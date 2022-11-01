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Новости Видео Война
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Мать оккупанта рассказывает о мобилизации зэков: "Отпустили всю тюрьму. Наших пацанов. Из Измаиловой тюрьмы человек 200 ушло". ВИДЕО

Российский оккупант, воюющий на восточном направлении, рассказал своей матери о плохом обеспечении его подразделения и неудачах на фронте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разговор захватчика и его матери был перехвачен Главным управлением разведки украинского Минобороны. Мать оккупанта пытается успокоить сына и говорит, что к ним уже направляется помощь – зэки из местных тюрем. Один из них хорошо знаком россиянину.

"Леша Шкодич там у тебя должен быть на передовой... Отпустили всю тюрьму. Наших пацанов... С Измаиловой тюрьмы человек 200 ушло", - рассказывает женщина об "элитном" подкреплении.

Читайте: Российские зеки в рядах армии РФ, получившие оружие, регулярно покидают подразделения и пытаются дезертировать, - Генштаб

разведка (4178) зэки (75) Лиман (318) перехват (343)


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Топ комментарии
+13
самки кацапов - это что-то: жадные, беспринципные, тупые и по-этому всегда уверенные в своей правоте..
таких ни кормить ни лечить, когда Мокша потонет в своём говне, нет смысла
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01.11.2022 10:19
+10
Ну тут ***** убивает двух зайцев: собирает пушечное мясо и разгружает пенетерциальную систему. Хотя вертухаи наверное не в восторге, ведь кого они теперь будут охранять, а это значит останутся без работы
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01.11.2022 10:03
+10
Памятник рузькому салдату.

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01.11.2022 10:03
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Ну тут ***** убивает двух зайцев: собирает пушечное мясо и разгружает пенетерциальную систему. Хотя вертухаи наверное не в восторге, ведь кого они теперь будут охранять, а это значит останутся без работы
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01.11.2022 10:03 Ответить
не остануться.
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01.11.2022 10:07 Ответить
Неее , поверьте, уж хто хто, а российские полицаи и вертухаи при нынешней российской власти уж точно без работы не останутся...
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01.11.2022 10:33 Ответить
Всмысле кого?? Новых наловят, будто в роиси нужен повод для того чтобы сесть в тюрьму
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01.11.2022 10:33 Ответить
Памятник рузькому салдату.

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01.11.2022 10:03 Ответить
В мечтах - стройно идут руське витязи, обучены, экипированы в аналоговнет... А на деле - петухи зековские, насильники, мародеры, подонки
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01.11.2022 10:09 Ответить
самки кацапов - это что-то: жадные, беспринципные, тупые и по-этому всегда уверенные в своей правоте..
таких ни кормить ни лечить, когда Мокша потонет в своём говне, нет смысла
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01.11.2022 10:19 Ответить
мамку-вместо свына на зону...
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01.11.2022 10:19 Ответить
Самка недолюдини. Ті всі зеки і не тільки повернуться до вас, в ваші міста і будуть п'яні, злі і жорстокі. Чекайт
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01.11.2022 10:19 Ответить
Они уже 50 лет делают "Жигули" и что? Если бы не помощь "западных партнеров", этих тольятенских тазиков давно уже не существовало. Мы видели как почта россии внедряла квадрокоптеры для доставки посылок. Моральные уроды, коими являются московиты, априори не могут ничего толкового придумать. Там просто нет кому думать!!!
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01.11.2022 11:12 Ответить
базар брянщина ...
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01.11.2022 10:24 Ответить
В Москве к каким-то датам возлагают цветы к памятнику одного неизвестного солдата, делают вид сожаления, скорби, клянутся помнить. В это время на полях сражения в Украине, уже почти 75 тысяч убитых, еще сюда следует добавить раненых, покалеченных, уже позднее умерших в госпиталях, тех, кто в плену. В общем, это 200-250 тысяч. Если этих кацапов похоронить на расстоянии одного метра друг от друга это будет расстояние более 200 км, этими убитыми можно опоясать Москву с пригородами. И никакого сожаления, угрызения совести, Путин продолжает их посылать на верную смерть, уже даже и зеков послал на смерть.
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01.11.2022 10:32 Ответить
зеки то не вояки, особливо "приблатнені". Розбіжаться хто куди
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01.11.2022 10:43 Ответить
"Приблатнені" не поїдуть. Їм "западло" мати справу з державою. Їдуть "шнирі, чорти й опущені" яких примушують "приблатнені" замість себе але скоро й "блатних" пожене скажене ***** на забій.
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01.11.2022 11:11 Ответить
Этот коментарий придолбанной мамаши с пулей в голове -- типичен для нынешнего состояния рашистской нации. Явно, что в голове у них не то, что Богом положено, а холодец. Вопрос: что делать с этим всем безобразием после победы УКРАИНСКОГО народа над орками? Я не кровожадный, но после услышанного...... Рашка -- це гидота!! Наскріз смердюча гидота!! Біосміття!!!
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01.11.2022 11:05 Ответить
Бої дуже важкі. Гинуть Найкращі сини та доньки України. А з сторони Засрашки непотріб. Але ***** вже нічого не допоможе.
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01.11.2022 11:09 Ответить
А ви помітили яка "культурна" розмова мами з сином через мат......? ..... кончені котрі надумали що вони "вялікая нація".
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01.11.2022 11:14 Ответить
москалі це біосміття ...
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01.11.2022 11:17 Ответить
Ну тепер мобіки бережіть ваші дупи, зеки вам допоможуть стати п*дарасами ( хоча ви ними і були завжди ((:
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01.11.2022 12:18 Ответить
Тупое народонаселение уродов.
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01.11.2022 13:27 Ответить
Лешку с передка собаки доедают, а тебя дырявого без сапог, начнут с зада доедать..
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01.11.2022 16:11 Ответить
Не боісь мамка- і синка, і льошку оприходуємо... зате може ладу будеш мати
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02.11.2022 05:29 Ответить
Нікого не здивувало те що таке "ізмаілова тюрьма"?Ізмаїл це місто в Одеській області.Хто кого куди випустив і з якої тюрьми?
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12.11.2022 09:22 Ответить
 
 