На памятник Екатерине II в Одессе надели колпак палача, в руки дали петлю. ВИДЕО+ФОТО
Памятник Екатерине II "украсили" колпаком палача и петлей. Кроме того, постамент облили красной краской.
Фото и видео "обновленного" памятника публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
"Х…р вам, а не Одессу! Очень красноречивая инсталляция сегодня с утра появилась на маркере путинского кровавого маркера на Екатерининской площади в Одессе. Это удавка для оккупантов или коллаборантов из городского совета? Для кого, как вы друзья думаете?", – пишет глава Южного межрегионального отдела Института нацпамяти Сергей Гуцалюк.
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Малувато в Одесі патріотів, на жаль.
Цей суворов в Ізмаїлі на коні - то свого роду Троянський кінь для міста...
Но уже прозревают что руским по...уй.
В Одессе продолжает стоять памятник руской суке.
Какие вам нужны мифы?
Ах да, еще Фейгин Арестович неплохо успокаивают.
Краще її прибрать назавжди.
- Чого хочете, люди добрі?
- Хочем пам"ятник Бандері І щоб на Європу показував!
- Добре! Буде вам пам"ятник!
Поставили
Через тиждень - знову мітинг
- Люди добрі! Чого вам ще?
- Хочемо, щоб у Бандери у руці був зашморг, а в зашморгу висів москаль!
- Так нема вже грошей, щоб москаля робить!
- А гроші не треба Мотузку ми принесемо, а москаля живого приведемо!
- Люди добрі! Так він же потім смердітиме!
- Не встигне! Ми його кожного дня мінятимемо!
Ну а вместо пороховского ставленника имеем, по вашим словам, проффесорского.
И да, почему он проффесорский? Когда его регионалы назначили?
Получается, Труханов - ставленник Зеленского.
Вся Одеса ))
Для них Одеса - це південна столиця їхньої сраної імперії.
Лапоть, де Дюк, а де Котовського!?
Не сміши наши капці, коли вони сміються, нам лоскотно.
Коли подібна акція буде з памятником пушкіну в Харкові, цікаве питання.
До речі, Труханов - мафіозо, він жив в Італії та займався там злочинною діяльністю. Мафія безсмертна, особливо в Одесі.
це той самий труханов.
то чого ви бунтуєте, цар сказав не ваше собаче дщіло то не ваше, значиться.