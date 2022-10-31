80% Киева остается без водоснабжения, часть города - без электроэнергии, - Кличко. ВИДЕО

Из-за повреждения энергообъекта в Киевской области 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения, также в части города отсутствует электроэнергия.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить работу водопроводных станций. В настоящее время из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения.

На всякий случай, просим запастись водой из ближайших бюветов и точек продаж. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в квартиры киевлян. Работают также и энергетики, чтобы возобновить энергоснабжение в 350 тысяч оставшихся без света помещений Киева", - подчеркнул глава города.

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