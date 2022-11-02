Стоимость для врага вчерашнего удара по украинской энергетике – 2 млн 300 тыс. средних российских пенсий, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 251-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы сделаем все, чтобы дать людям электричество и тепло этой зимой. Но мы должны понимать, что Россия сделает все, чтобы разрушать нормальность жизни".
Они не учитывают расходы на энерготеррор. Если взглянуть на цену только вчерашнего российского удара, то применяемые ракеты и дроны стоили России в эквиваленте более 2 млн 300 тысяч средних пенсий по возрасту. И это один удар! Месячные доходы 2 млн 300 тысяч российских пенсионеров... Вместо того чтобы преодолевать бедность в своей стране, российское руководство тратит все, лишь бы не признавать, какую историческую ошибку оно совершило этой войной против Украины.
На поле боя они безнадежны. Украинские воины это уже доказали. Но нужно время, нужные усилия, нужное терпение, чтобы доказать, что и надежда на зиму для российских террористов не сбудется. Уверен, мы и это пройдем", – сказал Зеленский.
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так же, как на Цензоре ?
Якщо не будуть в авральному порядку виготовляти новий запас аналогічної кількості. І якщо вірити нашим "еспертам", без західної електроніки вони цього зробити не здатні. Хоча знаючи наших "еспертів"...
І вони лише можуть або бути витрачені за призначенням, чи згнити, але не перетворитись в гроші...
І до речі, наші ракети С-300 чи БУК теж не безкоштовні...
Ракети хутіна безкоштовні. Вони давно оплачені рабською працею радянських колгоспників.
А оці слова зе, як в анекдоті про "у сусіда корова здохла"...
якщо спитати росіян чи готові вони до кінця життя жити в гівні по вуха аби лише була повністю миттєво знищена Україна то абсолютна більшість обере друге не вагаючись.
це орда.
орду не можна намагатися зрозуміти осідлим племенам.
Всі роки до повномасштабної він залишався дитям совка..
..Тепер знову совок..
Щось в духі «сочінєній Леніна» чи «малая зємля».
Може хтось скаже нарешті цьому випадково потрапившому на найдорожчий курс патріотичного виховання совєцькому хлопчику сорока трьох рочків, що людей вже вбивали, коли він перед сєпарами в Горлівці плазався.
час мегазбору настав,"зробимо их вместе"- продовження
В Украине такая коррупция, что сюда деньги вкладывать - как Черную Дыру кирпичами заложить. Тут любые суммы исчезнут без следа
Патріоті нормальна людина захищає свою землю, а імбіцил рахує грощі які на це можуть піти.