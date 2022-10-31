"Мне, как еврею, важно, чтобы все поняли, что здесь происходит. Россияне блокируют города и тупо уничтожают", - боец Роман "Подол" о войне и "денацификации". ВИДЕО
Украинский воин, этнический еврей Роман "Подол" рассказал о "денацификации" от оккупантов и о своем видении российско-украинской войны.
Воина на передовых позициях у Гусаровки случайно встретил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"В жестоких боях в марте-июне украинские воины, основные силы которых составляла 93-я механизированная бригада, разгромили российские войска в стратегически важном селе Гусаровка. Был там с подразделением "Ренджа". Боец Роман "Подол", еврей, даже воюющий исключительно в кипе, поразительно рассказал о мотивации бить российских агрессоров на фоне уничтоженной российской колонны, советую посмотреть, именно там было захвачено, например РСЗО "Солнцепек" и заряжающая машина к нему. Освобождение Гусаровки позволило решить стратегическую задачу – создать угрозу западному флангу изюмского плацдарма. Эти позиции стали рубежом, откуда началось наступление украинских войск в сентябре", – пишет в комментарии к видео Бутусов.
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Захід забороняє,а втайнє очікує: та коли ж....Україна візьме на себе цей крок...
Я ніколи не спекулював на національності Зеленського, але зараз таки зачеплю це питання: народ, а нам, здається, фальшивого єврея в президенти підсунули. Казали, що єврей, а виявилося, що кінчений тупий совок, промосковський в очі заглядувач та ще й припорошений антисемітизмом. Я вже збився з рахунку, скільки разів він та його кліка роблять усе можливе й неможливе, щоб нас на смерть пересварити з Ізраїлем (і не тільки).
Тепер про останнє. В ООН голосується резолюція про ядерні загрози на Близькому Сході. Йдеться виключно про Ізраїль та ймовірність того, що він володіє ядерними технологіями й, можливо, ядерною зброєю.
Отже, Ізраїль голосує проти цієї резолюції. США, Канада також проти. Більшість союзників України (Британія, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Ромунія, нідерланди, Люксембург, Албанія, Німеччина, Франція, Бельгія, Австралія...) утримуються при голосуванні. А основна маса країн, звісно, "За" - Ізраїль не дуже ******* у багатьох частинах світу з різних причин. Але "За" резолюцію й проти Ізраїлю та США традиційно голосує Україна в такій "дружній" компанії, як московія, Білорусь, Іран, КНДР, Сирія, всі арабські сусіди й недруги Ізраїлю та багато різних країн, серед яких наших союзників абсолютна меншість, а противників - хоч греблю гати. То в мене питання: це Зеленського про таке голосування в москві, Тегерані чи Мінську попросили?https://t.me/Chornovil_official