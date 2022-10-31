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80% Киева остается без водоснабжения, часть города - без электроэнергии, - Кличко. ВИДЕО

Из-за повреждения энергообъекта в Киевской области 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения, также в части города отсутствует электроэнергия.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить работу водопроводных станций. В настоящее время из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения.

На всякий случай, просим запастись водой из ближайших бюветов и точек продаж. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в квартиры киевлян. Работают также и энергетики, чтобы возобновить энергоснабжение в 350 тысяч оставшихся без света помещений Киева", - подчеркнул глава города.

Читайте также: Часть Хмельницкого осталась без света из-за технических проблем на подстанции. Возможна приостановка водоснабжения

Автор: 

Киев (25568) Кличко Виталий (4643) Тарифы на электроэнергию (2169) водоснабжение (722)


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Топ комментарии
+20
Не набридло. Це завжди актуально. Вже ввійшло в історію.
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31.10.2022 11:47
+18
Асфальтом не пробували збивати??
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31.10.2022 11:40
+15
Что значит мусолить кончайте? Нам эта история стоила минимум 40 тысяч жизней. Нужно в следующий раз думать кому ты даешь власть и хуже не будит или придут касапы, а твоя власть 2,45 года разваливала армию, пилила бабки на срусском битуме и видосики мастерила.
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31.10.2022 12:03
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Правила форума Совет форумчан
Асфальтом не пробували збивати??
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31.10.2022 11:40 Ответить
Не пробував новий жарт придумати? Самому одне і те ж під кожною новиною писати не набридло?
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31.10.2022 11:44 Ответить
Не набридло. Це завжди актуально. Вже ввійшло в історію.
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31.10.2022 11:47 Ответить
отож..дістали ті дві теми - про асфальт й 73%..вже до дір замусолили
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31.10.2022 11:48 Ответить
Тема про асфальт (тим більш під час війни) ще повинна бути розслідувана та аж ніяк не "замусолена".
Але вона недоречна у випадках як сьогодні. Це також треба визнати.
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31.10.2022 11:56 Ответить
слушай, в интернете была информация что кацапы собираются нападать в апреле 2021.
Имея на столе доклады ГУР и западных разведок зелешобла в 2021 продолжала воровать деньги на крадивництве и фейковом карантине, да еще и заложила в бюджет 2022 опять деньги на дороги, а не военную технику.
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31.10.2022 11:59 Ответить
Дуже схоже що є якась потужна мафіозна група, яка на цьому заробляє. Навіть зараз не можуть зупинитись. У Києві навіщось зрізають верхній шар ще в хорошому стані покриття, щоб покласти новий асфальт.
Це неймовірно.
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31.10.2022 12:25 Ответить
я про мусолення на форумах!!

а розслідування ОБОВ'ЯЗКОВО повинно бути, просто афішувати не треба..і поинати треба розслідувати з самого початку - оті 73% звідки й потім все інше - від витрачання бюджетних коштів, епідемій, асфальту й т.і..

і строки реальні всім фігурантам з конфіскацією всього майна й грошових коштів у всіх родичів, видати по державній квартирі з метражем, згідно санітарних норм, але без права власності..

всі дуууже здивуються, коли все відкопають
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31.10.2022 12:13 Ответить
Это только слова , при СПРУТЕ КАЛАМОЯ , дерьмака ,Портнова, Татарова………………Пока не утилизировать СУДЕЙСКУЮ МАФИЮ НЕ БУДЕТ НИКАКИХ СДВИГОВ ,бесстыжих мразей грабящих во время войны и человеческого горя Всех под трибунал‼️
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31.10.2022 12:26 Ответить
вони нариваються знову..тільки змитись не встигнуть - засоби ППО є..

приклад Яника не навчив..той хоч встиг змитись..а цих можуть відкаддафіть..
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31.10.2022 12:40 Ответить
Что значит мусолить кончайте? Нам эта история стоила минимум 40 тысяч жизней. Нужно в следующий раз думать кому ты даешь власть и хуже не будит или придут касапы, а твоя власть 2,45 года разваливала армию, пилила бабки на срусском битуме и видосики мастерила.
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31.10.2022 12:03 Ответить
навчіться вже нормально читати
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31.10.2022 12:14 Ответить
А что это не про 73% и асфальт?
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31.10.2022 12:27 Ответить
А как вам ГУМАНИТАРКУ МАРОДЕРИТЬ В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ ,КОНТЕЙНЕРАМИ И ВАГОНАМИ , 50 новеньких бронированных машин для фронта ,п#здота Зеублюдков растащила
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31.10.2022 12:16 Ответить
треба повертати смертну кару..але тоді нас в піонери до ЄС не примуть..

тому тільки копальні пожиттєві, але тут активується оте бидло з МЧХ..
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31.10.2022 12:43 Ответить
А на якій гуманітарці їздить слуга Тимошенко! Бачте таку дорогу машину на фронт віддавать жалко, як каже сірожа лещенко
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31.10.2022 13:29 Ответить
Не хвилюйся за нас.
Як Зе-влада вигадає нову схему розкрадання грошей, так ми зразу же вигадаємо нови жарти!
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31.10.2022 11:54 Ответить
сотнями квартир в новостроях на украденные деньги из бюджета. Сколько теперь стоят ваши квартиры, идиоты? НУЛЬ гривен, потому что жить тут теперь невозможно.
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31.10.2022 11:57 Ответить
а можна мне твою квартиру за 0 гривен ?
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31.10.2022 12:48 Ответить
не про асфальт ***** - давай по новой про гуманитарку и ворованные Кирилом Тимошенко американские джипы Тахо
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31.10.2022 12:46 Ответить
- Ета бил тєракт! - заволали кацапи після удару по військових цілях (!) під час війни (!) і відповіли ударом по цивільній інфраструктурі.
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31.10.2022 11:41 Ответить
Так, а кацапня ж тільки з цивільними та беззбройними воювати може.
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31.10.2022 11:50 Ответить
й зернову угоду розірвали..
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31.10.2022 11:50 Ответить
ЗЕРНОВОЙ СОГЛАШЕНИЕ РАБОТАЕТ СЕГОДНЯ 12 СУДОВ ВЫШЛО ИЗ БОЛЬШОЙ ОДЕССЫ.....а РОССИЮ ПРОСТО УВЕДОМИЛИ..не зря базар от имени Турции балакало Минобороны Турции... доходчиво донесли..если шо то мы вас предупредили..кацапы...
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31.10.2022 11:58 Ответить
подивимось..до білих очей бісять оті бідосі з Азії й Африки, які парасії допомогають..

цікаво, наскільки зелені офшори потовстішають..
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31.10.2022 12:20 Ответить
"прінужденіе к міру" по-кацапськи , тримайтеся кияни
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31.10.2022 11:42 Ответить
парадоксальные вещи можно узнать пробежавшись по киевским инстасамцам и инстасамкам. где-то за 800 км от них сидящих в соцсетях, рвёт в клочья их защитников. а они там в сторисах балдеют от романтичных вечеров при свечах до не менее романтичных деланий маникюров при свете мобильников, вроде как бы готовясь сходить на танцы. спартц была права, для одних в киеве хайп и "романтичная" жизнь, для других, им её обеспечивающих, фронтовые условия жизни и возможность потерять её в любой момент (((
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31.10.2022 11:48 Ответить
таких дофіга в нас..є унікуми, що без глушників перегони влаштовують ночером..

подібних особєй на прибирання б вулиць, а тачки військовим...або штрафи такі, щоб і у батьків вуха завернулись..такий собі спецфонд зробити - кошти від таких покидьків..а знього вже на допомогу сім'ям вояків виділяти
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31.10.2022 11:59 Ответить
ніхто вулиці з них прибирать не буде. як і розвалини розбирать. а от поїхать в бучу поселфиться, таке вже попадалось. причому поїхали ті, які за пару днів до 24 п'ятами в груди себе стукали, шо будуть сояти в перших рядах оборонців києва, коли ***** нападе. а 25 го, всією компашкою вже були за сотні кілометрів від нього. зараз знову carpe diem в києві. "жисть удалась!!!"
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31.10.2022 12:12 Ответить
так й отож..бидло..переважна більшість понаєхавші..у нас в кварталі - хто без роботи залишився, або в теробороні, або просто допомогають

квартал непристижний
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31.10.2022 12:26 Ответить
Тому що воду качають з області!
Там і було влучання.
Рашисти теж не повні типіли і стрілять туди, де менше ППО
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31.10.2022 11:57 Ответить
лівий берег качає з Десьонки..води немає..

і тут дяка Клічка - в нас колонки постійно санстанція перевіряє й профілактику роблять
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31.10.2022 12:29 Ответить
Якщо Кличко каже збито на підлеті пво як так получилось що куди вони хотіли туди і попали?
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31.10.2022 11:55 Ответить
А з чого ти взяв, що влучили тільки туди куди хотіли ? Ти статистику читав, скільки ППО за сьогодні збила орковських ракет ? По самому Київу-не долетіли. А якби таки долетіли ?
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31.10.2022 12:56 Ответить
Это к вопросу воровства облгазов водоканалов теплосетей и облэнерго не ной Кличко и вся власть Путин не виноватый..при виновостни да да я не оговорисля он он делавет то что может делать и взывать к правилам ведения войны (поражаюсь тому идиоту-- который придумал такой слоган.... правила ведения войны....!!!! слова антиподы в одну строчку) так вот если бы Ахметов не только бы утыривал, но и вкладывал бы в ремонт модернизацию инфрастуктуру.. а так он и ему подобные при СОУЧАСТИИ ПРЕЗИДЕНТА НЕ ВАЖНО ПОРОШЕНКО КУЧМЫ ЯНУКОВИЧА ЗЕЛЕНСКОГО ПРИ СОУЧАСТИИ КАБМИНОВ ЛЮБЫХ СОСТАВОВ ПРОДАЖНЫХ- ПРОСТИТУТОК НАРДЕПОВ ИЗ РАДЫ НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОКРАСА не принимаили правила законы постановы в пользу бедных воров олигархов как например Роттердам + или РАВ тарифы на стоимость балансов облэнерго... где стоимость облэнерго за котрые платили олигархи вырастала с воздуха от 320 до 680% с которых потом рисовались тарифы на свет доставку и в том числе для населения... ведь скажу о большой радости Ахметова так как он сегодня МОНОПОЛИСТ ПО СВЕТУ ЕМУ В РАДОСТЬ ЧТО ****** ПРО ГЭС ГРЭС которые ему конкуретны.... он не успел до войны ликвидировать АЭС ВСЕ!!!! просто не успел.. а хотел свои облэнерго и возобновляемая энергетика солнечная... представляетет какая была бы сегодня БЕДА со светом в Украине... если бы он добил гидроэнергетику и атомную... а по сути надо строить обводные подземные линии силовые опускать под землю подстанции тяговые трасформаторные и накопительные.. проводить к критическим объектам водоканалам две три сети дублирования питания дублировать насосные станции ..а это надо вкладывать для народа..потребителя... легче ведь украсть и бабло спрятать в Лондоне ведь не так ли???? а пока народ имеют с графиками отключений воплями Минэнерго и Бубубочки вэй вэй... Путин негодняй! Э! нет вы с ним соучастники косвенные или прямые-это иной вопрос- но соучастники...вы посмотрите Европа в городах все воздушки линии давно исчезли все под землей в кабелях и колодцах и трассах проложено...за городом ЛЭП и тяговый подстанции трасформаторные линии имеют обводные дублирующие и альтернативные запитки вводы и выходы...
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31.10.2022 11:56 Ответить
90% трансформаторов и линий изношено. Их надо было менять.
Кацапы бьют бесплатными совковыми ракетами по украденному рыжей падлой добру народа, а ему потом кешем еврогеи из заблокированных активов параши возместят.
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31.10.2022 12:03 Ответить
а вдруг в рыжего ракета прилетит???
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31.10.2022 12:15 Ответить
то Ви праві, а зробили опис життєзабезпечення підземного урядового кварталу..

доречі, ті повітряні ЛЕП ще й офігенно шкідливі, але он під ними вже й будують потихеньку, забувши про санітарні норми
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31.10.2022 12:05 Ответить
яка шкода від повітряних ЛЕП?
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31.10.2022 12:37 Ответить
вакцинация - это чипирование
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31.10.2022 12:50 Ответить
угу..трепанація..

ото реально ********** в стилі 95
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31.10.2022 13:04 Ответить
імпотентом станете..при тривалому (постійному) проживанню - то серцево-судинні, імунні, ендокринні, онкопатології..там дофіга хвороб
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31.10.2022 13:02 Ответить
Марина,а ви за зеленського голосували?
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31.10.2022 13:16 Ответить
Миколо, угу..аж десять разів..мені покайфу дебілів-клоунів при владі мати, які вже не тільки бюджет асфальтують, а й ще грабують людей на гуманітарку..

з чого такі ненормальні висновки, стосовно голосування??
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31.10.2022 13:20 Ответить
Люди, треба взятися за руки і водити хороводи на Хрещатику, приспівуючи:
- А якого ж класного президента ми вибрали 😆
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31.10.2022 13:12 Ответить
нажаль бюлетні не іменні..
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31.10.2022 13:22 Ответить
Зараз не модно казати що голосував за Зе, навіть як що людина впорола такий бок.
багато з Зефілів зараз в Німеччині і інших країнах ЄС, нашкодили Україні і звалили як
з неї як щури, ше й повертатися не думають. Клінічний випадок.
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31.10.2022 13:30 Ответить
то так..багато хто перлось - людина з народу..

я чесно, не знаю, що треба мати в голові, щоб за моряка Папайя голосувати (вчорашній нічний гундосик навіяв )
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31.10.2022 13:34 Ответить
Він навіть на моряка Папайя не тягне, швидше совко гундосік - комсомолець який волею судєб був закинутий шкодити Україні, а так його ментальна прописка це саратов чи краснодар, там він свій в доску.
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31.10.2022 13:41 Ответить
то так..але я про руки кулачками, що в камеру кидались..вони більше голови виглядають)))
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31.10.2022 13:46 Ответить
А у нас час назад включили воду...
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31.10.2022 22:05 Ответить
 
 