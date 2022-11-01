Российские военные ударили фосфорными снарядами по частному сектору в Бахмуте. ВИДЕО

Российские войска, применив фосфорные снаряды, нанесли удар по частным домам одного из районов Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас кацапня использует фосфорные боеприпасы в частном секторе одного из районов Бахмута", - говорится в сообщении.

Читайте также: Российские захватчики засыпали фосфорными бомбами село в Запорожской области. ФОТО