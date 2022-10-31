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Новости Видео Война
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"Мне, как еврею, важно, чтобы все поняли, что здесь происходит. Россияне блокируют города и тупо уничтожают", - боец ​​Роман "Подол" о войне и "денацификации". ВИДЕО

Украинский воин, этнический еврей Роман "Подол" рассказал о "денацификации" от оккупантов и о своем видении российско-украинской войны.

Воина на передовых позициях у Гусаровки случайно встретил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"В жестоких боях в марте-июне украинские воины, основные силы которых составляла 93-я механизированная бригада, разгромили российские войска в стратегически важном селе Гусаровка. Был там с подразделением "Ренджа". Боец Роман "Подол", еврей, даже воюющий исключительно в кипе, поразительно рассказал о мотивации бить российских агрессоров на фоне уничтоженной российской колонны, советую посмотреть, именно там было захвачено, например РСЗО "Солнцепек" и заряжающая машина к нему. Освобождение Гусаровки позволило решить стратегическую задачу – создать угрозу западному флангу изюмского плацдарма. Эти позиции стали рубежом, откуда началось наступление украинских войск в сентябре", – пишет в комментарии к видео Бутусов.

Смотрите также: "Я украинский еврей, а вот бурятский танкист, приехавший меня денацифицировать", - украинский боец возле убитых врагов. ВИДЕО

Автор: 

евреи (311) Харьковщина (5577) Бутусов Юрий (4367)


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Топ комментарии
+18
Не почнемо знищувати кацапську інфрастуктуру і склади-так і будемо щоденно чекати прильотів.Треба войну перенести на теріторію рашки.
Захід забороняє,а втайнє очікує: та коли ж....Україна візьме на себе цей крок...
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31.10.2022 13:50
+16
Перший Жидобандерівський курень це сила. Так тримати
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31.10.2022 14:11
+5
касаби не перевіряють обрізання коли вбивають..
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31.10.2022 13:50
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касаби не перевіряють обрізання коли вбивають..
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31.10.2022 13:50 Ответить
Як щоб перевіряли:

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31.10.2022 15:37 Ответить
Не почнемо знищувати кацапську інфрастуктуру і склади-так і будемо щоденно чекати прильотів.Треба войну перенести на теріторію рашки.
Захід забороняє,а втайнє очікує: та коли ж....Україна візьме на себе цей крок...
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31.10.2022 13:50 Ответить
Перший Жидобандерівський курень це сила. Так тримати
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31.10.2022 14:11 Ответить
Мне интересно,сколько евреев живет за пределами Израиля. Для расширения познания. Хорошо бы услышать израильские оценочные суждения.
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31.10.2022 14:41 Ответить
Євреї діляться на євреїв сефаридів. Вони проживають в західній Європі та США та євреїв ашкеназі- територія колишнього СССР.Сефариди з великою любовю відносяться до своїх братів ашкеназі, називаючи їх єврейським бидлом
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31.10.2022 16:31 Ответить
Сильно сказано конечно. Есть и иное мнение, мое например. "" А мне как не еврею ясно ещё со времён Батурина, Глухова, 1917-1919гг, голодомора, 1947-1949гг, Чернобыля, 2014-2022гг твари всегда рядом с нами! И только Яо все решит!!! Спросить опять у евреев, но в Израиле что--- прав Я или не очень?
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31.10.2022 15:20 Ответить
https://t.me/Chornovil_official Тарас Чорновіл 🇺🇦

Я ніколи не спекулював на національності Зеленського, але зараз таки зачеплю це питання: народ, а нам, здається, фальшивого єврея в президенти підсунули. Казали, що єврей, а виявилося, що кінчений тупий совок, промосковський в очі заглядувач та ще й припорошений антисемітизмом. Я вже збився з рахунку, скільки разів він та його кліка роблять усе можливе й неможливе, щоб нас на смерть пересварити з Ізраїлем (і не тільки).
Тепер про останнє. В ООН голосується резолюція про ядерні загрози на Близькому Сході. Йдеться виключно про Ізраїль та ймовірність того, що він володіє ядерними технологіями й, можливо, ядерною зброєю.
Отже, Ізраїль голосує проти цієї резолюції. США, Канада також проти. Більшість союзників України (Британія, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Ромунія, нідерланди, Люксембург, Албанія, Німеччина, Франція, Бельгія, Австралія...) утримуються при голосуванні. А основна маса країн, звісно, "За" - Ізраїль не дуже ******* у багатьох частинах світу з різних причин. Але "За" резолюцію й проти Ізраїлю та США традиційно голосує Україна в такій "дружній" компанії, як московія, Білорусь, Іран, КНДР, Сирія, всі арабські сусіди й недруги Ізраїлю та багато різних країн, серед яких наших союзників абсолютна меншість, а противників - хоч греблю гати. То в мене питання: це Зеленського про таке голосування в москві, Тегерані чи Мінську попросили?https://t.me/Chornovil_official
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31.10.2022 17:27 Ответить
тарас чорновіл-зрадник і риговска морда
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31.10.2022 17:39 Ответить
перш за все він зрадник свого батька. Позоріще ще з часів помаранчевої революції.
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01.11.2022 09:50 Ответить
Зрадив помаранчеву революцію, перш за все, Ющенко та його "любі друзі": зробили все, щоб не зробити нічого. Тарас тому і покинув табір "помаранчевих", що дізнався, що Ющенко знав, що на Вячеслава Чорновола готується замах, але не сказав цього синові. Пройшло досить часу, поки з'ясувалось, що Ющенко тоді не міг нічого зробити, щоб врятувати Вячеслава Чорновола. Зрадником батька Тараса не вважаю. Помилки, навіть дуже важкі бувають у кожного. Головне- визнати їх і працювати далі заради того, що обстоював батько: справедливість, незалезність України.
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01.11.2022 11:59 Ответить
Риговські морди зараз на всю катушку "рулять" Україною : в судах, в парламенті, в ОП, у всіх шпарках, де тільки можна поживитися державним коштом. Навіть гуманітарною допомогою призначеною для ВСУ і постраждалих від війни не гребують. Тарас Чорновіл їх викриває, працює на користь України. Як кажуть, по ділах їх судіть, а не чіпляйте ярлики.
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01.11.2022 12:10 Ответить
рефлексирующий думающий парень.
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01.11.2022 03:38 Ответить
чорновіл тарас -зрадник і підар
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01.11.2022 19:30 Ответить
 
 