Каждый день и без никаких перерывов работаем, чтобы ускорить восстановление территориальной целостности нашего государства, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к гражданам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.
"Ежедневно и без никаких перерывов работаем, чтобы ускорить восстановление территориальной целостности нашего государства.
По итогам этой недели хочу отметить воинов 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, 5-го отдельного штурмового полка и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады за храбрость и стойкость при удержании рубежей на Северском направлении, а также бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады за решительность при освобождении нашей территории, за особую энергичность. Благодарю вас, воины!
Отлично проявили себя воины-пограничники Чопского отряда, которые сейчас в составе Сил обороны Украины защищают наше государство в Донецкой области. Сегодня они остановили жесткие штурмовые действия врага – российская атака отбита. К тому же, сумели пополнить наш обменный фонд. Спасибо, ребята!
Имеют результат и Воздушные силы: есть сегодня сбитый российский ударный вертолет и сбитый российский военный самолет – Су-25.
Российские террористы продолжили обстрелы на разных направлениях: Черниговщина, Харьковщина, Донбасс, Днепропетровщина, Запорожье и область, Николаев и область... Отвечаем оккупантам. Ощутимо отвечаем.
Спасибо каждому и каждой, кто воюет и работает ради нашей победы! Спасибо всем, кто в этих обстоятельствах проявляет заботу о других!"
Пожалуйста, подождите...
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а найбільше старається інспектор Кірюша із секти гундяєвців, той що Тимошенко
https://telegra.ph/file/2b648583df79bda3335c2.jpg 🏛️Кстати, вы обратили внимание, как в последнее время разошлось Национальное антикорупционное бюро? Обыски у представителей правящей партии и заместителей министров. Объявление в розыск экс-главы Нацбанка. Обвинение против бывшего главы пограничного ведомства...
🇺🇸Причина такой активности проста. В США начался отчетный период по статьям расходования бюджета. В связи с этим американских чиновников сильно заинтересовал вопрос, а где поделись деньги выделенные Украине? И поскольку Офис президента и правительство спрашивать бессмысленно (в США об этом прекрасно знают), американцы действуют через антикоррупционные структуры, созданные в свое время при их же непосредственном участии.
😡Ряду руководителей НАБУ напомнили об их обязательствах. Причастным к НАБУ грантоедам по-доброму предложили заткнуться. И вуаля!
🤦🏼Теперь у окружения Зеленского дрожат поджилки. https://t.me/pecherhill/763 Еще летом к помощи Запада отношение было: "Бери! Лови! Хватай!" Мол Запад багатый, даст сколько нужно. Теперь приходит протрезвление. И страх.
😴Кстати, отчетный период начался пока только в США. Впереди отчетный период в странах ЕС. Грядет время удивительных историй.
Проміжні вибори до Конгресу США не обіцяють Україні нічого доброго. В разі республіканської більшості в Конгресі питання "Куди влада України витрачає свої гроші ?" стане основою для рішень "Скільки Україні давати ? " А ця зграя хронічних клептоманів не зупиниться, а потягне країну до чергового "миру", аби тільки втриматись при владі.