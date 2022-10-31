80% Киева остается без водоснабжения, часть города - без электроэнергии, - Кличко. ВИДЕО
Из-за повреждения энергообъекта в Киевской области 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения, также в части города отсутствует электроэнергия.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить работу водопроводных станций. В настоящее время из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения.
На всякий случай, просим запастись водой из ближайших бюветов и точек продаж. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в квартиры киевлян. Работают также и энергетики, чтобы возобновить энергоснабжение в 350 тысяч оставшихся без света помещений Киева", - подчеркнул глава города.
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Але вона недоречна у випадках як сьогодні. Це також треба визнати.
Имея на столе доклады ГУР и западных разведок зелешобла в 2021 продолжала воровать деньги на крадивництве и фейковом карантине, да еще и заложила в бюджет 2022 опять деньги на дороги, а не военную технику.
Це неймовірно.
а розслідування ОБОВ'ЯЗКОВО повинно бути, просто афішувати не треба..і поинати треба розслідувати з самого початку - оті 73% звідки й потім все інше - від витрачання бюджетних коштів, епідемій, асфальту й т.і..
і строки реальні всім фігурантам з конфіскацією всього майна й грошових коштів у всіх родичів, видати по державній квартирі з метражем, згідно санітарних норм, але без права власності..
всі дуууже здивуються, коли все відкопають
приклад Яника не навчив..той хоч встиг змитись..а цих можуть відкаддафіть..
в піонеридо ЄС не примуть..
тому тільки копальні пожиттєві, але тут активується оте бидло з МЧХ..
Як Зе-влада вигадає нову схему розкрадання грошей, так ми зразу же вигадаємо нови жарти!
цікаво, наскільки зелені офшори потовстішають..
подібних особєй на прибирання б вулиць, а тачки військовим...або штрафи такі, щоб і у батьків вуха завернулись..такий собі спецфонд зробити - кошти від таких покидьків..а знього вже на допомогу сім'ям вояків виділяти
квартал непристижний
Там і було влучання.
Рашисти теж не повні типіли і стрілять туди, де менше ППО
і тут дяка Клічка - в нас колонки постійно санстанція перевіряє й профілактику роблять
Кацапы бьют бесплатными совковыми ракетами по украденному рыжей падлой добру народа, а ему потом кешем еврогеи из заблокированных активов параши возместят.
доречі, ті повітряні ЛЕП ще й офігенно шкідливі, але он під ними вже й будують потихеньку, забувши про санітарні норми
ото реально ********** в стилі 95
з чого такі ненормальні висновки, стосовно голосування??
- А якого ж класного президента ми вибрали 😆
багато з Зефілів зараз в Німеччині і інших країнах ЄС, нашкодили Україні і звалили як
з неї як щури, ше й повертатися не думають. Клінічний випадок.
я чесно, не знаю, що треба мати в голові, щоб за моряка Папайя голосувати (вчорашній нічний гундосик навіяв )