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Новости Видео Мобилизация в РФ
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"Толпа на толпу. Убивают прямо жестко", - очередная массовая драка между контрактниками и мобилизованными в российской армии. ВИДЕО

Российские контрактники и мобилизованные в 74 ОМБр устроили групповую драку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

Отмечается, что контрактники кантовали новоприбывших на плац, избивали из-за пьянства и связывали скотчем за неповиновение.

Также читайте: Российские чиновники массово убегают от мобилизации за границу: в мэрии Москвы недосчитались до 30% штата, - СМИ

армия РФ (19269) драка (2020) мобилизация (2767)


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Топ комментарии
+156
почему они безоружия?!! дайте им гранаті, автоматі! Что б все было как положено
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31.10.2022 21:18
+69
Не останавливайтесь
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31.10.2022 21:18
+58
Прекратите , это боевое слаживание.
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31.10.2022 21:19
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А Ви гроші ставили?
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31.10.2022 22:33 Ответить
Новомобилизованные уже попали в плен.
Они находятся в плену российской армии, где их подвергают истязаниям, унижениям и риску погибнуть.
Трудно поверить, что у этих мобилизованных проснется желание проявить себя в бою, скорее, у них проснется естественное желание выбраться из нечеловеческих условий, где они находятся в положении бесправных существ.
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31.10.2022 22:20 Ответить
Дауны ватные.Собрались и на кремль валите лохи ************ топить в москве-реке...........или в черном пакете назад на парашку.......................
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31.10.2022 22:20 Ответить
и уже по традиции хочется пожелать победы в этой бойне обеим сторонам
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31.10.2022 22:27 Ответить
Любо-дорого посмотреть.
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31.10.2022 22:30 Ответить
Шоб ви, недобитки долі, повбивали самі себе усі там. А як закінчите - їдіть далі, на кремль і *********
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31.10.2022 22:32 Ответить
Освітлення мало))Прожектором треба було танцмайданчик прикрасити)
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31.10.2022 22:32 Ответить
Жаль без стрельбы, как-то не по настоящему 😁
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31.10.2022 22:33 Ответить
Ещё всё впереди. Но, по законам жанра, в казарме, дня через три, должна быть ночь отмщения, танец с *******. А потом продолжение на фронте, уже с оружием. Отличный сценарий развивается!
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01.11.2022 18:40 Ответить
Битва дураков с дураками?
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31.10.2022 22:41 Ответить
Как же может человечество отвергать новый , прекрасный , русский мир?
Прекрасную нацию, гуманизм , пушкина , щедрая душа , народ пьбедитель, носитель духовности , гуманизма и прочей великой *****.
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31.10.2022 22:44 Ответить
Дай бог, каждую ночь , и день ,таких кацапо **********.
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31.10.2022 23:07 Ответить
Це їхня шмоня,пітух)
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01.11.2022 01:04 Ответить
«Бойцовській клюб» па-рузкі!

Перше правило бойцовского клуба: бий своїх !

Друге правило бойцовского клуба: завжди бий своїх !

Третє правило бойцовского клуба: бий до смерті, коли він сказав стоп, виснажився чи відключився.
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31.10.2022 23:20 Ответить
ГОООООЙДААААА!
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31.10.2022 23:23 Ответить
А потім разом в окопи, на фронт. Треба більше дронів для ЗСУ - цеж багатосерійники, як діди воювали, хроніка. Ще й можна грошенят на фільмах заробити.
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31.10.2022 23:33 Ответить
Не могут никак договориться кому первому помирать.
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31.10.2022 23:50 Ответить
дайте им автоматы
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01.11.2022 06:38 Ответить
да там и кухонных ножей с саперными лопатками достаточно было бы раздать
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01.11.2022 11:44 Ответить
Дуже сумно. Яки була б в них зброя - було б набагато веселіше.
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01.11.2022 00:12 Ответить
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01.11.2022 00:27 Ответить
И вот это вот воевать собралось?
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01.11.2022 00:44 Ответить
Імператор вітає вас,що йдуть на смерть!Продовжуйте)
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01.11.2022 01:05 Ответить
Исконно руцкое развлечение.
И не надо им мешать!
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01.11.2022 01:16 Ответить
єто учєнія... ідут
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01.11.2022 04:04 Ответить
Гражданская война на РФ во всей красе...
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01.11.2022 05:17 Ответить
больше спирта
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01.11.2022 09:29 Ответить
А що, мені подобається...
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01.11.2022 05:26 Ответить
Лутше бы дрег друга в ж.пу пердолилиь.
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01.11.2022 08:52 Ответить
раздайте им оружие
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01.11.2022 09:27 Ответить
Світ знову буде у жаху що почне відбуватися на Засрашці після перемоги України й повернення нелюдей рфшистів назад до рфії.
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01.11.2022 10:00 Ответить
Зловив себе на думці, що коли дивишся відео з кацапами, то до останнього чекаєш, що зараз з дрона їм має щось прилетіти )
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01.11.2022 10:16 Ответить
Я коли служив термінову в совку часто спостерігав, що кацапи ненавидять один одного лютою ненавистю і чморять один одного жорстко. Як це пояснити??? Думаю, що одна з причин це те, що рузьки (кацапи) насправді належать до різних етносів, друге - це те, що інших вони бояться, і в третіх - дає знати багатовікове рабство, і люта ненависть, що накопичилася від цього. Коротше - біосміття, яке за можливості потрібно утилізувати без будь-якого докору совісті.
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01.11.2022 12:47 Ответить
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03.11.2022 09:23 Ответить
красотаа !!!!!
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01.11.2022 15:47 Ответить
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