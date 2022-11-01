Лукашенко передал армии РФ еще 20 единиц военной техники, - "Беларускі Гаюн". ВИДЕО

Правящий режим Беларуси передал российской армии очередную партию военной техники. Речь идет о 20 единицах БМП-2.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

По ее данным, 21 октября с железнодорожной станции Уречье отправилась 7 группа загруженных вагонов-платформ с расконсервированной военной техникой вооруженных сил Беларуси.

"На этот раз 20 единиц БМП-2, снятых с консервации с 969-й базы резерва танков, отправились на железнодорожную станцию ​​Волоконовка (Белгородская область, РФ) и дальше в направлении Луганска", - говорится в сообщении.

По подсчетам группы, за последний месяц правящий режим Беларуси передал российской армии не менее 94 танков Т-72А, 36-44 Уралов и 20 БМП-2.

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