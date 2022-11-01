Мать оккупанта рассказывает о мобилизации зэков: "Отпустили всю тюрьму. Наших пацанов. Из Измаиловой тюрьмы человек 200 ушло". ВИДЕО
Российский оккупант, воюющий на восточном направлении, рассказал своей матери о плохом обеспечении его подразделения и неудачах на фронте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, разговор захватчика и его матери был перехвачен Главным управлением разведки украинского Минобороны. Мать оккупанта пытается успокоить сына и говорит, что к ним уже направляется помощь – зэки из местных тюрем. Один из них хорошо знаком россиянину.
"Леша Шкодич там у тебя должен быть на передовой... Отпустили всю тюрьму. Наших пацанов... С Измаиловой тюрьмы человек 200 ушло", - рассказывает женщина об "элитном" подкреплении.
Топ комментарии
+13 Danilo Kosmina #241992
показать весь комментарий01.11.2022 10:19
+10 Підлога Маккартні
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+10 Panda Freeav
показать весь комментарий01.11.2022 10:03
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таких ни кормить ни лечить, когда Мокша потонет в своём говне, нет смысла