Каждый день и без никаких перерывов работаем, чтобы ускорить восстановление территориальной целостности нашего государства, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к гражданам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.

"Ежедневно и без никаких перерывов работаем, чтобы ускорить восстановление территориальной целостности нашего государства.

По итогам этой недели хочу отметить воинов 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, 5-го отдельного штурмового полка и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады за храбрость и стойкость при удержании рубежей на Северском направлении, а также бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады за решительность при освобождении нашей территории, за особую энергичность. Благодарю вас, воины!

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Отлично проявили себя воины-пограничники Чопского отряда, которые сейчас в составе Сил обороны Украины защищают наше государство в Донецкой области. Сегодня они остановили жесткие штурмовые действия врага – российская атака отбита. К тому же, сумели пополнить наш обменный фонд. Спасибо, ребята!

Имеют результат и Воздушные силы: есть сегодня сбитый российский ударный вертолет и сбитый российский военный самолет – Су-25.

Российские террористы продолжили обстрелы на разных направлениях: Черниговщина, Харьковщина, Донбасс, Днепропетровщина, Запорожье и область, Николаев и область... Отвечаем оккупантам. Ощутимо отвечаем.

Спасибо каждому и каждой, кто воюет и работает ради нашей победы! Спасибо всем, кто в этих обстоятельствах проявляет заботу о других!"

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