки документов и телефонов.

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Около 8:30 из с. Юрьевка 6 камазов с мобилизованными на полигон возле хутора Бабах-Тарама. На полигон прибыло два вертолета с военным руководством для показухи проверки.

Запрет движения грузовиков через Крымский мост привел к транспортному коллапсу в городе. 20-тонные и 40-тонные грузовики не стесняясь через весь город. Из-за приоритета внезапного проезда военных оккупантов количество аварий стремительно возросло", - рассказал он.

В Мариуполе фиксируют увеличение движения техники российских оккупантов: едут в сторону Мангуша, - Андрющенко 01

Автор: 

армия РФ (19375) Мариуполь (5718) Андрющенко Петр (583)


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Топ комментарии
+17
Генштаб сообщил, что 29 октября Вооруженные силы ликвидировали 950 российских оккупантов.
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30.10.2022 20:12
+6
Предупреждаю....Ховать нікого не будем...Хай кращє свинки нахаваюцця...
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30.10.2022 20:16
+6
орки пишуть, що якусь важливу Павлівку взяли під Вугледаром, там мабуть і полегли.
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30.10.2022 20:21
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Генштаб сообщил, что 29 октября Вооруженные силы ликвидировали 950 российских оккупантов.
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30.10.2022 20:12 Ответить
орки пишуть, що якусь важливу Павлівку взяли під Вугледаром, там мабуть і полегли.
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30.10.2022 20:21 Ответить
откуда дровишки про Павлівку...?
может тебе свиноцабаки и фото скинули...?
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30.10.2022 20:44 Ответить
Не всю Павлівку - околицю
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30.10.2022 20:53 Ответить
откуда взята информация...?\вопрос был в этом...\
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30.10.2022 21:43 Ответить
Я в телеграмі бачив, на одному з наших авторськи каналів, але слідкую давно, доволі достовірний.
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30.10.2022 22:03 Ответить
інфа з проросійського телеграм-каналу. Назву сказати?
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30.10.2022 22:59 Ответить
тогда понятно - не стоит сюда с помоек таскать фуйню всякую...
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30.10.2022 23:06 Ответить
Лаптерогий, сам сгинешь с фейком или помочь?У нас "якихось" сел немає. Це в твоїй кацапіі.
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31.10.2022 00:19 Ответить
Предупреждаю....Ховать нікого не будем...Хай кращє свинки нахаваюцця...
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30.10.2022 20:16 Ответить
Згребти рештки, залити бетоном і зробити колектор, нехай вічно маринуються в лайні.
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30.10.2022 20:38 Ответить
та жива сила-тимчасово жива
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30.10.2022 20:24 Ответить
Ось вся ця техніка, йде з херсонщини. І йде в сторону Донецька...Як вже було з під Києва втікли і направили на донецький напрямок.
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30.10.2022 20:24 Ответить
Згадаєте мої слова. Будуть перемовини. Буде здана Донецька область, і залишиться сухопутний коридор в Крим .... Все повернеться на круги до оманських договорняків ...
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30.10.2022 21:54 Ответить
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30.10.2022 22:04 Ответить
Донецька область буде звільнена., коридор як мінімум буде перебитий.Все повернеться на *********** єпоху.
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31.10.2022 00:23 Ответить
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30.10.2022 20:26 Ответить
посунули досвідчених на підкріплення на нові рубежі у Гопрі та Новій Каховці. А в Маріупіль нових чмобів у Таганрогу вже формують.
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30.10.2022 20:30 Ответить
Касапы дипилы по кругу гоняют...
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30.10.2022 20:31 Ответить
А що сі стало?!
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30.10.2022 20:35 Ответить
Бульбораша винайшла для захисту танка від ракет з інфрачервоним наведенням щось. У хвості возять вугілля, що горить. Ідіотам гриля виявилося замало. .
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30.10.2022 21:10 Ответить
як є гриль, то має бути і вугля... мясо на місці... зараз ВСУ шампури привезе... і будуть мати що їсти лисички-собачки...
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31.10.2022 08:26 Ответить
На фото похоже на "Bravo" напротив центрального рынка. Ниже заправка и райотдел Центрального (Жовтневого) района.
На видео похоже на спуск на "Стрелку" возле порта. Похоже на Нахимова.
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31.10.2022 09:40 Ответить
 
 