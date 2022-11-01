"Слава нації і п#зд#ць Російській Федерації", - украинский стронгмен Новиков после победы на соревнованиях в США. ВИДЕО
Украинский стронгмен Алексей Новиков стал победителем турнира Rogue Invitational, состоявшегося в американском Остине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Соревнования проходили в шести видах программы. Алексей выиграл в одном из них – гантели, а по сумме многоборья он занял первое место. Новиков на полтора балла опередил главного конкурента – американца Трея Митчелла.
Топ комментарии
+58 Only
показать весь комментарий01.11.2022 02:07
+40 Горбатюк Сергій
показать весь комментарий01.11.2022 02:10
+38 Тетяна Тать
показать весь комментарий01.11.2022 02:07
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Українці - найкращі!
Українське коріння може і є, але сумнівно.
""