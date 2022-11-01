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Российские военные ударили фосфорными снарядами по частному сектору в Бахмуте. ВИДЕО

Российские войска, применив фосфорные снаряды, нанесли удар по частным домам одного из районов Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас кацапня использует фосфорные боеприпасы в частном секторе одного из районов Бахмута", - говорится в сообщении.

Читайте также: Российские захватчики засыпали фосфорными бомбами село в Запорожской области. ФОТО

Автор: 

обстрел (27225) фосфор (34) Бахмут (1602)


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Топ комментарии
+28
Фосфор заборонений до використання. Це якийсь дурдом. Ці тварі використовують що хотять, всі методи і заборонені і які ти тільки хочеш, це в центрі Європи! А світ дивиться на це і слухає виступи вилупків рашитських в ООН. Це якийсь сюр
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01.11.2022 18:00
+18
твари рашистские
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01.11.2022 17:48
+17
Треба Радбез ООН скликати і піднімати це питання і відео показувати.
Небендзя не стидається всяку херню про комарів з кажанами там розповідати.
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01.11.2022 18:07
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твари рашистские
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01.11.2022 17:48 Ответить
Й світ це терпить.... трясеться "як би 3ї світової не сталось".... а те що рашисти геноцид влаштували то "таке, занепокоєння вистачить" !!!!
Дайте літаки Україні та танки *******, ракети далекобійні (нормальний Ленд-ліз) щоб рашисти отримували жорстку й швидку відповідь за атаки України!!! НАТО - Боягузи.
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01.11.2022 17:48 Ответить
Вони б дали, коби ти був Олексій, але ти Алєксєй!
Ну так, образно кажучи...
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01.11.2022 17:58 Ответить
Аби щось ляпнуть ще й 11 поставили "лайк".... "ляп мокрими штанами об асфальт щоб більше пилюки".
P . S. Вони дали б аби в Україні меньше було "братків".
Бо "братки" ті паразити й непотріб.
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01.11.2022 23:27 Ответить
путен ху.ло ?
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01.11.2022 17:50 Ответить
Нарешті почали робити те що давно треба було, нарешті знімають з дрона військові злочини кацапів, це вже не речення в стріччі новин, потрібно показувати світові що тут відбувається.
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01.11.2022 17:56 Ответить
Якщо дрон зафільмує вибух тактичного ядерного **********, уявляєш як "світ" жахнеться? А якої ступені занепокоєння почнуться😱...
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01.11.2022 18:06 Ответить
на видео ватермарк оккупантов...
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01.11.2022 18:25 Ответить
Оккупанты фосфор уже применяли.
Именно такие боеприпасы применила российская армия в районе города Попасная в ночь на 13 марта.
И сейчас, в Бахмуте, да по частному сектору...
Протоколы Женевской конвенции от 1977 года запретили их использование в случае опасности для мирного населения.
Уроды.
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01.11.2022 18:00 Ответить
вони й у 14 році використовували..пацани у київському військовому лікувались, в Одесі теж..чому тепер дивуються?? ще тоді треба було документувати..
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01.11.2022 18:11 Ответить
Фосфор заборонений до використання. Це якийсь дурдом. Ці тварі використовують що хотять, всі методи і заборонені і які ти тільки хочеш, це в центрі Європи! А світ дивиться на це і слухає виступи вилупків рашитських в ООН. Це якийсь сюр
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01.11.2022 18:00 Ответить
Тому що всі "влади" під керівництвом тих хто управляє дем та ком партією Амер/Дракона. Тримор'я та Скандинавія можливо національне.
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02.11.2022 22:05 Ответить
Треба Радбез ООН скликати і піднімати це питання і відео показувати.
Небендзя не стидається всяку херню про комарів з кажанами там розповідати.
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01.11.2022 18:07 Ответить
Останній місяць якійсь садо-мазо, як не ракетами то фосфором по нас (( Невже за вісім місяців нічого сами не зробили щоб ***..ти по оркам аж щоб ленін встав. Через пару днів ішаки з ірану оркам балістичних ракет підкинуть що робить будем?? коли нема чим здачі дать(( пздц
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01.11.2022 18:21 Ответить
Лайк за леніна.
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01.11.2022 18:35 Ответить
that's the reality the ruzzkis fuckers brings to DNR and LNR. Hopefully their local supporters enjoy that to the fullest.
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01.11.2022 18:35 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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01.11.2022 18:50 Ответить
От вам і брудна бомба всід брудной параши
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01.11.2022 19:34 Ответить
Хватит панькаться с свинособаками пусть американцы дают напалм.
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01.11.2022 20:10 Ответить
от блін с тими радбезами безкорисними... зібрались і прийняли резолюції шо ***** ******** в край, і проголосували що з ********* ніхто не дискутує -- усе: демократично? більшість буде за (переважна).. а далі вже по суті приймати кроки по боротьбі з ********
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01.11.2022 20:30 Ответить
ну і хто там пропонував домовлятися???
з ким, ****???
з ібанутим, старим маразматиком???
а ще хтось, дуже хотів подивитися ***** в очі та забрав 50 ярдів з оборони на дорогу
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01.11.2022 20:49 Ответить
Ну шо, гавно совковое, как там, когда шашлычки? вроде скоро в ноябре день геволюции октябрьской? ну шо, по шашлычку? Ермачок+шашлычок = Первая бледи грустит.
Не потерял 5млрд. евро, как сказал голландской журналисткине?(так и сказал - я бы терял по 5млрд. каждый месяц, была бы паника, вот и не сказал что нападут)

Оно умудряется восхищаться совком и на словах ненавидит орков, ой, то есть не любит путина, рссукие тут почти ни при чем наспассорили!!!!111
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01.11.2022 22:23 Ответить
Це вже не перше таке відео. На Київщині теж використовували..
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01.11.2022 23:16 Ответить
 
 