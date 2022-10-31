"Толпа на толпу. Убивают прямо жестко", - очередная массовая драка между контрактниками и мобилизованными в российской армии. ВИДЕО

Российские контрактники и мобилизованные в 74 ОМБр устроили групповую драку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

Отмечается, что контрактники кантовали новоприбывших на плац, избивали из-за пьянства и связывали скотчем за неповиновение.

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