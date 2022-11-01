Зеленский о переговорах с РФ: Единственным возможным финалом циничной тактики РФ станет поражение и справедливое наказание. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский считает, что единственным финалом тактики РФ станет поражение.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Что несет "русский мир" украинцам? Ракеты С-300 в жилые дома, общежития, университеты. Боль, страдания и разруху. Вот такие вы нам предлагаете переговоры? Террористы. Единственным возможным финалом вашей циничной тактики станет поражение и справедливое наказание за все преступления ", - подчеркнул президент.
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