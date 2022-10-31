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Башня вражеского танка взлетает на несколько метров после детонации боекомплекта. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины уничтожили российский танк Т-80БВ в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, уничтожение вражеской бронемашины зафиксировал беспилотник. На записи видно, как после детонации боеприпасов российский танк взрывается, а его башня на несколько сот метров взмывает вверх.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жители приграничных районов Молдовы слышали взрывы при обстреле Новоднестровской ГЭС на Буковине. ВИДЕО

танк (2260) уничтожение (6986)


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Топ комментарии
+35
От трёх ванек даже пепла не осталось. Как будто их и никогда не было.
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31.10.2022 12:28
+30
Була одна велика армія - легенда.
Вона перетворилась на міф.
І була одна маленька армія - міф.
Вона стала ЛЕГЕНДОЮ.
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31.10.2022 12:41
+27
Жаль шашлик для собачок згорів...
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31.10.2022 12:28
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Жаль шашлик для собачок згорів...
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31.10.2022 12:28 Ответить
Супер!!!
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31.10.2022 12:28 Ответить
Супер аттракцион для орко-ваньки "Полёт в башне"
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31.10.2022 12:34 Ответить
От трёх ванек даже пепла не осталось. Как будто их и никогда не было.
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31.10.2022 12:28 Ответить
Радниє будуть горювати- ладу не придбають- нєту тєла- нєту дєнєг.... усьо па рюззкі.
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31.10.2022 12:41 Ответить
Типичный самострел.
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31.10.2022 13:05 Ответить
Так можна і супутника збити ненароком.
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31.10.2022 12:29 Ответить
Це вони пристрілюються! Як тобі таке, Ілон Маск?
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31.10.2022 18:43 Ответить
кацапотанки из воздушно-космических сил.
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31.10.2022 12:29 Ответить
Третє місце в рейтингу вильоту башт в висоту--перше місце на 76 метрів.
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31.10.2022 12:29 Ответить
Схожу кацапо-танкістів тут змагання - хто вище підкине власну башту.
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31.10.2022 12:29 Ответить
Скрепненько оторвали ваньке - встаньку...🤔 Нуно повторить!😎
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31.10.2022 12:30 Ответить
Якщо "башта на кілька сотень метрів злітає угору", то розумію так, що про долю екіпажу питань не виникає...?
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31.10.2022 12:30 Ответить
Розішлись на атоми.
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31.10.2022 12:34 Ответить
Жалко. Все ж таки медалісти.
Триразові переможці танкового біатлону і в обов'язковій і довільній програмі.
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31.10.2022 12:37 Ответить
Та медальки може десь ще й знайдуться. Кілометрах в 10...
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31.10.2022 15:53 Ответить
що до командира та наводчика , так, мабуть навіть на ДНК тест , зі зразками будуть складнощі, а ось від мехвода може якась мазня і залишитись))
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31.10.2022 13:39 Ответить
Красота! Саме така красота і врятує світ... від кацапів, назавжди
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31.10.2022 12:33 Ответить
Один подранок спраува зверху хутко втік ПАДЛО. лАДНО БУДЕ КОМУ ПАЛЕНУ БАГНЮКУ У КОРОБКИ ВІД СІРНИКІВ ПОКЛАСТИ (НУ ЯКЩО БУДЕ ЩО КЛАСТИ)
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31.10.2022 12:33 Ответить
Була одна велика армія - легенда.
Вона перетворилась на міф.
І була одна маленька армія - міф.
Вона стала ЛЕГЕНДОЮ.
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31.10.2022 12:41 Ответить
Разложение орков на моллекулы
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31.10.2022 12:42 Ответить
Люблю такі відоси. Це просто космос, запуск в космос!
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31.10.2022 12:43 Ответить
***
на расеи заиграли особым смыслом ранее обычные выражения "одна нога здесь - другая там", "снесло башню", "потерять голову от счастья" и пр.
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31.10.2022 12:43 Ответить
Дякуємо ЗСУ за такі подарунки!
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31.10.2022 12:43 Ответить
"Патєрь нєт" , "джавєліни то всьо фєйк", "рюззкіє самиє сільниє, аналоГовнєт".
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31.10.2022 12:43 Ответить
Так ось чому ВКС!
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31.10.2022 12:46 Ответить
Так задумано. Завдання - поцілити в супутники Starlink.
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31.10.2022 12:46 Ответить
Метою було наблизитися до того супутника якомога ближче.
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31.10.2022 13:06 Ответить
самка без калины осталась....
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31.10.2022 12:48 Ответить
Прапавшиє бєз вєсті
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31.10.2022 12:49 Ответить
И башню сорвало и крышу снесло! Зачем в Украину их тащит, *уйло?
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31.10.2022 12:58 Ответить
екіпаж мабуть помер?))
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31.10.2022 13:08 Ответить
Та Коношенко вроде говорит шо не. Может просто легкая контузия и голвная боль. Но примут экстра аспирин и завтра можно опять в бой.
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31.10.2022 14:25 Ответить
Вміє ж кацапський Ваня веселитись 😆
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31.10.2022 13:09 Ответить
покурили не соблюдая тб...
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31.10.2022 13:15 Ответить
Башня полетела на родину с доброй весточкой для трёх семей: "Пишите заявление на получение бесплатной "лады".
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31.10.2022 13:34 Ответить
*** им а не ..ладу.. ---- пропали безвести . может в плену . может где то удрали и молодая не узнает какой у танкиста был конец
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31.10.2022 16:16 Ответить
Ваньки тренуються збивати супутники танками-камікадзе.
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31.10.2022 13:40 Ответить
А ціпком не пробували до корпусу прив'язати. Кажуть шо помогає.
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31.10.2022 13:57 Ответить
ЮЮЮхуууу або УУУИИИИ!!!
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31.10.2022 14:05 Ответить
Нізко пашла,відать,к даждю....
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31.10.2022 16:03 Ответить
как сказал илон маск рогозину ..БАТУТ РАБОТАЕТ..
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31.10.2022 16:11 Ответить
А чего они её не ловят ?
У них же осталось мало танков.
Разбрасываются добром ....
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31.10.2022 16:50 Ответить
Гарний праскорювач у башти,так можна і до стратосфери дістати.
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31.10.2022 16:52 Ответить
лучший новогодний феерверк!
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31.10.2022 19:56 Ответить
гарно
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31.10.2022 23:54 Ответить
 
 