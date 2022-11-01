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Десантники 79-й бригады показали, как уничтожают российских оккупантов с техникой в Донецкой области. ВИДЕО

Николаевские десантники из 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожили танк и БМП оккупантов Донецкой области.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ и опубликовал соответствующее видео, передаёт Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Украинские воины уничтожили танк, спрятанный оккупантами в полуразрушенном доме. ВИДЕО

Автор: 

Генштаб ВС (6294) уничтожение (6949) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195)


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ЗСУ-справжні воїни та герої...
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01.11.2022 17:04 Ответить
СЛАВА ЗСУ !
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01.11.2022 17:29 Ответить
Героям слава, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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01.11.2022 17:40 Ответить
тільки гляньте на що перетворилась околиця...

Їм самим не зрозуміло що до них там тис душ вбито і їхні зараз же закінчаться..?

До чого спотворена свідомість... Ось що може Гебб ЗМІ...
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02.11.2022 22:15 Ответить
 
 