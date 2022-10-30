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Каждый день и без никаких перерывов работаем, чтобы ускорить восстановление территориальной целостности нашего государства, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к гражданам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.

"Ежедневно и без никаких перерывов работаем, чтобы ускорить восстановление территориальной целостности нашего государства.

По итогам этой недели хочу отметить воинов 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, 5-го отдельного штурмового полка и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады за храбрость и стойкость при удержании рубежей на Северском направлении, а также бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады за решительность при освобождении нашей территории, за особую энергичность. Благодарю вас, воины!

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Отлично проявили себя воины-пограничники Чопского отряда, которые сейчас в составе Сил обороны Украины защищают наше государство в Донецкой области. Сегодня они остановили жесткие штурмовые действия врага – российская атака отбита. К тому же, сумели пополнить наш обменный фонд. Спасибо, ребята!

Имеют результат и Воздушные силы: есть сегодня сбитый российский ударный вертолет и сбитый российский военный самолет – Су-25.

Российские террористы продолжили обстрелы на разных направлениях: Черниговщина, Харьковщина, Донбасс, Днепропетровщина, Запорожье и область, Николаев и область... Отвечаем оккупантам. Ощутимо отвечаем.

Спасибо каждому и каждой, кто воюет и работает ради нашей победы! Спасибо всем, кто в этих обстоятельствах проявляет заботу о других!"

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Автор: 

Зеленский Владимир (20505) обращение (752)


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Топ комментарии
+28
Дороги асфальтують, гуманітарку мародерять, бабло та відосики пилять - все для перемоги від ЗЄрмаків.
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30.10.2022 23:05
+22
Він дякує хлопцям які кладуть свої життя щоб відвоювати те що він здав без бою.
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30.10.2022 23:11
+19
Гнида косить під військового мачо, як тільки ця морда відчиняється мене починає нудити. За цією ширмою ховається московська агентура єрмаки, татарови, демченки, львови, а це що на фото тільки ширма що прикриває це кодло. 73% ідіотів проголосували по приколу і щоб поржать, от тепер поржемо нах всі, особливо смішно буде сходу ...
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30.10.2022 23:23
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Дороги асфальтують, гуманітарку мародерять, бабло та відосики пилять - все для перемоги від ЗЄрмаків.
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30.10.2022 23:05 Ответить
А у нашего президента французский маникюр. Интересно, когда успевает? Лучше бы побрился, мачо из него никакой.
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30.10.2022 23:16 Ответить
Манікюр відповідний.
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30.10.2022 23:21 Ответить
Ну читая англоязычные СМИ, образ у него много круче чма путина. Мохнорылость морды там одобряют. Смеялись только, когда он стоя руки растопыривал, как качек (синдром широкой спины). Называли фитнесс-тренером. Но он это исправил.
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30.10.2022 23:23 Ответить
У стриптизерів воно ще крутіше. Правда туди пігмеїв не беруть.
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30.10.2022 23:37 Ответить
Круче путлєра навіть кусок гвна.
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31.10.2022 07:24 Ответить
У дєрмачка мабуть такий же
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31.10.2022 01:10 Ответить
Зато чмо знатное.
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31.10.2022 02:00 Ответить
піднімайте вище, беруть гроші в борг у китайців, у тих самих, чий очільник сказав, що вони з рашкою до кінця і будуть підтримувати її в усіх її починаннях і в усіх галузях.
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30.10.2022 23:37 Ответить
Шмаркля,ты столько горя принес стране!!!
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31.10.2022 08:38 Ответить
Так працюет ртом без перерв,что тот у него даже во сне не закрывается,
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30.10.2022 23:09 Ответить
Він дякує хлопцям які кладуть свої життя щоб відвоювати те що він здав без бою.
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30.10.2022 23:11 Ответить
Какие ужоженные ногти......на руках)))
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30.10.2022 23:12 Ответить
"Ніх** сєбє ! Круто !"
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30.10.2022 23:13 Ответить
А чого би не круто? Промови за нього пишуть, даже т1 щоденн1. В в1йсков1й справ1 в1н повний 0, нею в1н теж не заморочуеться. Вс1м 1ншим 1 тим, шо перечислила ран1ше, оп1куеться Ермак. Ще як оп1куеться. Кр1м ман1кюра 1 ф1тнеса, у нього н1чого не залишилося. 73% ви задоволен1?
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31.10.2022 08:48 Ответить
Раньше он морду свою лупоглазую в экран просовывал, теперь свои волосатые грабли.
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30.10.2022 23:20 Ответить
"Щодня і без жодних перерв працюємо"
а найбільше старається інспектор Кірюша із секти гундяєвців, той що Тимошенко
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30.10.2022 23:20 Ответить
Гнида косить під військового мачо, як тільки ця морда відчиняється мене починає нудити. За цією ширмою ховається московська агентура єрмаки, татарови, демченки, львови, а це що на фото тільки ширма що прикриває це кодло. 73% ідіотів проголосували по приколу і щоб поржать, от тепер поржемо нах всі, особливо смішно буде сходу ...
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30.10.2022 23:23 Ответить
Скількі двигунів в цьому році настралісь для російської авіації?
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30.10.2022 23:24 Ответить
Холопці
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31.10.2022 09:57 Ответить
Печерский холм

https://telegra.ph/file/2b648583df79bda3335c2.jpg ​​ 🏛️Кстати, вы обратили внимание, как в последнее время разошлось Национальное антикорупционное бюро? Обыски у представителей правящей партии и заместителей министров. Объявление в розыск экс-главы Нацбанка. Обвинение против бывшего главы пограничного ведомства...

🇺🇸Причина такой активности проста. В США начался отчетный период по статьям расходования бюджета. В связи с этим американских чиновников сильно заинтересовал вопрос, а где поделись деньги выделенные Украине? И поскольку Офис президента и правительство спрашивать бессмысленно (в США об этом прекрасно знают), американцы действуют через антикоррупционные структуры, созданные в свое время при их же непосредственном участии.

😡Ряду руководителей НАБУ напомнили об их обязательствах. Причастным к НАБУ грантоедам по-доброму предложили заткнуться. И вуаля!

🤦🏼Теперь у окружения Зеленского дрожат поджилки. https://t.me/pecherhill/763 Еще летом к помощи Запада отношение было: "Бери! Лови! Хватай!" Мол Запад багатый, даст сколько нужно. Теперь приходит протрезвление. И страх.

😴Кстати, отчетный период начался пока только в США. Впереди отчетный период в странах ЕС. Грядет время удивительных историй.
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30.10.2022 23:54 Ответить
А **** толку с этих телодвижений? КПД какой? Объявили подозрение, провели обыск -ну, и что? Или должны взять с поличным, когда у Байдена кошелек тиснут?
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31.10.2022 04:09 Ответить
Одна вже працювала,нажаль мало посиділа. Є надія що Бочекав сяде надовго,ще й друзів прихвате.
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31.10.2022 00:48 Ответить
Ага..... например взял под личный контроль 100 лярдов на дороги, а на ВСУ - волонтёры соберут...
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31.10.2022 01:33 Ответить
Дивись, не надірвись...
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31.10.2022 04:42 Ответить
Повір шоколад смачніший за лайно з телевізора. Але мухи цього не розуміють.
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31.10.2022 05:56 Ответить
Иди в жопу, работник хренов. Ты уже наработал до 24 февраля так, что народ кровью умывается.
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31.10.2022 06:06 Ответить
Гидко дивитись, гидко слухать.
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31.10.2022 06:23 Ответить
Коли Байден давав згоду на узгодження $25 млрд. для України на 2023, в нього в теці лежав папір експертної групи по аналізу виконання бюджету України за 8 місяців. Там чітко сказано 25-30% власного бюджету України - тіньові схеми розкрадання.

Проміжні вибори до Конгресу США не обіцяють Україні нічого доброго. В разі республіканської більшості в Конгресі питання "Куди влада України витрачає свої гроші ?" стане основою для рішень "Скільки Україні давати ? " А ця зграя хронічних клептоманів не зупиниться, а потягне країну до чергового "миру", аби тільки втриматись при владі.
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31.10.2022 06:41 Ответить
Гибель народу без Слова Божия (с)
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31.10.2022 07:39 Ответить
Якщо хочеш спортити собі настрій на цілий день - послухай пізд...ж цього безтолкового мудака.
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31.10.2022 06:58 Ответить
Це повинно звучати так:""Щодня і без жодних перерв ЗСУ працює, щоб пришвидшити відновлення територіальної цілісності нашої держави. Джерело:
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31.10.2022 10:04 Ответить
 
 