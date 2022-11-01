Российские военные ударили фосфорными снарядами по частному сектору в Бахмуте. ВИДЕО
Российские войска, применив фосфорные снаряды, нанесли удар по частным домам одного из районов Бахмута Донецкой области.
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Прямо сейчас кацапня использует фосфорные боеприпасы в частном секторе одного из районов Бахмута", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+28 мврина
показать весь комментарий01.11.2022 18:00
+18 Константин Шевченко
показать весь комментарий01.11.2022 17:48
+17 Володимир Бондаренко #485330
показать весь комментарий01.11.2022 18:07
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дайте літаки Україні та танки *******, ракети далекобійні (нормальний Ленд-ліз) щоб рашисти отримували жорстку й швидку відповідь за атаки України!!! НАТО - Боягузи.
Ну так, образно кажучи...
P . S. Вони дали б аби в Україні меньше було "братків".
Бо "братки" ті паразити й непотріб.
Именно такие боеприпасы применила российская армия в районе города Попасная в ночь на 13 марта.
И сейчас, в Бахмуте, да по частному сектору...
Протоколы Женевской конвенции от 1977 года запретили их использование в случае опасности для мирного населения.
Уроды.
Небендзя не стидається всяку херню про комарів з кажанами там розповідати.
з ким, ****???
з ібанутим, старим маразматиком???
а ще хтось, дуже хотів подивитися ***** в очі та забрав 50 ярдів з оборони на дорогу
Не потерял 5млрд. евро, как сказал голландской журналисткине?(так и сказал - я бы терял по 5млрд. каждый месяц, была бы паника, вот и не сказал что нападут)
Оно умудряется восхищаться совком и на словах ненавидит орков, ой, то есть не любит путина, рссукие тут почти ни при чем
наспассорили!!!!111