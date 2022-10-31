БТР с оккупантами перевернулся во время бегства с позиций на херсонском направлении. ВИДЕО

БТР российских оккупантов слетел с дороги и перевернулся во время бегства захватчиков с позиций на Херсонском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, все находившиеся на броне оккупанты получили травмы или погибли. На записи не видно, что стало причиной того, что БТР перевернулся. Видимых признаков боевого поражения вражеской бронемашины нет. Можно предположить, что водители БТРа не справились с управлением.

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