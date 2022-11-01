РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9147 посетителей онлайн
Новости Видео Война
5 967 11

Аэроразведка белорусского полка имени Калиновского эффективно корректирует огонь артиллерии: "Брава, Буслик!". ВИДЕО

Аэроразведка белорусского полка Вооруженных сил Украины имени Кастуся Калиновского умело скоординировала огонь артиллерии и помогла уничтожить группу оккупантов и вражескую технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирована работа белорусов-аэроразведчиков, опубликована в соцсетях.

Читайте: Белорусские силовики задержали родственника добровольца Парфенкова, погибшего, защищая Украину, - СМИ

Беларусь (7893) разведка (4178) ВСУ (6593)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Дзякуй хлопцы! Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
показать весь комментарий
01.11.2022 13:13
+8
https://racurs.ua/ua/n176357-zsu-znyschyly-bazu-kadyrivciv-poblyzu-volnovahy-foto.html ЗСУ знищили базу «кадирівців» поблизу Волновахи (ФОТО)
показать весь комментарий
01.11.2022 12:59
+7
"Оркохранилище"))👍
показать весь комментарий
01.11.2022 13:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://racurs.ua/ua/n176357-zsu-znyschyly-bazu-kadyrivciv-poblyzu-volnovahy-foto.html ЗСУ знищили базу «кадирівців» поблизу Волновахи (ФОТО)
показать весь комментарий
01.11.2022 12:59 Ответить
Овдовевшие овцы получили похоронки?
показать весь комментарий
01.11.2022 13:56 Ответить
получат серого волка)))
показать весь комментарий
01.11.2022 14:39 Ответить
Дзякуй хлопцы! Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
показать весь комментарий
01.11.2022 13:13 Ответить
Такий бусел і без вога.
показать весь комментарий
01.11.2022 13:14 Ответить
"Оркохранилище"))👍
показать весь комментарий
01.11.2022 13:36 Ответить
tse klasna muzyka, continue! 🎵👍
показать весь комментарий
01.11.2022 13:58 Ответить
Класні хлопці. Ви наші герої. Дякуємо Вам. Щастя Вам і вашим близьким.
показать весь комментарий
01.11.2022 14:22 Ответить
Оркосховище - влучне слово
показать весь комментарий
01.11.2022 15:02 Ответить
Ще не згинули литвини, заганяють москалів в землю! Живе Беларусь! Слава Україні!
показать весь комментарий
01.11.2022 15:12 Ответить
Котики наші, дякуємо.
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
показать весь комментарий
01.11.2022 18:22 Ответить
 
 