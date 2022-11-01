"Но уже пришло понимание, что за нами не придут", - оккупанты бросили свою раненую фельдшерку на поле боя, - СБУ. ВИДЕО

Служба безопасности Украины опубликовала видео с допросом пленной россиянки, которая рассказала, что ее оставили оккупанты истекать кровью на поле боя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

Женщина добровольцем пошла на войну в Украину и на своем опыте убедилась, что "мы своих не бросаем" - очередной миф рашистов.

В первом же бою их штурмовую бригаду разбили ВСУ, а россияне оставили фельдшерку истекать кровью на поле боя… И это при том, что она должна была спасать жизнь другим.

"Обещали, что таки заберут... Я стала просить, чтобы хоть как-то забросили аптечку, потому что пепешки закончились (комплекты под первую медицинскую помощь, - прим.), а кровотечение не останавливалось ни у меня, ни у ребят. Надеялись, что эвакуация таки будет… Но уже пришло понимание, что за нами не придут", – рассказывает пленная.

Уже со временем ее без сознания от потери крови нашли украинские бойцы. Они предоставили российскому медику первую помощь, подарив еще один шанс на жизнь.

Напомним, более 72 тыс. захватчиков уже ощутили сопротивление украинских защитников.

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