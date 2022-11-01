Аэроразведка белорусского полка имени Калиновского эффективно корректирует огонь артиллерии: "Брава, Буслик!". ВИДЕО

Аэроразведка белорусского полка Вооруженных сил Украины имени Кастуся Калиновского умело скоординировала огонь артиллерии и помогла уничтожить группу оккупантов и вражескую технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирована работа белорусов-аэроразведчиков, опубликована в соцсетях.

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