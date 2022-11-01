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"Слава нації і п#зд#ць Російській Федерації", - украинский стронгмен Новиков после победы на соревнованиях в США. ВИДЕО

Украинский стронгмен Алексей Новиков стал победителем турнира Rogue Invitational, состоявшегося в американском Остине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Соревнования проходили в шести видах программы. Алексей выиграл в одном из них – гантели, а по сумме многоборья он занял первое место. Новиков на полтора балла опередил главного конкурента – американца Трея Митчелла.

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спорт (2429) США (26709) Новиков Алексей (5)


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Топ комментарии
+58
Красава!

Українці - найкращі!
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01.11.2022 02:07
+40
І не збрехав же ж 😉
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01.11.2022 02:10
+38
КРАСАВА!
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01.11.2022 02:07
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Красава!

Українці - найкращі!
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01.11.2022 02:07 Ответить
КРАСАВА!
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01.11.2022 02:07 Ответить
І не збрехав же ж 😉
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01.11.2022 02:10 Ответить
👍 👍 Wooo-hooo!
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01.11.2022 02:22 Ответить
Амінь!
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01.11.2022 02:31 Ответить
Красень!
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01.11.2022 03:00 Ответить
на ютубе есть подробно как он одной рукой поднимает гантельку в 130 кило просто пипец
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01.11.2022 03:13 Ответить
Ну как ты можешь такое говорить, Лёша? У тебя же "рюская фамилия"😆
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01.11.2022 03:28 Ответить
В тебе бурятская і нічого.. гадиш тут і не страждаєш
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01.11.2022 04:52 Ответить
Ой, дурак 🤦
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01.11.2022 06:13 Ответить
якщо ти справжній українець та патріот, то прізвище значення не має! А от для прикладу той же Ломаченко, хоч і з українським призвіщем (і у мами дівоче українське), та навіть в ТрО записався (що більше схоже на піар, чи щоб уникнути сайту Миротворець)...але не є справжнім українським патріотом, після перемоги над Ортисом ..нічого не сказав)) Хіба, що...може це тому, що його перемога була не така переконлива, і судді йому віддали перемогу у рівному бою? А в нього в інстаграм 1,5 млн читачів ..і він би міг допомагати доносити проукраїнську позицію, а не позицію церкви на росії
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01.11.2022 08:56 Ответить
Щось з розумінням сарказму у людей стало погано с початку війни.
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01.11.2022 09:42 Ответить
не факт. Як раз більшість і сприйняла вислов як сарказм, при чому як плоский гумор)) бо тут була б доречна лише тонка іронія, адже це питання під час війни дуже не просте
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01.11.2022 09:53 Ответить
А "тонка іронія"-це що в данному випадку? Мова про те,що кацапня почала війну в основному обгрунтовуючи її "язіком,фаміліямі, аднім наротом" і тому подібною маячнею. Що незрозуміло вам і "більшості" і чим для вас "це питання дуже не просте". Як на мене,так просто х@р забити та посміятися.
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01.11.2022 10:32 Ответить
У Шойгу мама чистокровна українка, але це не заважає йому вбивати українців. Моя мама чистокровна росіянка, але я ненавиджу росіян і все російське. Слава Україні!!!
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01.11.2022 12:24 Ответить
Її прізвище Кудрявцева, народилася в Стаханові Луганскої області в сім'ї переселенців з Орловської області після голодомору.
Українське коріння може і є, але сумнівно.
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01.11.2022 17:16 Ответить
Пророчі слова,Слава ЗСУ та Україні !
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01.11.2022 03:39 Ответить
👍👍👍
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01.11.2022 03:50 Ответить
Респект! Вітаю! Шо да - то да...
""
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01.11.2022 06:46 Ответить
КРАСАВА
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01.11.2022 06:50 Ответить
Вітаємо з перемогою!!! RP *******!!!
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01.11.2022 07:05 Ответить
СПОРТСМЕН!!! А нє гандон зразка :"спортвнєпалітікі". Поздоровляю з радістю!!!
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01.11.2022 07:45 Ответить
Його теж судитимуть за слова "******* рашиські ***********"?, в Україні студента пам'ятаю за таке ********** оштрафували
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01.11.2022 07:57 Ответить
В Україні за Зеленського більшість суддів ті ж самі, що були при Порошенку та януковичі...отже "судити" можуть за що завгодно..а також можуть мати коштовні маєтки, російські паспорти, міліони в офшорах і т.п.
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01.11.2022 09:59 Ответить
Молодець, козак!
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01.11.2022 08:24 Ответить
а чого Ломаченко так не зміг висловитися?
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01.11.2022 10:09 Ответить
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01.11.2022 10:47 Ответить
Это тот самый которого перевоспитывал Стерненко. А он очень хорошийц педагог.)

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01.11.2022 11:08 Ответить
Браво !!! Слава нації і ******* російській федерації !!! Підтримую !!!
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01.11.2022 13:10 Ответить
Воїстину 3.14здець РФ, воїстину!
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01.11.2022 15:51 Ответить
 
 