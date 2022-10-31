РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8855 посетителей онлайн
Новости Видео Война
1 933 32

Ни армией, ни террором России не удастся покорить Украину, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 250-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"В настоящее время еще продолжаются восстановительные работы в тех регионах, где сегодня были попадания российских ракет. Делаем все возможное, чтобы возобновить энерго- и водоснабжение. И возобновим.

Сегодня очень хорошо сработали наши Воздушные силы и все, кто задействован в защите неба. Большинство объектов, которые террористы определили за мишени, удалось спасти. Только за это утро террористы применили для массированного удара 55 крылатых ракет. Из них 45 сбиты.

Мы будем и дальше усиливать нашу противовоздушную оборону. Но уже сейчас на каждые десять попаданий террористам приходится тратить минимум в четыре раза больше ракет. Еще хуже показатели в России относительно дронов, в том числе и тех, которые поставили ей подельники из Ирана. И это видит мир. Видит, что бывшая "вторая армия мира" уже даже не двадцать вторая по своей эффективности. А мы сделаем все, чтобы она вообще ушла во вторую сотню. Это будет.

Нет у российских террористов таких ракет, которые могли бы попасть в украинское желание жить. Жить цивилизованно и заботиться друг о друге. Ни армией, ни террором, ни чем-либо еще России не удастся покорить Украину", - сказал Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Точку в войне после военных и политиков поставят юристы, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский Владимир (20409)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Таки да, хотів здати всю Україну та не вийшло. Здав лише південь і стратив.
показать весь комментарий
31.10.2022 23:03
+8
Тим більше з такими бойовими відосиками вопше шансів нема.
показать весь комментарий
31.10.2022 22:50
+6
...только Оманом
показать весь комментарий
31.10.2022 22:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...только Оманом
показать весь комментарий
31.10.2022 22:46 Ответить
И разминирование чонгар,и кражей гуманитарки,а также:асфальтом,уклонениями, коррупцией,наркотой.....
показать весь комментарий
01.11.2022 07:26 Ответить
Украина только сильнее и крепче становится преодолевая это все!
показать весь комментарий
31.10.2022 22:48 Ответить
Тим більше з такими бойовими відосиками вопше шансів нема.
показать весь комментарий
31.10.2022 22:50 Ответить
ось це краще на ніч подивитись...

Які часи, такий і хелловін...

https://t.me/hueviykharkov/86371
показать весь комментарий
31.10.2022 22:57 Ответить
Таки да, хотів здати всю Україну та не вийшло. Здав лише південь і стратив.
показать весь комментарий
31.10.2022 23:03 Ответить
бидло а бидло а ще про Мінськ що скажеш,а бидло хто там рвався формулу підпсуватии бидло,хто відводив війська,га бидло? чого мовчиш прокладка юзана?)))
показать весь комментарий
31.10.2022 23:52 Ответить
Ти справді так вважаешь чи гроші відробляєшь таким коментарем?
показать весь комментарий
31.10.2022 23:06 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2022 23:31 Ответить
Та писди писди... політично може й не вийде. Але якщо на теріторії України людей стане вдвічи меньше, а те що лишиться буде жити гірше негрів у Африці - це теж не аби яка, але перемога.
показать весь комментарий
31.10.2022 23:09 Ответить
Путина власть превратила в тупое животное. Прагматизм Путина - для выгоды использует все средства и он уже не видит мир, какой он есть априори, он видит мир таким, какой он хочет его видеть. Абсолютная власть привела его к гедонизму его прагматизма, но мир не такой, какой он в его восприятии и у Путина - когнитивное искажение. Он столько зла совершил из за неправильного восприятия мира. Путин не может понять, что он сошел с ума. У Путина - истерия, маниакальный синдром, шизофрения... Путин страшно психически болен и ужасно то, что у него есть такая власть и ядерное оружие. Другое дело, что за Путиным пристально следят и его уничтожат по щелчку пальца, если он пойдет не по плану. А пока он главный инструмент, который уничтожает Россию.
показать весь комментарий
31.10.2022 23:10 Ответить
Да нет!он уничтожает Украину!
показать весь комментарий
01.11.2022 07:33 Ответить
Украину он делает сильнее! Украину в ответ на действия террористические Путина - больше вооружают. А то, что он сносит, так Западные страны после войны отстроят и сделают во много раз лучше, потому что они будут строить нового члена ЕС и НАТО. И лучшие архитекторы со всего Запада будут в Украине и лучшие компании строительные со всего Запада будут строить и они забивают уже участки. Великобритания хочет взять Киевскую область отстраивать. И там куча стран и каждый берет себе на отстройку области. Украина сложит пазл такой, что кто на Западе в чем силен, тот и будет главный в пазле за выбранную область. Например Германия и Швейцария и США сильны в медицине - они будут больше заниматься постройкой больниц, филиалы запускать своих фармацевтических компаний. Англия и США и Германия сильны в университетах и у Нидерландов еще университет есть занимающийся в области выращивании растений и такой тоже Украине нужно ибо аграрная отрасль в Украине большой участок экономики занимает и тем более численность людей на планете растет и все нужна еда и Украина будет кормилицей планеты. У Японии институты по робототехнике самые лучшие в мире и в Украине на айтитехнологии делают ставки и Силиконовые долины хотят строить и в Киеве и в Харькове и еще в нескольких городах и тоже тут с США силиконовой долиной нужно наладить в один агрегат все и чтобы совместные проекты были и с силиконовой долиной и с Японией и помимо институтов еще совместные проекты и обмен опытом и т.д. Украина становиться сильнее!
показать весь комментарий
01.11.2022 14:29 Ответить
сипатый пбол, попраный даже дальнобойщиками...
показать весь комментарий
31.10.2022 23:17 Ответить
Про ************* можно поподробнее?
показать весь комментарий
01.11.2022 03:14 Ответить
С кожним днем вони лише нас злять все більше і більше ми вже ми готові вбивати кожного ращиста в повному слові цього розуміння.
показать весь комментарий
31.10.2022 23:38 Ответить
Точно! росія проводить не тільки війну, а й терористичні атаки.
показать весь комментарий
31.10.2022 23:50 Ответить
Цікаво ,як він буде і надалі посилювати "нашу ППО ". Виробляти,закупати чи знову просити....Він хоч розуміє,що іде за таким знищенням критичної інфраструктури?
показать весь комментарий
01.11.2022 00:02 Ответить
Я все ніяк не розумію, кого ЗЄ в цьому запевняє.

Схоже, що себе.
показать весь комментарий
01.11.2022 00:13 Ответить
Этот чел с банковой ежевечерними сеансами нарциссизма нарабатывает себе победу на второй срок и это у него к сожалению хорошо получается. Главный герой-любовник в долгоиграющем мыльном сериале, объект всестороннего лобызания для зрительниц средних и старших возрастных групп
показать весь комментарий
01.11.2022 00:36 Ответить
Чмо бункерное поживи в Харькове или Николаеве или Никополе которые под обстрелом, и потом будешь вещать готовы ли люди этих городов ждать годами. Гнида наркоман а не президент !!!
показать весь комментарий
01.11.2022 01:16 Ответить
Кто ПВО Киева отремонтировал?
Кто расформировал 40-ю танковую бригаду в Гостомеле?
Кто 1 февраля разминировал Чонгар?
Кто сорвал перевооружение и закупку высокоточного оружия и не только его?
Кто перевел Оборонпром на однодневную рабочую неделю?
Кто вел государственную политику Украины БЫТЬ НЕ ГОТОВЫМ к полноценному вторжению?
Кто БОНЕВТІК, потому что во Львове завернули?
показать весь комментарий
01.11.2022 07:32 Ответить
надо подать петицию о запрете зеленскому выпускать видосики... народ все больше и больше его за эти видосики ненавидит...
показать весь комментарий
01.11.2022 08:54 Ответить
 
 