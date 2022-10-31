Башня вражеского танка взлетает на несколько метров после детонации боекомплекта. ВИДЕО беспилотника
Украинские воины уничтожили российский танк Т-80БВ в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, уничтожение вражеской бронемашины зафиксировал беспилотник. На записи видно, как после детонации боеприпасов российский танк взрывается, а его башня на несколько сот метров взмывает вверх.
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+35 Саша Пончик
показать весь комментарий31.10.2022 12:28
+30 аспм мпри
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+27 Злий Грицько
показать весь комментарий31.10.2022 12:28
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Триразові переможці танкового біатлону і в обов'язковій і довільній програмі.
Вона перетворилась на міф.
І була одна маленька армія - міф.
Вона стала ЛЕГЕНДОЮ.
на расеи заиграли особым смыслом ранее обычные выражения "одна нога здесь - другая там", "снесло башню", "потерять голову от счастья" и пр.
У них же осталось мало танков.
Разбрасываются добром ....