БТР с оккупантами перевернулся во время бегства с позиций на херсонском направлении. ВИДЕО
БТР российских оккупантов слетел с дороги и перевернулся во время бегства захватчиков с позиций на Херсонском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, все находившиеся на броне оккупанты получили травмы или погибли. На записи не видно, что стало причиной того, что БТР перевернулся. Видимых признаков боевого поражения вражеской бронемашины нет. Можно предположить, что водители БТРа не справились с управлением.
Топ комментарии
+62 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий31.10.2022 11:57
+48 vitaliymkua
показать весь комментарий31.10.2022 11:56
+34 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий31.10.2022 12:02
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Ааааа аааааа ааааа
аааааааааааа горад падумал
ученья идут
аааааагромное небо одно на двоих
...А-аа, крокоділи, бегімоти. А-аа, абізяни, кашалоти...
1. Убежал с позиции.
2. Не справился с управлением.
Он еще и за поврежденную БТР выплачивать будет.
Вот ведь все-таки могут повторить...
..
А телефон випав у траву...продовжує зйомку...
Слава ЗСУ!!!