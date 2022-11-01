Десантники 79-й бригады показали, как уничтожают российских оккупантов с техникой в Донецкой области. ВИДЕО
Николаевские десантники из 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожили танк и БМП оккупантов Донецкой области.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ и опубликовал соответствующее видео, передаёт Цензор.НЕТ.
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Їм самим не зрозуміло що до них там тис душ вбито і їхні зараз же закінчаться..?
До чого спотворена свідомість... Ось що може Гебб ЗМІ...