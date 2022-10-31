Ни армией, ни террором России не удастся покорить Украину, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 250-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"В настоящее время еще продолжаются восстановительные работы в тех регионах, где сегодня были попадания российских ракет. Делаем все возможное, чтобы возобновить энерго- и водоснабжение. И возобновим.

Сегодня очень хорошо сработали наши Воздушные силы и все, кто задействован в защите неба. Большинство объектов, которые террористы определили за мишени, удалось спасти. Только за это утро террористы применили для массированного удара 55 крылатых ракет. Из них 45 сбиты.

Мы будем и дальше усиливать нашу противовоздушную оборону. Но уже сейчас на каждые десять попаданий террористам приходится тратить минимум в четыре раза больше ракет. Еще хуже показатели в России относительно дронов, в том числе и тех, которые поставили ей подельники из Ирана. И это видит мир. Видит, что бывшая "вторая армия мира" уже даже не двадцать вторая по своей эффективности. А мы сделаем все, чтобы она вообще ушла во вторую сотню. Это будет.

Нет у российских террористов таких ракет, которые могли бы попасть в украинское желание жить. Жить цивилизованно и заботиться друг о друге. Ни армией, ни террором, ни чем-либо еще России не удастся покорить Украину", - сказал Зеленский.

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