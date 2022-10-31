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БТР с оккупантами перевернулся во время бегства с позиций на херсонском направлении. ВИДЕО

БТР российских оккупантов слетел с дороги и перевернулся во время бегства захватчиков с позиций на Херсонском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, все находившиеся на броне оккупанты получили травмы или погибли. На записи не видно, что стало причиной того, что БТР перевернулся. Видимых признаков боевого поражения вражеской бронемашины нет. Можно предположить, что водители БТРа не справились с управлением.

Также смотрите: В российском Белгороде на свалку выбросили цинковые гробы, в которых доставляют убитых оккупантов. ФОТО

армия РФ (19331) уничтожение (6986) Бутусов Юрий (4367) Херсонская область (4792)


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Топ комментарии
+62
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31.10.2022 11:57
+48
Кінець епічний!
Ааааа аааааа ааааа
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31.10.2022 11:56
+34
Думаю, что водитель не пострадал сильно и его нельзя наказывать, а надо срочно посадить за руль следующего БТРа...
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31.10.2022 12:02
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Кінець епічний!
Ааааа аааааа ааааа
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31.10.2022 11:56 Ответить
аааааааааааа горад падумал,
аааааааааааа горад падумал
ученья идут
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31.10.2022 12:03 Ответить
Аааааагромное небо, ,ааааагромное небо
аааааагромное небо одно на двоих
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31.10.2022 12:10 Ответить
Нє.
...А-аа, крокоділи, бегімоти. А-аа, абізяни, кашалоти...
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31.10.2022 12:53 Ответить
Аааааадін нарот.
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31.10.2022 12:55 Ответить
А в конце "и зеленый попугай" Похоже это про нашего боевого зеленого
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31.10.2022 15:07 Ответить
Одно яйцо на двоих.
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31.10.2022 13:38 Ответить
То він краденою стіралкою переживав.
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31.10.2022 12:17 Ответить
аааааааааааабочину поймааааааааал!!!
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31.10.2022 12:24 Ответить
Переглянув відео п'ять разів, однак так і не зрозумів чого воно так заскиглило? Чи то у кацапів такий оргазм?
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31.10.2022 12:51 Ответить
то емоції бтр-а, якщо від кацапа- тільки б статеві органи згадувались...
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31.10.2022 23:56 Ответить
То кацап від удовольствія так кричав?
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31.10.2022 11:56 Ответить
Та ні, то він пісню того рашиста Ваньки Охлобистіна репетував - Гойда-гойда, ааааа, ааааа, ааааа!
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31.10.2022 13:17 Ответить
Ааааааа... Зрозумів... Та хто ж їх пойме тих кацапів
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31.10.2022 13:25 Ответить
І який рузький не любить бистрої їзди.
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31.10.2022 13:37 Ответить
Дєйствітьєльно...
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31.10.2022 13:46 Ответить
Аж чвякнуло ))
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31.10.2022 11:57 Ответить
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31.10.2022 11:57 Ответить
71820
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31.10.2022 12:03 Ответить
То просто картинки невспіваємо нові робити
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31.10.2022 13:47 Ответить
https://twitter.com/i/status/1586997022808326147
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31.10.2022 12:12 Ответить
Яка грамотна кацапня: литеру Ааааааааа вивчило
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31.10.2022 11:57 Ответить
Ааааааа, ааааа, ааааа. Козряри смердючі
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31.10.2022 11:59 Ответить
То карма, якщо не розірвало снарядом то буде відбивна від свого бтр
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31.10.2022 12:01 Ответить
Москалі тікали - аж лапті губили... Що ж, все як у пісні. Слава ЗСУ! Слава нації! Смерть ворогам!
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31.10.2022 12:01 Ответить
Думаю, что водитель не пострадал сильно и его нельзя наказывать, а надо срочно посадить за руль следующего БТРа...
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31.10.2022 12:02 Ответить
Как это - нельзя наказывать водителя?
1. Убежал с позиции.
2. Не справился с управлением.

Он еще и за поврежденную БТР выплачивать будет.
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31.10.2022 12:05 Ответить
Надо дать ему еще один шанс...
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31.10.2022 12:15 Ответить
І ще не забути дозаправити водія бояришніком.
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31.10.2022 12:05 Ответить
Там або від ваги не витримали колеса, або водію першому прилетіла плюха.
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31.10.2022 12:06 Ответить
А як і покарають - тюрма-вагнер-Україна-водій БТР
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31.10.2022 12:24 Ответить
а як репетує руzzішшвайне... АААААААААААААААААААААААААА... здохни....
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31.10.2022 12:03 Ответить
зате на гуском язигє!
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31.10.2022 12:19 Ответить
Унитазы все побились!
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31.10.2022 12:03 Ответить
Якиись же хер виклав .
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31.10.2022 12:03 Ответить
Виклали наші з камери хера.
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31.10.2022 12:05 Ответить
Шо ааа, *****.
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31.10.2022 12:04 Ответить
Епічне відео, вимагаю продовження!
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31.10.2022 12:04 Ответить
Воділу нагородити!. Хлопці до успіху їхали. Нє подфартіло!
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31.10.2022 12:06 Ответить
Славно покувиркалися лаптєногі.
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31.10.2022 12:06 Ответить
Почему видео +18. Это же прекрасно дети наши Украинские должны видеть как вторая армия обсирается.
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31.10.2022 12:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=noBQvFPrH4M https://www.youtube.com/watch?v=noBQvFPrH4M


Вот ведь все-таки могут повторить...
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31.10.2022 12:10 Ответить
Браво! Чуть не упИсался
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31.10.2022 20:18 Ответить
a ccapy pod tim rolikom na trube komentirujut ne ponimaja šo eto pro nix... *****************.
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01.11.2022 03:39 Ответить
Ну , дай Бог шоб не в останній раз ... .

..
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31.10.2022 12:14 Ответить
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31.10.2022 12:19 Ответить
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31.10.2022 12:22 Ответить
Мені спочатку відео паніка кацапні сподобалась. Не зрозуміло тільки, чому вони так істерично метушились і верещали, тобто "суєтілісь і візжалі".
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31.10.2022 12:22 Ответить
свинособаки *******.............................................
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31.10.2022 12:27 Ответить
Групповой кацапо-оргазм: АААААААААААААААААААА
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31.10.2022 12:37 Ответить
Його бтром причавило....видно,кінцівки...
А телефон випав у траву...продовжує зйомку...
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31.10.2022 12:40 Ответить
ЦЕ Ж БУЛО ВЖЕ

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31.10.2022 13:02 Ответить
И АКАЮТ ЕЩЁ СУКИ !)
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31.10.2022 13:03 Ответить
Нагибнулись, катились кубарем, вверх тормашками, кувырком. А теперь все кругом лежат - кто-то в целости, кто - куском.
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31.10.2022 13:10 Ответить
От вміє Ваня веселитися 🤣
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31.10.2022 13:35 Ответить
Наша земелька, бандерівська. Треба ще мати щось у голові мати щоб по ній їхати.
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31.10.2022 13:44 Ответить
то палкой мину то обезьяна за кермом.********.
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31.10.2022 13:47 Ответить
То не БТР а броньована машина.. Выстрел..чи Рысь.
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31.10.2022 14:03 Ответить
А результат один и тот же 😂
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31.10.2022 14:33 Ответить
Результат прекраснейший) скулеж орка прекрасен)
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31.10.2022 14:39 Ответить
Куда спешили-то?..
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31.10.2022 14:59 Ответить
Как куда? на концерт к Кобздону. Там знаете, какая очередь сейчас?!!! Недавно только за сутки 950 билетов продали (бизнес - есть бизнес)!
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31.10.2022 20:23 Ответить
Яка чудова картинка. А от сиділи б дома у своєму засратому мухосранську,жерли б бояришнік та одеколон,дивись,і живі були б. Дякуйте *****,довбо###**** кацапські.
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31.10.2022 15:35 Ответить
Якаааааа арія! Мої аплодисменти!!
Слава ЗСУ!!!
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31.10.2022 16:00 Ответить
У кацапа слетела пилотка и пошла разбалансировка. Закон хаоса был нарушен.
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31.10.2022 16:18 Ответить
А? А-а-а... Але, може, я не єксПерт, то може їхнє АУ? може є русськознавці?
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31.10.2022 18:26 Ответить
Vodka
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31.10.2022 20:31 Ответить
Чудовий тріллєрю))))
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31.10.2022 22:27 Ответить
 
 