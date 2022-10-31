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"Толпа на толпу. Убивают прямо жестко", - очередная массовая драка между контрактниками и мобилизованными в российской армии. ВИДЕО
Российские контрактники и мобилизованные в 74 ОМБр устроили групповую драку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.
Отмечается, что контрактники кантовали новоприбывших на плац, избивали из-за пьянства и связывали скотчем за неповиновение.
Топ комментарии
+156 MrStepanovM
показать весь комментарий31.10.2022 21:18
+69 sergio kholodov
показать весь комментарий31.10.2022 21:18
+58 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий31.10.2022 21:19
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Они находятся в плену российской армии, где их подвергают истязаниям, унижениям и риску погибнуть.
Трудно поверить, что у этих мобилизованных проснется желание проявить себя в бою, скорее, у них проснется естественное желание выбраться из нечеловеческих условий, где они находятся в положении бесправных существ.
Прекрасную нацию, гуманизм , пушкина , щедрая душа , народ пьбедитель, носитель духовности , гуманизма и прочей великой *****.
Перше правило бойцовского клуба: бий своїх !
Друге правило бойцовского клуба: завжди бий своїх !
Третє правило бойцовского клуба: бий до смерті, коли він сказав стоп, виснажився чи відключився.
И не надо им мешать!