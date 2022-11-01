В Херсонской области захватчики везут бетонные бункеры для своих линий обороны. ВИДЕО
Российские военные везут бетонные бункеры для своих линий обороны в Херсонской области в сторону села Геройского.
Об этом сообщил городской голова Олешек Евгений Рыщук, передает Цензор.НЕТ.
"По дороге, в сторону села Геройское, россияне везут бетонные конструкции для укрепления своих линий обороны", – написал городской голова Олешек.
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+34 Вадим Владимирович #491919
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+15 Aleksey Karpenko
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2) БункЄра - як і срюзкіє каски
За наші кошти. І кошти західних союзників.
https://www.youtube.com/watch?v=KyMjUGtXpto https://www.youtube.com/watch?v=KyMjUGtXpto
Бункеры бутафорские какие то, больше на секции колодцев лифтов похоже. Даже 155мм не надо, достаточно непрямого попадания 105мм или советский 122мм. Прямое попадание 82мм и все что внутри - в окрошку.
50 BMG vs Concrete Jersey Barrier
https://www.youtube.com/watch?v=PWWE_QiFQv8
Объем воздуха в этом кубе 15,6 м3. Воины сами решат чем валить туда.
Оце вам новітні будівельні нанотехнології!!!