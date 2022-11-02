На памятник Екатерине II в Одессе надели колпак палача, в руки дали петлю. ВИДЕО+ФОТО

Памятник Екатерине II "украсили" колпаком палача и петлей. Кроме того, постамент облили красной краской.

Фото и видео "обновленного" памятника публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

"Х…р вам, а не Одессу! Очень красноречивая инсталляция сегодня с утра появилась на маркере путинского кровавого маркера на Екатерининской площади в Одессе. Это удавка для оккупантов или коллаборантов из городского совета? Для кого, как вы друзья думаете?", – пишет глава Южного межрегионального отдела Института нацпамяти Сергей Гуцалюк.

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