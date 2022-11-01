В Херсонской области захватчики везут бетонные бункеры для своих линий обороны. ВИДЕО

Российские военные везут бетонные бункеры для своих линий обороны в Херсонской области в сторону села Геройского.

Об этом сообщил городской голова Олешек Евгений Рыщук, передает Цензор.НЕТ.

"По дороге, в сторону села Геройское, россияне везут бетонные конструкции для укрепления своих линий обороны", – написал городской голова Олешек.

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