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"Но уже пришло понимание, что за нами не придут", - оккупанты бросили свою раненую фельдшерку на поле боя, - СБУ. ВИДЕО

Служба безопасности Украины опубликовала видео с допросом пленной россиянки, которая рассказала, что ее оставили оккупанты истекать кровью на поле боя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

Женщина добровольцем пошла на войну в Украину и на своем опыте убедилась, что "мы своих не бросаем" - очередной миф рашистов.

В первом же бою их штурмовую бригаду разбили ВСУ, а россияне оставили фельдшерку истекать кровью на поле боя… И это при том, что она должна была спасать жизнь другим.

"Обещали, что таки заберут... Я стала просить, чтобы хоть как-то забросили аптечку, потому что пепешки закончились (комплекты под первую медицинскую помощь, - прим.), а кровотечение не останавливалось ни у меня, ни у ребят. Надеялись, что эвакуация таки будет… Но уже пришло понимание, что за нами не придут", – рассказывает пленная.

Уже со временем ее без сознания от потери крови нашли украинские бойцы. Они предоставили российскому медику первую помощь, подарив еще один шанс на жизнь.

Напомним, более 72 тыс. захватчиков уже ощутили сопротивление украинских защитников.

Читайте: ВСУ ликвидировали в октябре более 12,8 тыс. российских оккупантов: Это рекордный результат за все время. ИНФОГРАФИКА

армия РФ (19269) СБУ (19908) потери (4388)


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Топ комментарии
+49
Слава ЗСУ...
але краще б ця курва здохла на полі бою.
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01.11.2022 13:09
+44
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01.11.2022 13:08
+43
родину приехала защищать на чужую землю **** кацапская
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01.11.2022 13:14
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01.11.2022 13:08 Ответить
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01.11.2022 13:20 Ответить
"дві руки, дві ноги, посередині мозги, а можливо й не воно, справжнісеньке ...ло!"
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02.11.2022 01:50 Ответить
Слава ЗСУ...
але краще б ця курва здохла на полі бою.
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01.11.2022 13:09 Ответить
Навіщо? А хто буде поранених кацапів у полоні доглядать? Медичну допомогу їм все одно надавать треба - так навіщо ж наших відволікать? Хай вона й мудохається з ними Це передбачено Конвенцією!
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01.11.2022 23:39 Ответить
Нащо це сміття рятувати?!
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01.11.2022 13:09 Ответить
Тому що ми не кацапи.
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01.11.2022 13:11 Ответить
Будь з людиною, як людина, а з дияволом - як диявол!!!
Через місяць цю тварюку поміняють, а ще через місяць воно знов приповзе на нашу землю! "Спасать русских мальчиков и мочить х@хлов !"
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01.11.2022 14:14 Ответить
А щоб воно після обміну знову нас пішло вбивати.
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01.11.2022 13:13 Ответить
Кацапи швидко так втікали,
Же фельшарку в лісі полишали
Лишили з мотором ровери,
Нови манліхєр машингери
Від мєсєршміту бензобаки,
Жовнірськи сапоги і різні лахи.
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01.11.2022 13:12 Ответить
Руль,капот, двигун, шини і обісрані труси.
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01.11.2022 13:14 Ответить
та з неї фельдшерка як з носорога балерина, тільки в мультиках.
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02.11.2022 01:51 Ответить
Я уже не удивляюсь что орки идут добровольно убивать украинцев. Я удивляюсь нашим которые етих тварей берут в плен и пытаются их перевоспитывать и что то им доказать
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01.11.2022 13:14 Ответить
Меншовартість страшна штука...
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01.11.2022 17:02 Ответить
родину приехала защищать на чужую землю **** кацапская
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01.11.2022 13:14 Ответить
Не тали это ***** в дневнике которой было написано : " иду убивать укров" ?
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01.11.2022 13:15 Ответить
Ту вже обміняли
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01.11.2022 13:16 Ответить
Дивлюсь на ібло і щось віри немає
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01.11.2022 13:16 Ответить
Тепер ********* з усіх утюгів буде волати що укробандерівці зупинили кровотечу кацапській медицині за допомогою монтажної піни.
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01.11.2022 13:18 Ответить
**** тупая. Обменяют-опять припрётся в Украину. Их пока не убьёшь-ни черта не поймут. Хороший рюске-мёртвый рюске.
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01.11.2022 13:19 Ответить
А потом после обмена будет плакать шо ей угрожали пальцы отрезать,пену в письку задуть или сто вареников съесть за раз.Переобуется полюбасу.
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01.11.2022 13:24 Ответить
Yet another proof that ruzzia is beyond any turning point - the hatred towards everybody who's not them is in their DNA. I'd say - take no prisoners.
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01.11.2022 13:25 Ответить
I'd say the hatred towards everybody who's not them is in their DNA - she's one of them, and yet they didn't care to rescue her
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04.11.2022 21:08 Ответить
Great point, thank you! 100% agreed.
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04.11.2022 21:55 Ответить
Шпигунка 100% - Стерелизовать и за грати на 15 років
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01.11.2022 13:25 Ответить
Обміняють буде розповідати що "знущалися" й "примусили сказати" .... а ще що їсти "не давали" з відокремленою харєй.... у рашистів немає ні совісті а ні Гідності.
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01.11.2022 13:26 Ответить
Только народ генетических отходов может бросить медика и самку умирать на поле боя.
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01.11.2022 13:28 Ответить
моґут павтаріть...
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01.11.2022 14:16 Ответить
Самки выглядят гораздо иначе🤣
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01.11.2022 19:40 Ответить
Точно, кобла какая-то.
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01.11.2022 20:34 Ответить
вона курси охранніка закінчила, з якогось переляку, фельдшеру в рашці роботи не знаходиться? може вона садистка, життя не вдалося, а тут можливість помститися тим, у кого вдалося та ще й зароботи бабла. Для такої тварюки це джек-пот.
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02.11.2022 01:54 Ответить
"Кінчай ії, Семен!" (с.)
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01.11.2022 13:47 Ответить
добити тре було *******
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01.11.2022 13:59 Ответить
Характерно, что у россиянки понимание приходит одновременно с отключением сознания!
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01.11.2022 14:05 Ответить
Обычная кацапская тупая кобыла.
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01.11.2022 14:07 Ответить
Жалко ,що спасли.
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01.11.2022 14:47 Ответить
На лицо- рак мозга.
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01.11.2022 14:47 Ответить
Гадаєте, там є мозок?
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02.11.2022 01:40 Ответить
Ніяка вона не фельшер, а сама звичайна зольдатен штурмової групи. Фельшер це легенда. Був сюжет де її брали в полон на полі бою. Фельшером там і не смерділо.
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01.11.2022 14:52 Ответить
Легенды рассказывает, одну ранее заготовленную и вторую по ходу пьесы придуманную.
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01.11.2022 15:12 Ответить
Вот смотрю на её ****** и вижу, ну прямо сестра милосердия.
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01.11.2022 16:37 Ответить
Ну чому не прийдуть?Вже прийшла-смерть з косою.
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01.11.2022 18:51 Ответить
Хіба не знає головний росіский мем? "Родіна бросіт тебя...", доця.
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01.11.2022 20:26 Ответить
"Но уже пришло понимание, что за нами не придут" Луше бы пришли кадыровцы, приняли бы за овцу и вдули бы под хвост..
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02.11.2022 00:10 Ответить
по роже, глазам и манере говорить видно что она явно не фельдшер.

еще и городит что аптечку не дали ей)

уверен что она какая-то безбашенная либо снайпер либо штурмовик либо вообще какая-то серьезная птичка.

с ней нужно поработать серьезно нашей контразведке

Слава Україні!
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02.11.2022 01:30 Ответить
і який з неї фельдшер якщо вона нічого не мала? точно якась садюга, прийшла мститися за своє просране життя тим, хто своє життя не просрав. Ці паддлюки, вони ж ображені на цілий Світ, це ж цілий Світ винуватий, що ця курва своє життя просрала, бо ні розуму ні сорому не мала.
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02.11.2022 01:57 Ответить
Так, згода. В руснявих вся нація ображених. Бо вони відчувають десь на підсвідомості що набагато гірші за цивілізований світ. Вони намагалися вкрасти історію, мову та якусь ідентичність, намагалися примазатись до європейської цівілізації, чи до слов ян... але ж воно білими нитками шите.

Але попри ці речі, з іншого боку, я просто тверезо розумію, що завжди є люди, які мають такий особливий психотип, що їм підходить військова справа. Вони холоднокровні, їм легко вбивати, вони вмотивовані або пропагандою або ксенофобією або ненавистю до чоловіків, або жінок і таке інше. Варіантів купа. І ось ця особа чимось мені нагадує такого персонажа.

І один той факт, що її, жінку, взяли у склад штурмової группи на штурм... та який там фельдшер. Це означає що вона вміє щось таке, що дуже потрібно при штурмі. І я бачу що в неї гострий розум, судячі зі швидкості і чіткості мови, попри втрату крові. То ж я б придивився до неї дуже ретельно. Можливо це якась важлива військова, або психпопатка або професіонал. І те і інше потребує вивчення і розслідування, можливо на ній багато злочинів.
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02.11.2022 03:59 Ответить
Ой, какая жа-а-алостливая история. У меня аж по заднице слёзы побежали - ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы...
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02.11.2022 05:03 Ответить
 
 