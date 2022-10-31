Башня вражеского танка взлетает на несколько метров после детонации боекомплекта. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины уничтожили российский танк Т-80БВ в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, уничтожение вражеской бронемашины зафиксировал беспилотник. На записи видно, как после детонации боеприпасов российский танк взрывается, а его башня на несколько сот метров взмывает вверх.

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