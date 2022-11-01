"Но уже пришло понимание, что за нами не придут", - оккупанты бросили свою раненую фельдшерку на поле боя, - СБУ. ВИДЕО
Служба безопасности Украины опубликовала видео с допросом пленной россиянки, которая рассказала, что ее оставили оккупанты истекать кровью на поле боя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.
Женщина добровольцем пошла на войну в Украину и на своем опыте убедилась, что "мы своих не бросаем" - очередной миф рашистов.
В первом же бою их штурмовую бригаду разбили ВСУ, а россияне оставили фельдшерку истекать кровью на поле боя… И это при том, что она должна была спасать жизнь другим.
"Обещали, что таки заберут... Я стала просить, чтобы хоть как-то забросили аптечку, потому что пепешки закончились (комплекты под первую медицинскую помощь, - прим.), а кровотечение не останавливалось ни у меня, ни у ребят. Надеялись, что эвакуация таки будет… Но уже пришло понимание, что за нами не придут", – рассказывает пленная.
Уже со временем ее без сознания от потери крови нашли украинские бойцы. Они предоставили российскому медику первую помощь, подарив еще один шанс на жизнь.
Напомним, более 72 тыс. захватчиков уже ощутили сопротивление украинских защитников.
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але краще б ця курва здохла на полі бою.
Через місяць цю тварюку поміняють, а ще через місяць воно знов приповзе на нашу землю! "Спасать русских мальчиков и мочить х@хлов !"
Же фельшарку в лісі полишали
Лишили з мотором ровери,
Нови манліхєр машингери
Від мєсєршміту бензобаки,
Жовнірськи сапоги і різні лахи.
who's not themis in their DNA - she's one of them, and yet they didn't care to rescue her
еще и городит что аптечку не дали ей)
уверен что она какая-то безбашенная либо снайпер либо штурмовик либо вообще какая-то серьезная птичка.
с ней нужно поработать серьезно нашей контразведке
Слава Україні!
Але попри ці речі, з іншого боку, я просто тверезо розумію, що завжди є люди, які мають такий особливий психотип, що їм підходить військова справа. Вони холоднокровні, їм легко вбивати, вони вмотивовані або пропагандою або ксенофобією або ненавистю до чоловіків, або жінок і таке інше. Варіантів купа. І ось ця особа чимось мені нагадує такого персонажа.
І один той факт, що її, жінку, взяли у склад штурмової группи на штурм... та який там фельдшер. Це означає що вона вміє щось таке, що дуже потрібно при штурмі. І я бачу що в неї гострий розум, судячі зі швидкості і чіткості мови, попри втрату крові. То ж я б придивився до неї дуже ретельно. Можливо це якась важлива військова, або психпопатка або професіонал. І те і інше потребує вивчення і розслідування, можливо на ній багато злочинів.