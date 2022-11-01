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Лукашенко передал армии РФ еще 20 единиц военной техники, - "Беларускі Гаюн". ВИДЕО

Правящий режим Беларуси передал российской армии очередную партию военной техники. Речь идет о 20 единицах БМП-2.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

По ее данным, 21 октября с железнодорожной станции Уречье отправилась 7 группа загруженных вагонов-платформ с расконсервированной военной техникой вооруженных сил Беларуси.

"На этот раз 20 единиц БМП-2, снятых с консервации с 969-й базы резерва танков, отправились на железнодорожную станцию ​​Волоконовка (Белгородская область, РФ) и дальше в направлении Луганска", - говорится в сообщении.

По подсчетам группы, за последний месяц правящий режим Беларуси передал российской армии не менее 94 танков Т-72А, 36-44 Уралов и 20 БМП-2.

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Беларусь (7893) россия (95585) БМП (401)


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Топ комментарии
+6
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01.11.2022 16:02
+4
А я вам сейчас покажу,где 20 БМП-2.
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01.11.2022 16:02
+2
А до этого они 8 месяцев спокойно стояли в одном ангаре и могли быть уничтожены дронами или диверсией все сразу. Теперь на них уйдет намного больше ракет и снарядов, разве что можно с орками вместе накрыть. Или вон на эшелоне рядом с цистерной какой-то идут - ну отлично же свитчблейдом 600 в цистерну зарядить, а сам дрон запустить из болота какого-то, денег дав пограничникам в крайнем случае, хай смотрят в другую сторону.

Ладно там Северная Корея и Иран мы ничего сделать не может (кроме активных действий в ООН), но тут же есть как прямые действия против складов вооружений, так и угроза наступления уже от нас с целью сдержать технику для обороны.
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01.11.2022 16:11
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01.11.2022 16:02 Ответить
А я вам сейчас покажу,где 20 БМП-2.
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01.11.2022 16:02 Ответить
ох, лука... а є ж шанс "вчасно зрадити", заявити: "всьо, ху.ло, твої злочини переповнили чашу терпіння людей на землі і бога на небі! хер тобі, а не танчики, слава україні!" дивись, недо-фюрер, я тобі і тези промови написав, користуйся, мені не жалко.
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01.11.2022 16:03 Ответить
А до этого они 8 месяцев спокойно стояли в одном ангаре и могли быть уничтожены дронами или диверсией все сразу. Теперь на них уйдет намного больше ракет и снарядов, разве что можно с орками вместе накрыть. Или вон на эшелоне рядом с цистерной какой-то идут - ну отлично же свитчблейдом 600 в цистерну зарядить, а сам дрон запустить из болота какого-то, денег дав пограничникам в крайнем случае, хай смотрят в другую сторону.

Ладно там Северная Корея и Иран мы ничего сделать не может (кроме активных действий в ООН), но тут же есть как прямые действия против складов вооружений, так и угроза наступления уже от нас с целью сдержать технику для обороны.
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01.11.2022 16:11 Ответить
пойдет на вторчермет по 3 гр/кг...
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01.11.2022 16:12 Ответить
Має вистачити на 2 - 3 дні.
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01.11.2022 16:16 Ответить
удачно как состав с бмп рядом с составом топливных цистерн поставили. но не крымский мост (((
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01.11.2022 16:17 Ответить
Как я и говорил что так или иначе мы с бульбашами будем воевать. Только мы решили пойти по сложному пути. Вместо уничтожить за один вечер все склады и армию лукашистов за один вечер артиллерией и ракетами, мы теперь будем тратить кучу ресурсов и людей чтобы воевать с армией лукашистов по полях. То же самое можно сказать про рашистские бомбардировщики с *кинджалами* на борту которые стоят под Минском а мы боимся их уничтожить. Лучше дождемся когда они полетят бомбить нашу енергетику чтобы хвататься за голову.
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01.11.2022 16:20 Ответить
Correction - transferred 20 units of the tin cans that will be returned promptly opened up by Ukrainian forces and stuffed up with the deep fried sardines.
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01.11.2022 16:28 Ответить
Це на 3 доби максимум...
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01.11.2022 17:02 Ответить
бацько,а шож ты думаешь тебе всё на дурняк и спишут...неа...готовь тухес.
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01.11.2022 17:54 Ответить
Братская тварь.
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01.11.2022 18:02 Ответить
ЛУКАВЫЙ НАУЧИЛСЯ **** ! ВРОДЕ СДЕЛАЛ, А ВРОДЕ И НЕХЯ НЕ СДЕЛАЛ !)
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29.11.2022 22:58 Ответить
 
 