Аэроразведка белорусского полка имени Калиновского эффективно корректирует огонь артиллерии: "Брава, Буслик!". ВИДЕО
Аэроразведка белорусского полка Вооруженных сил Украины имени Кастуся Калиновского умело скоординировала огонь артиллерии и помогла уничтожить группу оккупантов и вражескую технику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирована работа белорусов-аэроразведчиков, опубликована в соцсетях.
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