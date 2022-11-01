"Слава нації і п#зд#ць Російській Федерації", - украинский стронгмен Новиков после победы на соревнованиях в США. ВИДЕО

Украинский стронгмен Алексей Новиков стал победителем турнира Rogue Invitational, состоявшегося в американском Остине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Соревнования проходили в шести видах программы. Алексей выиграл в одном из них – гантели, а по сумме многоборья он занял первое место. Новиков на полтора балла опередил главного конкурента – американца Трея Митчелла.

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