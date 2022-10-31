Подводные аппараты - 6 метров в длину, там 500 тонн взрывчатки, - Путин о подводных украинских дронах. ВИДЕО

Российский президент Владимир Путин обнародовал информацию, что с судов, перевозящих зерно, запускают шестиметровые дроны с 500 тоннами взрывчатки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские медиа, такое заявление он сделал на пресс-конференции.

Комментируя ситуацию с зерновым коридором в Черном море, Путин отметил: "Пусть они (ООН и Турция. - Ред) проведут работу с Украиной. И Украина должна гарантировать, что угрозы для гражданских судов и судов обеспечения России создаваться не будет. Послушайте, я не знаю, Минобороны давало это или нет. Это же не шутки. Вот те подводные аппараты 6 метров в длину. По-моему, 500 тонн там взрывчатки. Если попадет, там от корабля и зерна ничего не останется".