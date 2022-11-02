"Ты страну идиотов защищаешь, бл#дь. Воюешь за путинский кусок земли. Все это х#йня, а мы все в говне", - разговор оккупанта с женой. ВИДЕО

Российский оккупант в разговоре с женой рассказал о своем непонимании причин и целей войны в Украине и рассказал о плохом обеспечении его подразделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по телефонным разговорам оккупанта и его жены, в его подразделении трудно даже с продуктами. На вопрос поел ли он, захватчик рассказывает, что разделили на трех кусок сала, который "отрезали у пацанов".

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