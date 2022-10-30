В Мариуполе фиксируют увеличение движения техники российских оккупантов: едут в сторону Мангуша, - Андрющенко. ВИДЕО
Во временно оккупированном Мариуполе наблюдается увеличение движения техники захватчиков в сторону Мангуша, едут танки и живая сила.
Об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Фиксуем увеличенное движение техники по Мариуполю и Мариупольскому району.
Через центр города на выезд на Магуш танки на тягачах и живая сила грузовиками. Все с пометкой V. С сегодняшнего дня движение техники оккупантов сопровождается установкой мобильных блок-постов и оперативных мероприятий по "зачистке" - выборочной проверки документов и телефонов.
Около 8:30 из с. Юрьевка 6 камазов с мобилизованными на полигон возле хутора Бабах-Тарама. На полигон прибыло два вертолета с военным руководством для показухи проверки.
Запрет движения грузовиков через Крымский мост привел к транспортному коллапсу в городе. 20-тонные и 40-тонные грузовики не стесняясь через весь город. Из-за приоритета внезапного проезда военных оккупантов количество аварий стремительно возросло", - рассказал он.
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может тебе свиноцабаки и фото скинули...?
На видео похоже на спуск на "Стрелку" возле порта. Похоже на Нахимова.