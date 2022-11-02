Что будет с Россией? - дискуссия на Киевском форуме по безопасности. ВИДЕО

2 ноября Киевский Форум по безопасности будет транслировать новую онлайн-дискуссию из серии "Борьба за Украину", посвященную на этот раз ситуации в России, новой волне агрессии Путина и перспективам распада Российской империи, которые обсудят, в частности, одни из лучших в США, Великобритании и Европе знатоков российской проблематики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте КФБ.

Участие в дискуссии примут:

Мириам Ланская, старший директор по делам России и Евразии Национального фонда в поддержку демократии (США).

Майкл Ходарковский, профессор истории Чикагского Университета Св. Лойолы.

Джеймс Шерр, старший сотрудник Эстонского Института внешней политики.

Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, Глава Киевского форума по безопасности.

Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.

У центрі обговорення – три головні питання:

Про що свідчать останні заяви та терористичні дії російського диктатора та як їх оцінюють у світі? Як повинна реагувати міжнародна спільнота?

З чого розпочнеться розпад Російської імперії і яке майбутнє очікує Росію?

Яку відповідальність має понести Росія за злочини проти людства і як подолати глобальний виклик рашизму?

З початку повномасштабної війни Росії проти України Київський Безпековий Форум розпочав онлайн-цикл "Боротьба за Україну".

За цей час його учасниками стали заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд, герой "Азовсталі" Святослав Паламар (Калина), заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, письменники та історики Тімоті Снайдер і Енн Епплбаум, президент Національного фонду на підтримку демократії (США) Деймон Вілсон, американські генерали Філіп Брідлав, Веслі Кларк, Девід Петреус, посли Майкл Карпентер, Джон Гербст, Деніел Фрід, Майкл МакФол, Етьєн де Понсен і багато інших відомих іноземних й українських діячів.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Трансляція онлайн-дискусії відбудеться: