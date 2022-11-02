Стоимость для врага вчерашнего удара по украинской энергетике – 2 млн 300 тыс. средних российских пенсий, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 251-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сделаем все, чтобы дать людям электричество и тепло этой зимой. Но мы должны понимать, что Россия сделает все, чтобы разрушать нормальность жизни".

Они не учитывают расходы на энерготеррор. Если взглянуть на цену только вчерашнего российского удара, то применяемые ракеты и дроны стоили России в эквиваленте более 2 млн 300 тысяч средних пенсий по возрасту. И это один удар! Месячные доходы 2 млн 300 тысяч российских пенсионеров... Вместо того чтобы преодолевать бедность в своей стране, российское руководство тратит все, лишь бы не признавать, какую историческую ошибку оно совершило этой войной против Украины.

На поле боя они безнадежны. Украинские воины это уже доказали. Но нужно время, нужные усилия, нужное терпение, чтобы доказать, что и надежда на зиму для российских террористов не сбудется. Уверен, мы и это пройдем", – сказал Зеленский.

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