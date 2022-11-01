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Зеленский о переговорах с РФ: Единственным возможным финалом циничной тактики РФ станет поражение и справедливое наказание. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский считает, что единственным финалом тактики РФ станет поражение.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Что несет "русский мир" украинцам? Ракеты С-300 в жилые дома, общежития, университеты. Боль, страдания и разруху. Вот такие вы нам предлагаете переговоры? Террористы. Единственным возможным финалом вашей циничной тактики станет поражение и справедливое наказание за все преступления ", - подчеркнул президент.

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Зеленский Владимир (20409) переговоры с Россией (975)


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Топ комментарии
+10
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01.11.2022 11:50
+6
Щось ця тема з переговорами і постійними новими "червоними лініями, після яких переговори от уже точно стовідсотково неможливі" вже трохи задовбала... Вони неможливі у принципі. Чого про них повсякчас говорити?..
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01.11.2022 11:45
+6
А я думаю, что финалом может стать то, что энергетическая система рухнет и будем мы греться зимой асфальтом. Зато дороги хорошие, хоть более и без освещения
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01.11.2022 11:47
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Щось ця тема з переговорами і постійними новими "червоними лініями, після яких переговори от уже точно стовідсотково неможливі" вже трохи задовбала... Вони неможливі у принципі. Чого про них повсякчас говорити?..
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01.11.2022 11:45 Ответить
А я думаю, что финалом может стать то, что энергетическая система рухнет и будем мы греться зимой асфальтом. Зато дороги хорошие, хоть более и без освещения
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01.11.2022 11:47 Ответить
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01.11.2022 11:50 Ответить
Юрка не трогайте, пліз, це наш Юрко.
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01.11.2022 12:12 Ответить
???? Він щось не так сказав?...
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01.11.2022 12:23 Ответить
Воно то так,тіке буде зовсім не так.А буде що буде! Тобі б романи писати "Зелениий спротив"
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01.11.2022 11:52 Ответить
Зельоний! Переговарюйся, заглядай, стій. А ЗСУ в цей час най ібашать в усі дири кацапії, а ти улибайся, грай на роялі. Ти ж всьо такі еврей.
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01.11.2022 12:09 Ответить
У нього одна мрія-це перемовини з Путлером.
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01.11.2022 12:26 Ответить
русские - унтермешевские враги цивилизации. подлежат уничтожению.
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01.11.2022 12:30 Ответить
 
 