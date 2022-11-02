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Новости Видео Война
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Стоимость для врага вчерашнего удара по украинской энергетике – 2 млн 300 тыс. средних российских пенсий, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 251-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сделаем все, чтобы дать людям электричество и тепло этой зимой. Но мы должны понимать, что Россия сделает все, чтобы разрушать нормальность жизни".

Они не учитывают расходы на энерготеррор. Если взглянуть на цену только вчерашнего российского удара, то применяемые ракеты и дроны стоили России в эквиваленте более 2 млн 300 тысяч средних пенсий по возрасту. И это один удар! Месячные доходы 2 млн 300 тысяч российских пенсионеров... Вместо того чтобы преодолевать бедность в своей стране, российское руководство тратит все, лишь бы не признавать, какую историческую ошибку оно совершило этой войной против Украины.

На поле боя они безнадежны. Украинские воины это уже доказали. Но нужно время, нужные усилия, нужное терпение, чтобы доказать, что и надежда на зиму для российских террористов не сбудется. Уверен, мы и это пройдем", – сказал Зеленский.

Смотрите: Зеленский встретился с еврокомиссаром Симсон: Обсудили гарантирование энергетической безопасности Украины и усиление энергетических санкций против РФ. ВИДЕО

Зеленский Владимир (20452) энергетика (2565)


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Топ комментарии
+40
Он еще и экономист

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01.11.2022 23:14
+31
Этот экономист не хочет рассказать как на свои современные ЗРК было зажато каких-то 40 млн.? Теперь имеем миллиардные убытки
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01.11.2022 23:16
+20
Да плювати ***** на ціну террору. Кацапи будуть дітей своїх їсти, а ракети клепатимуть.
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01.11.2022 23:18
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Он еще и экономист

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01.11.2022 23:14 Ответить
Ыканамизд
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01.11.2022 23:41 Ответить
Дай відповідь - ти платиш ВСІМ пенсіонерам Ізраїля, які виїхали на ПМЖ пенсію у розмері 2000 шекелів, це 23 000 грн, з нашого бюджету, українські пенсіонери маючи стаж більше 40 років отримують 2000 грн.то чому ж так ти робиш ? Гнида ти!
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02.11.2022 07:28 Ответить
Этот экономист не хочет рассказать как на свои современные ЗРК было зажато каких-то 40 млн.? Теперь имеем миллиардные убытки
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01.11.2022 23:16 Ответить
По теории, что каджый чувак живёт в своём информационном пузыре, хотелось бы узнать, как к Z относятся на форумах других пабликов...

так же, как на Цензоре ?
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01.11.2022 23:47 Ответить
Про створення вітчизняного ЗРК середньої та більшої дальності https://defence-ua.com/news/oleg_korostelov_pro_stvorennja_vitchiznjanogo_dalekobijnogo_zrk_rozuminnja_potrebi_je_groshej_poki_nemaje_a_zahid_ne_dopomozhe-5708.html
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02.11.2022 00:09 Ответить
"Какая разница", "Порошенко наживается на войне ","нужно только перестать стрелять "……
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02.11.2022 08:53 Ответить
Да плювати ***** на ціну террору. Кацапи будуть дітей своїх їсти, а ракети клепатимуть.
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01.11.2022 23:18 Ответить
Нахрена нам их пенсии? Еще месяц таких атак на наши города, и нам нечем будет платить своим пенсии, да и некому.
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01.11.2022 23:18 Ответить
У Вашому твердженні внутрішнє протиріччя.
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01.11.2022 23:21 Ответить
Це не схоже на твердження
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02.11.2022 09:00 Ответить
Уважніше прочитайте ще раз. Якщо "некому" то відпадає потреба у "нечем".
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02.11.2022 09:46 Ответить
Слава Україні Зєля добре навчився говорити. А скільки було гавкання на початку, коли Порох запровадив це вітання у ЗСУ.
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01.11.2022 23:19 Ответить
Це вітання він вже привласнив собі.
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01.11.2022 23:28 Ответить
к чему эти сравнения что там у *****...оно каждый месяц имеело 20 млрд USD торгуя нефтью и газом а пенсионеры у него были голодными всегда....
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01.11.2022 23:23 Ответить
Знов гундосить всім відомі факти. Зате ж піару повний памперс. Балаболить ні про що.
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01.11.2022 23:26 Ответить
Кого він досить, це якби його хтось добре ********* по голові, а він би тішився як у того болять кулаки. Нєх було про шашлички, може було таємно робити підземні бази і арсенали якщо ти все знав наперед
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01.11.2022 23:28 Ответить
🤢🤡 знали, но задание полученное в Омане с Ермаком ,выполняли четко ‼️СОПОСТАВЬТЕ ВСЕ ФАКТЫ - готовилась капитуляция и концлагеря для патриотов ‼️О
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02.11.2022 08:57 Ответить
Пане Зеленський, мені не потрібні викладки як можуть постраждати громадяни РФ теоретично. Покажіть мені плач жителів Білгорода яких залишили хоча б без світла. Не кажучи вже про тепло чи, навіть уявити не можу, про дах на головою. Якщо у вас, пане Зеленський, не достатньо мужності п+іздануть в отвєт, то дайте таку можливість людям у яких більше совісті.
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01.11.2022 23:29 Ответить
Вважаєте, що у кацапів є совість?
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02.11.2022 01:23 Ответить
просто до відома: український бюджет оплатить політичну цензуру режиму зеленського в вигляді "Єдиного марафону",в межах 1 млрд. гривен передбачених в бюджеті.
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01.11.2022 23:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=w5_sRr5JSqQ Тем временем на стране-помойке...Город Волгоград утопает в дерьме. Не Киев, как верещат руспропагандоны, а духовноскрэпный Волгоград.
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01.11.2022 23:36 Ответить
Всі хто віддавав накази атакувати Україну повинні бути знищенні фізично,також фізично повинні бути знищенні всі їх сім'ї.Ніяких вони не винуваті і таке інше.Та мразота розуміла що вбиває наші сім'ї,кров за кров по другому ніяк.
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01.11.2022 23:42 Ответить
Як же замахали ідіоти які вираховують ціни цих ракет. Вони ВЖЕ виготовлені. Більша кількість мабуть навіть ще з часів РССР. Тому ціна іх зараз становить 0(НУЛЬ).

Якщо не будуть в авральному порядку виготовляти новий запас аналогічної кількості. І якщо вірити нашим "еспертам", без західної електроніки вони цього зробити не здатні. Хоча знаючи наших "еспертів"...

І вони лише можуть або бути витрачені за призначенням, чи згнити, але не перетворитись в гроші...

І до речі, наші ракети С-300 чи БУК теж не безкоштовні...
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01.11.2022 23:47 Ответить
Люто плюсую!
Ракети хутіна безкоштовні. Вони давно оплачені рабською працею радянських колгоспників.
А оці слова зе, як в анекдоті про "у сусіда корова здохла"...
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02.11.2022 00:09 Ответить
розказувати лаптям про втрату пенсій те саме що розказувати мурашкам що їхня королева-матка неправильно ними керує.

якщо спитати росіян чи готові вони до кінця життя жити в гівні по вуха аби лише була повністю миттєво знищена Україна то абсолютна більшість обере друге не вагаючись.

це орда.

орду не можна намагатися зрозуміти осідлим племенам.
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01.11.2022 23:48 Ответить
Всі ці розрахунки Форбс про вартість виробництва російських ракет не витримують жодної критики, бо взяті зі стелі. Російська крилата ракета Х-101/Х-555 для росіян вартує не 13 мільйонів доларів, а в 10 разів дешевше. Так що росіяни витратили ракет на 60-70 мільйонів доларів, а збитків завдали на пів мільярда не менше.
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01.11.2022 23:49 Ответить
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/skilki_realno_koshtujut_krilati_raketi_rf_pro_tsinu_kalibr_h_101_h_555_ta_iskander-9488.html Скільки реально коштують крилаті ракети РФ: про ціну "Калибр", Х-101 та "Искандер"
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02.11.2022 00:13 Ответить
С точки зрения того разговора котрый ведет Зеля, вообще не имеет значения, сколько стоит ракета. Эта ракета уже сделана когда то и на ее изготовление затрачены деньги в прошлом. И если их изготавливать больше не будут( если верить всем утюгам у нас), то на расходы текущего бюджета запуск ракет оказал влияние на сумму+0 рублей.
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02.11.2022 00:20 Ответить
вова грає в полководця
Всі роки до повномасштабної він залишався дитям совка..
..Тепер знову совок..
Щось в духі «сочінєній Леніна» чи «малая зємля».
Може хтось скаже нарешті цьому випадково потрапившому на найдорожчий курс патріотичного виховання совєцькому хлопчику сорока трьох рочків, що людей вже вбивали, коли він перед сєпарами в Горлівці плазався.
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02.11.2022 00:26 Ответить
картавий Вова зі своєю шоблою будуть вести війну ще 40 років...до нашого вимирання. чому за 8 місяців не було зроблено жодного пострілу по Рашці і Білорашці? а вони нас безкарно обстрілюють щодня...
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02.11.2022 00:29 Ответить
Наша страна 40 лет не продержится. Максимум 10-15. А потом всё - полное вымирание украинской нации, либо растворение её остатков в других народах.
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27.01.2023 11:22 Ответить
Наполеон Боневтік чомусь некаже яка вартість того факту що за 8 років в Україні не було зроблено нічого для розвитку ВПК (ракет,***********,артилерії авіації тощо)...і Сивочолий кондитер про це мовчить....
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02.11.2022 00:26 Ответить
Чим потопили "москву"?
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02.11.2022 06:12 Ответить
ублюдочна мерзенна потворна зе-лупа!!! ти розкажи, скільки вартувало країні скасування операції по вагнерівцям, яку запоров твій любий ублюдок дєрьмак? ти, зелена ****, розкажи скільки вартують свіжовідремонтовані дороги на півдні, по яким зараз гарцують кацапи? може ти, зелена тварюка, іще спробуєш у доларах оцінити вартість руйнувань у маріуполі?!!! може ти ще спробуєш пропердіти своїм тупим неголеним ротовим отвором, скільки вартує життя наших вояків, які загинули через нестачу ***********, які ти, ница гидота, й твій ****** дєрьмак забороняли закуповувати у час, коли потроху зростала екнономіка та не було жодних масованих бомбардувань?!!!
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02.11.2022 00:37 Ответить
Знову бідкається за кацапів. Йди у відставку, гнида!
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02.11.2022 00:53 Ответить
срочно нужна петиция на запрет видосиков...
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02.11.2022 01:14 Ответить
реакция ботов на Зе - психопатология.
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02.11.2022 03:54 Ответить
Реакция украинцев на Зе 🤮🤮🤮. Жду времена когда Зеля со своими видосиками канет в историю, уже от этой брехни и лицимерия тошнит
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02.11.2022 07:46 Ответить
на Оборону заклали НУЛЬ,на говномарафони +22%!
час мегазбору настав,"зробимо их вместе"- продовження
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02.11.2022 04:29 Ответить
А Вы обратили внимание на то, что эти поцы просто переписали цифры 2022 г. по большинству статей бюджета с точностью до 100 грн?
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02.11.2022 08:24 Ответить
им вообще похер на цифры. Ближайшие несколько лет они будут паразитировать на субвенциях Запада, который даже в страшном сне представить не может толщину зеленой плесени, под толстым слоем которой будет погребён Маршалл любых размеров.
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02.11.2022 17:58 Ответить
Золотые слова сказали вы)
В Украине такая коррупция, что сюда деньги вкладывать - как Черную Дыру кирпичами заложить. Тут любые суммы исчезнут без следа
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27.01.2023 11:25 Ответить
Чёрная Дыра на ближайшие сто лет - это ваши срани-рязани, и инвестиции у вас будут только из северной кореи.
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27.01.2023 12:46 Ответить
Скільки ти курва по поклав і ще плануєш покласти пенсій на свій "марафон" ???
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02.11.2022 06:10 Ответить
Где-то в начальный период вторжения московии был выложен рассказ пленного кацапа, как он спал в кузове грузовика по дороге из Крыма и проснулся уже в Новой Каховке. А если бы Ермак не построил дорогу такого качества, а пустил бы деньги на ветер, например, на закупку боеприпасов или систем ПВО, или еще какой-то военной херни? Человек бы не выспался и приехал уставший (а может, и не доехал). А вы накинулись -асфальт, асфальт! Сказали ж вам, что дороги строим для "наших людей". Так ведь и получилось.
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02.11.2022 07:19 Ответить
Зеля с Ермаком сделали все, что бы у рашистов до Херсона была легкая прогулка, продажные Иуды
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02.11.2022 08:47 Ответить
клоун порахуй скільки збитків Україні.
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02.11.2022 08:32 Ответить
оманськакнуряча банда продовжує знищувати Україну і далі : йди вже геть.
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02.11.2022 09:17 Ответить
Це як? Президент України переймається пенсіями кацапів, які вбивають українців?
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02.11.2022 09:42 Ответить
Долбанное Оманское Чмо!!! Ты лучше подсчитай во сколько Украине обошлось и еще обойдется твое прибывание, содержание бени, ахмета, пинчука твои шашлыки, видосики , киностудии в маЦкве с офшорами и дороги дороже чем в Эмиратах....
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02.11.2022 10:10 Ответить
А не попробувати направи 90 міліардів з асфальту на рекети
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02.11.2022 10:11 Ответить
він за пенсів в рашці переживає?
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02.11.2022 10:35 Ответить
Білше за пенсів в Їзраілі . Ми вже доплачуваємо всім пенсам що віїхали в Їзраіль до 2000 шекелей у місяць.
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02.11.2022 10:52 Ответить
ВІДМІНІСТЬ ІМБІЦИЛА ВІД НОМАЛЬНОЇ ЛЮДИНИ І ПАТРІОТА -
Патріоті нормальна людина захищає свою землю, а імбіцил рахує грощі які на це можуть піти.
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02.11.2022 10:58 Ответить
Тьфу на тебе
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02.11.2022 11:09 Ответить
Эхх, жаль что это пенсии всех тех кто работал при совке за идею. Все скопом наклепали ракет, которые теперь преступный режим стреляет по Украине и её населению. постсовковаядемилитаризация.
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02.11.2022 12:18 Ответить
Кому буде потрібна культура дороги верховний суд якщо русня знищить Україну може купимо краще ракет і вдарите по росії цей бюджет для деребану вони не розуміють що їх і нас ідуть вбивати
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02.11.2022 19:26 Ответить
 
 