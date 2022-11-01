"Перед смертью Саша попросил медика передать, что любит меня". Памяти Героя Александра Махова. ВИДЕО

После полномасштабного вторжения России военный журналист Александр Махов сразу пошел в армию. В составе 1-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины вел боевые действия на Изюмском направлении. Силы противника преобладали, Александр Махов погиб 4 мая 2022 в селе Довгенькое под Изюмом на Харьковщине.

История военнослужащего и десантника Александра Махова и журналистки Анастасии Блищик в сюжете, опубликованном на канале Бутусов плюс.

За месяц до своей смерти, записав видео, с кольцом от гранаты вместо кольца, он успел сделать предложение своей любимой Анастасии Блищик.. Потеряв жениха, девушка решила покинуть журналистику и подписать контракт, пойти защищать именно Изюм, тот район, где погиб ее Саша. Анастасия хочет продолжить его дело, а после победы поднять украинский флаг над родным городом Александра Махова – Луганском.

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