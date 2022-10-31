Подводные аппараты - 6 метров в длину, там 500 тонн взрывчатки, - Путин о подводных украинских дронах. ВИДЕО
Российский президент Владимир Путин обнародовал информацию, что с судов, перевозящих зерно, запускают шестиметровые дроны с 500 тоннами взрывчатки.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские медиа, такое заявление он сделал на пресс-конференции.
Комментируя ситуацию с зерновым коридором в Черном море, Путин отметил: "Пусть они (ООН и Турция. - Ред) проведут работу с Украиной. И Украина должна гарантировать, что угрозы для гражданских судов и судов обеспечения России создаваться не будет. Послушайте, я не знаю, Минобороны давало это или нет. Это же не шутки. Вот те подводные аппараты 6 метров в длину. По-моему, 500 тонн там взрывчатки. Если попадет, там от корабля и зерна ничего не останется".
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+60 CrossFirenko
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+53 Nickol Sten
показать весь комментарий31.10.2022 23:05
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" С судов, перевозящих зерно, запускают шестиметровые дроны с 500 тоннами взрывчатки" ,
попасть они должны так, чтобы " Если попадет, там от корабля и зерна ничего не останется".
Так если они должны взорвать сами себя - зачем дрон запускать?
Его можно подорвать не доставая из трюма!