"Мне, как еврею, важно, чтобы все поняли, что здесь происходит. Россияне блокируют города и тупо уничтожают", - боец ​​Роман "Подол" о войне и "денацификации". ВИДЕО

Украинский воин, этнический еврей Роман "Подол" рассказал о "денацификации" от оккупантов и о своем видении российско-украинской войны.

Воина на передовых позициях у Гусаровки случайно встретил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"В жестоких боях в марте-июне украинские воины, основные силы которых составляла 93-я механизированная бригада, разгромили российские войска в стратегически важном селе Гусаровка. Был там с подразделением "Ренджа". Боец Роман "Подол", еврей, даже воюющий исключительно в кипе, поразительно рассказал о мотивации бить российских агрессоров на фоне уничтоженной российской колонны, советую посмотреть, именно там было захвачено, например РСЗО "Солнцепек" и заряжающая машина к нему. Освобождение Гусаровки позволило решить стратегическую задачу – создать угрозу западному флангу изюмского плацдарма. Эти позиции стали рубежом, откуда началось наступление украинских войск в сентябре", – пишет в комментарии к видео Бутусов.

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