РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11317 посетителей онлайн
Новости Видео
11 874 86

На памятник Екатерине II в Одессе надели колпак палача, в руки дали петлю. ВИДЕО+ФОТО

Памятник Екатерине II "украсили" колпаком палача и петлей. Кроме того, постамент облили красной краской.

Фото и видео "обновленного" памятника публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

"Х…р вам, а не Одессу! Очень красноречивая инсталляция сегодня с утра появилась на маркере путинского кровавого маркера на Екатерининской площади в Одессе. Это удавка для оккупантов или коллаборантов из городского совета? Для кого, как вы друзья думаете?", – пишет глава Южного межрегионального отдела Института нацпамяти Сергей Гуцалюк.

Смотрите: "Екатерина = Путин": одесситы вышли на протест против памятника Екатерине II. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На памятник Екатерине II в Одессе надели колпак палача, в руки дали петлю 01

Екатерина II (57) история (2017) Одесса (7890) памятник (2239)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+48
Не розумію в чому проблема зняти істукан цієї сучки? Вата головного мозку?
показать весь комментарий
02.11.2022 09:43
+23
Неоднозначний перфоманс. Взагалі, цю особу вважають катом саме українського народу, особливо, козацтва. Так що обов'язково знайдуться думки "можем павтарить".
Краще її прибрать назавжди.
показать весь комментарий
02.11.2022 09:48
+22
Треба було ще опудалко Труханова у петельку прилагодити.
показать весь комментарий
02.11.2022 09:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сейчас начнут гоняться за теми, кто на "святое" покусился.
показать весь комментарий
02.11.2022 09:42 Ответить
Это главная скрепа лишне хромосомных. Когда в первую мировую войну немцы подходили к Вильнюсу, то русские эвакуировали на Урал с города только памятник Екатерине, для этого сняли транспорт с каунасских фортов, который был остро необходим для подвоза снарядов. Но так как это были москали, то они сами на Урале сдали памятник в скупку металлов. По непроверенной информации его переплавили на артиллерийские гильзы. Можем повторить?
показать весь комментарий
02.11.2022 10:49 Ответить
Не розумію в чому проблема зняти істукан цієї сучки? Вата головного мозку?
показать весь комментарий
02.11.2022 09:43 Ответить
Який мер такі і містяни.
показать весь комментарий
02.11.2022 09:48 Ответить
Які містяни, такий і мер.
показать весь комментарий
02.11.2022 10:17 Ответить
Жители подавляющим большинством проголосовали за снос Катьки (не в музей, а вообще нах..), но! Партия Трухи ("Доверяй делам") и Зелень плеснявая просто руки в ж... засунули и не голосовали.( Против им все-таки ссыкотно, а отморозиться -запросто.) В том числе и Труха лично: пялился в потолок . "За" голосовала только ЕС, но их мало. Люди предупредили : нравится-не нравится, а Катька доживает последние денечки, а уж после вяканья Путина за "Адэсу"ей скоро придет кирдык!
показать весь комментарий
02.11.2022 10:33 Ответить
Катька должна стоять в музее и заниматься своим любимым делом: зарабатывать собой деньги на восстановление Украины.
показать весь комментарий
02.11.2022 10:52 Ответить
я в подібній темі вже пропонував додати до композиції жеребця і зробити напис аби з далеку видно було: імперська *****, а внизу її любовники. Я так думаю, що після нашої перемоги в Одесу ринуть юрби туристів, аби поржати з рашистського вєлічія.
показать весь комментарий
22.11.2022 19:56 Ответить
А хто ж їх (труханівців і зелених) туди обрав? Та й самого Труханова?
Малувато в Одесі патріотів, на жаль.
показать весь комментарий
02.11.2022 10:57 Ответить
Точ-у-точ, як з пам"ятником кату суворову в Ізмаїлі. Оббили дошками (мабуть, щоб не смердів...) і прийняли рішення "готувати документацію" для переносу гада на коні до музею. А "підготовка документів" буде тривати в залежності від обстановки на фронтах - звільнять ЗСУ Херсон, попруть кацапів до Криму - знесуть суворова в Ізмаїлі. А станься навпаки - мер з компанією вийдуть з хлібом-сіллю, як вони "сохранілі цєннєйшєє історічєскоє наслєдіє для поколєній".
Цей суворов в Ізмаїлі на коні - то свого роду Троянський кінь для міста...
показать весь комментарий
02.11.2022 12:37 Ответить
Я так розумію, що кияни всі =обдолбиши=, бо вибирали Чорновецького, а українці усі =тупі= бо обрали зеленського та "слуг"?! Це ж ТВОЯ "Айварас" так звана "логіка"?!
показать весь комментарий
02.11.2022 10:25 Ответить
До речі, мій пост стосується й "Сома", він такий же "Вумний"!
показать весь комментарий
02.11.2022 10:26 Ответить
Дуже правильна логіка... всі хто за них голосував - тупі, вірять популістам, політично-соціально безграмотні і не можуть в причинно-наслідковий зв*язок.
показать весь комментарий
02.11.2022 14:51 Ответить
Ви хочете запевнити нас, що розумні, відповідальні і освічені люди виберуть придурка чи недоучку? Це голубе називається охлократія - влада різношерстної юрби.
показать весь комментарий
22.11.2022 19:59 Ответить
Скрєпи заважають.
показать весь комментарий
02.11.2022 10:01 Ответить
Ну Одеситы всегда были хитро...сделаные, они думают их не коснуться ужасы войны, руссские братья не будут стирать город с лица земли как мариуполь.
Но уже прозревают что руским по...уй.
показать весь комментарий
02.11.2022 10:07 Ответить
И чем ты "Залёт" лучше русни, которая создаёт мифы, затем их культивирует делая, к примеру из украинцев "селюков", из коренных народов Сибири "чурок", жителей сельской местности "быков" и т.п. откровенно ксенофобских измышлений?! А по поводу "не будут стирать как Мариуполь", то сообщу тебе "по секрету" что из ЛИЧНОГО опыта убедился, благодаря ну очень многократным поездкам по работе в Мариуполь, которые были весьма продолжительны при которых я часто, на бытовом уровне, общался с горожанами, мариупольчане гораздо более были заражены идеями "руССкого мира" чем жителю любого иного южного города Украины. А ЕДИНСТВЕННАЯ причина, почему по Одессе "прилетает" меньше, чем, к примеру, по Николаеву и Запорожбю, это большее расстояние от территорий, откуда рашисты могут запускать своё смертоносное дерьмо. И что получается, Луцк, Львов, Ивано-Франковск более ватные, раз по ним "прилетает" реже чем по Одессе???!!!
показать весь комментарий
02.11.2022 10:34 Ответить
Факты. 8 месяцев войны. Убивают наших братьев, женщин в Буче насилуют русские....
В Одессе продолжает стоять памятник руской суке.
Какие вам нужны мифы?
показать весь комментарий
02.11.2022 10:40 Ответить
Назови мне города, где снесены ВСЕ памятники какому нибудь роССиянину? Я таких, по крайней мере крупных, НЕ ЗНАЮ!!! Потому засунь свой "факт" поглубже. А такие как ты "Залёт" это БОЛТУНЫ, которые как Зеленский и "слуги" сосредоточены на ВНЕШНИХ атрибутах, типа "всё снесу" без разбору, "всех накажу" а САМИ ничего не делают, даже копейку на волонтёров не потратили, зато ВОПЯТ больше всех и трясут своим рвлом на ТВ безпрестанно!!!
показать весь комментарий
02.11.2022 10:50 Ответить
Ого....рекомендую мятный чай или ромашку.... даст раслабляющий эффект.
Ах да, еще Фейгин Арестович неплохо успокаивают.
показать весь комментарий
02.11.2022 11:25 Ответить
Відколи це 100% німкеня Софія Августа Фредерика Ангальт-Цербстська стала руською?
показать весь комментарий
02.11.2022 12:15 Ответить
Треба було ще опудалко Труханова у петельку прилагодити.
показать весь комментарий
02.11.2022 09:43 Ответить
Вот же одеситы смешные. Не хотят же по хорошему памятник демонтировать в какой-нибудь музей, ждут наверное когда кацапы прийдут и украдут его как мощи потемкина и остольную царско-советскую дрочь
показать весь комментарий
02.11.2022 09:44 Ответить
не смішіть музеями, це замилювання для ідіотів. з бронзи можна багато сантехнічних виробів зробити.
показать весь комментарий
02.11.2022 09:48 Ответить
Дивлюсь на ваши пости хлопці стосовно одеситів, та й не бачу різниці між вами та бавовно-головими, бо ви такі ж прихильникі фейків та наративів, як і вони. Тому визиваєте в мені не сміх, а жаль з того, що серед українців теж існують ті ж хвороби, що й серед роССінців - віра у віртуальну силу слова!!!
показать весь комментарий
02.11.2022 10:37 Ответить
Віталька, де ти читаєш пости стосовно одеситів??? ти імперську шалаву - катерину 2, одеситкою вважаєш? дійсно, це несмішно - сум і жаль.... і побажання прозріти.
показать весь комментарий
02.11.2022 11:39 Ответить
власне, це вже тенденція... імперській су ці й шалаві не стояти на нашій землі...
показать весь комментарий
02.11.2022 09:46 Ответить
Труха і вата одеська напружились... Нє забудєм, нє прастім...
показать весь комментарий
02.11.2022 09:47 Ответить
Совсем другое. Обновленный памятник мне даже нравится. Можно в таком виде оставить.
показать весь комментарий
02.11.2022 09:48 Ответить
Неоднозначний перфоманс. Взагалі, цю особу вважають катом саме українського народу, особливо, козацтва. Так що обов'язково знайдуться думки "можем павтарить".
Краще її прибрать назавжди.
показать весь комментарий
02.11.2022 09:48 Ответить
ПНХ муд0звон кремлёвский - Одесская морская пехота и Одесские зенитчики сейчас деоуккупируют Херсон в составе ВСУ
показать весь комментарий
02.11.2022 10:25 Ответить
Мой хороший знакомый, тоже одессит, будучи вполне успешным бизнесменом, в первые дни вступил в тероборону, создал будучи в звании капитана в её составе подразделение состоящее из отделений разведки, диверсионной группы, и антиснайпеского отделения. Воевал вдалеке от Одессы сначала в Киевской области, затем в Херсонской. На их счету очень много славных дел которые он мне демонстрировал на фото и видео. Большую часть снабжения бойцов производил за свой счёт, как военного, так и автотранспорта. Потому читая посты наших Хероев, опплёвывающих одесситов, я ясно осознаю сколь мерзки эти людишки наверняка считающие себя "вЯликими партриотами", а на деле, ничем не лучше мерзких кремлёвских ватников!!!
показать весь комментарий
02.11.2022 10:45 Ответить
Вони і істукану сталіна будуть радіти. Кричатимуть, що в них крадуть історію
показать весь комментарий
02.11.2022 09:56 Ответить
КАЦАПІЯ ЦЕ ЗАШМОРГ ВСІМ НАРОДАМ
показать весь комментарий
02.11.2022 10:09 Ответить
свободное место в петле для одесской ваты
показать весь комментарий
02.11.2022 10:10 Ответить
Когда при казалось бы аддекватном Гурвице поставили сей памятник вместо памятника потёмкинцам, я был изумлён, т.к. памятник символизирующий коммунизм заменили на памятник символизирующий империализм. Как говориться хрен редьки не слаще. К тому же я не понимал, с чего вдруг Екатерину 2-ю называют "основательницей" Одессы, в то время как Одесса появилась не на пустом месте а на месте города-крепости Хаджибей, который попросту переименовали. А то что мол город стали активно отстраивать, то отстраивали не только Одессу, и вовсе не только на РоССийской империи, а во всех странах мира если город находится в выгодном с экономической и стратегической точки зрения месте!!! А наротивы коллаборантов о том, что Одесса это "руССкая земля" вообще абсурдны, учитывая что все лиманы, речки, мысы здесь носят вовсе не руССкое, а турецкое и украинское название, и испокон веков здесь руССкими московитами и не пахло!!!
показать весь комментарий
02.11.2022 10:21 Ответить
Те верёвку ей на шею и дёрнуть КрАЗом.
показать весь комментарий
02.11.2022 10:22 Ответить
Ту верёвку
показать весь комментарий
02.11.2022 11:02 Ответить
почему не могут. Памятник ваяли на болотах. Стиль явно болотный. На болотах места не нашлось, потому что Валодька охладел. Ну как теперь подарок снимать, горсовет не хочет, там все рузгеязычные. Пример Харькова заразительный, там тоже Терехов уперто упирался с маршалом Жорой. а вдруг придут с караван Москвы и спросят. А инсталяция в тему, там нижним фигурам, адьютантам мощной половой просветительцы, топоры вложить надо
показать весь комментарий
02.11.2022 10:24 Ответить
Я не интересовался, но если станет известно, что автор роССиянин - не буду удивлён! Только не надо делать всё нахрапом и одномоментно, если конечно мы считаем себя цивилизованными людьми. И отмечу, это же не залётные так "оформили" Катьку, а сами одесситы, так что будет и решение, и будет демонтаж, и переименование Екатерининской улицы, всё будет и достаточно скоро!!!
показать весь комментарий
02.11.2022 10:56 Ответить
Приходять селяни до голови сільради з громадською вимогою Вийшов голова:
- Чого хочете, люди добрі?
- Хочем пам"ятник Бандері І щоб на Європу показував!
- Добре! Буде вам пам"ятник!
Поставили
Через тиждень - знову мітинг
- Люди добрі! Чого вам ще?
- Хочемо, щоб у Бандери у руці був зашморг, а в зашморгу висів москаль!
- Так нема вже грошей, щоб москаля робить!
- А гроші не треба Мотузку ми принесемо, а москаля живого приведемо!
- Люди добрі! Так він же потім смердітиме!
- Не встигне! Ми його кожного дня мінятимемо!
показать весь комментарий
02.11.2022 10:27 Ответить
откуда столько ненависти к ОДЕССИТАМ? мы не виноваты что мэр у нас обТРУХАный - его ещё шапкокрад-проФФесор назначил и мы его не выбирали
показать весь комментарий
02.11.2022 10:28 Ответить
Аж два раза не выбирали??? Поскот- его любимый электорат.
показать весь комментарий
02.11.2022 10:38 Ответить
ты за весь ПосКот не отвечай
показать весь комментарий
02.11.2022 10:46 Ответить
Звиняйте! Весь Поскот, кроме вас!
показать весь комментарий
02.11.2022 12:14 Ответить
Дёма, вы за кого в первом туре прошлых выборов мэра голосовали?
показать весь комментарий
02.11.2022 10:39 Ответить
ни за кого - мне что труха, что скорик, что кивалов - одинаково хреново...
показать весь комментарий
02.11.2022 10:44 Ответить
А как вам Обухов? Тоже хреновый?
показать весь комментарий
02.11.2022 10:51 Ответить
пороховский ставленник и для ОДЕССЫ ничего не сделал
показать весь комментарий
02.11.2022 10:55 Ответить
Как минимум такси "Бонд". Неплохое, время от времени пользуюсь.
Ну а вместо пороховского ставленника имеем, по вашим словам, проффесорского.
И да, почему он проффесорский? Когда его регионалы назначили?
показать весь комментарий
02.11.2022 10:59 Ответить
во-первых создателем рыгов изначально был порох, затем её возглавил завгар и именно он назначил труху мэром, сфальсифицировав выборы
показать весь комментарий
02.11.2022 11:04 Ответить
когда стал т.н. президентом
показать весь комментарий
02.11.2022 11:06 Ответить
А потом еще раз сфальсифицировал, уже при Зеленском.
Получается, Труханов - ставленник Зеленского.
показать весь комментарий
02.11.2022 11:11 Ответить
класний діалог, прямо як одеський анекдот - одесити вибирають владу а винуватий порох
показать весь комментарий
23.11.2022 09:49 Ответить
вот тут собака и зарыта!! ).. украинцы ,все!! , всегда выбирают хозяйственников.. для одессы ничего не сделал.. труха с зелей вам сделают.. в смысле ВАС.. уже делают.
показать весь комментарий
02.11.2022 11:19 Ответить
Це ж ця німецька простітутка знищувала козацтво на Січі!
показать весь комментарий
02.11.2022 10:32 Ответить
Эта та дура,которая в тайных указах давала задания "русифицировать" Украину так же как Финляндию и Эстонию.Почему так сложно там собрать митинг из патриотов ,пригнать грузовик и снести этот истукан с последующим его уничтожением?
показать весь комментарий
02.11.2022 10:47 Ответить
а на его место вернуть памятник потёмкинцам и снести памятник Дюку, как её ставленнику, а ул. екатерининской вернуть совковое название ул. карла маркса? хотя вроде-бы активисты уже занимаются как её снести
показать весь комментарий
02.11.2022 10:57 Ответить
Не треба ії зносити, на всю Одесу зробіть ії святою і робіть хресні ходи кожен рік до ії памятника як це заведене у кацапів, буде дуже скрєпно.
показать весь комментарий
02.11.2022 11:07 Ответить
Всех кто связан с управленческим аппаратом империи и большевиками нужно посносить,а названия давать связанные с украинским наративом.
показать весь комментарий
02.11.2022 11:08 Ответить
умно - переименовать Потёмкинскую, Дерибасовску, снести памятник Дюку... и что останется от ОДЕССЫ? даже ПосКота (Посёлок Котовского) не останется
показать весь комментарий
02.11.2022 11:15 Ответить
Ото поперло, коли один памятник кацапській курві знести зібралися
Вся Одеса ))
показать весь комментарий
02.11.2022 11:26 Ответить
Именно так.От имперского нарратива у Одессы ничего не должно остатся.
показать весь комментарий
02.11.2022 14:07 Ответить
Ну, кацапи дуже пишаються «сваєй южнай пальмирай».
Для них Одеса - це південна столиця їхньої сраної імперії.
Лапоть, де Дюк, а де Котовського!?

Не сміши наши капці, коли вони сміються, нам лоскотно.
показать весь комментарий
03.11.2022 01:24 Ответить
..а краще продірявте цій узко-німецькій хвойді сраку з гранатомету.. вона ж завжди про це мріяла.. вночі аби ніхто з пристойних одеситів морально не постраждав
показать весь комментарий
02.11.2022 10:49 Ответить
впритык вокруг ней стоят дома и рядом памятник Дюку
показать весь комментарий
02.11.2022 10:59 Ответить
..навряд чи тій кацапсько-німецькій хвойді сподобалося БИ щось маленьке-слабеньке..
показать весь комментарий
02.11.2022 11:16 Ответить
І Лєнін придумав Україна, так Зефіл ?
показать весь комментарий
02.11.2022 11:08 Ответить
Нейтральним зараз може бути тільки овощ або лахта.
показать весь комментарий
02.11.2022 11:13 Ответить
Та ти і такий зараз Зе бот.
показать весь комментарий
02.11.2022 11:27 Ответить
************ в ту петлю..............................
показать весь комментарий
02.11.2022 11:04 Ответить
Катерина друга це культурна спадщина світу 😆
показать весь комментарий
02.11.2022 11:12 Ответить
На пам'ятник Катерині ІІ в Одесі вдягнули ковпак ката, в руки дали зашморг Джерело:
Коли подібна акція буде з памятником пушкіну в Харкові, цікаве питання.
показать весь комментарий
02.11.2022 11:24 Ответить
Поруч з цією срюською курвою , повинен висіти Труханов 😡
показать весь комментарий
02.11.2022 11:55 Ответить
Як колись італійський диктатор Мусоліні.

До речі, Труханов - мафіозо, він жив в Італії та займався там злочинною діяльністю. Мафія безсмертна, особливо в Одесі.
показать весь комментарий
03.11.2022 01:32 Ответить
Памятник снести на хрен ! На его месте сделать шикарный фонтан .
показать весь комментарий
02.11.2022 11:58 Ответить
У нас в Миколаєві споруду на честь комуняцьких ментів знесли. Що заважає так робити в інших містах?
показать весь комментарий
02.11.2022 13:16 Ответить
катька не жилец - инфа сотка
показать весь комментарий
02.11.2022 15:28 Ответить
Сюр какой-то....Срусский мир идет войной вУкраину, а памятник срусскому миру в Украине цел и невредим....
показать весь комментарий
02.11.2022 21:53 Ответить
порошенко забороняв чіпати промосковського труханова і зеленський забороняє чіпати промосковського труханова.

це той самий труханов.

то чого ви бунтуєте, цар сказав не ваше собаче дщіло то не ваше, значиться.
показать весь комментарий
03.11.2022 00:33 Ответить
sho tse gimno tam she robyt? na metalobruht!
показать весь комментарий
03.11.2022 08:06 Ответить
Якщо для кацапів це велика цінність, то потрібно продати або обміняти на полонених, але в будь-якому разі прибрати з міста цей срам
показать весь комментарий
03.11.2022 13:14 Ответить
 
 