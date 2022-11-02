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Новости Видео Война
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"Ты страну идиотов защищаешь, бл#дь. Воюешь за путинский кусок земли. Все это х#йня, а мы все в говне", - разговор оккупанта с женой. ВИДЕО

Российский оккупант в разговоре с женой рассказал о своем непонимании причин и целей войны в Украине и рассказал о плохом обеспечении его подразделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по телефонным разговорам оккупанта и его жены, в его подразделении трудно даже с продуктами. На вопрос поел ли он, захватчик рассказывает, что разделили на трех кусок сала, который "отрезали у пацанов".

Также читайте: Оккупанты вывозят людей автобусами из н.п. Великая Лепетиха в Херсонской области, - Генштаб ВСУ

армия РФ (19331) путин владимир (31306) перехват (343)


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Топ комментарии
+35
Я навіть не сумніваюся шо ці двоє збиралися радісно «хохлов мочить», а тепер обидва обісрані, бо одному жерти нема шо, а друга не дочекається поки він здохне, шоб грошей дал
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02.11.2022 10:25
+19
Ожидание: мочишь "хохлов"
Реальность: мочишь подгузники.
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02.11.2022 10:29
+12
По голосу какойта муслим-овцетрах, а у пацанов кусок сала отрезал. вот ****, Аллах все видит
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02.11.2022 10:27
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Я навіть не сумніваюся шо ці двоє збиралися радісно «хохлов мочить», а тепер обидва обісрані, бо одному жерти нема шо, а друга не дочекається поки він здохне, шоб грошей дал
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02.11.2022 10:25 Ответить
Ожидание: мочишь "хохлов"
Реальность: мочишь подгузники.
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02.11.2022 10:29 Ответить
В рашке не все ипанутые на "мочении х-хлов"
Особенно сейчас стали постепенно понимать что происходит
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02.11.2022 10:56 Ответить
Вообще без разницы.
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02.11.2022 11:36 Ответить
По голосу какойта муслим-овцетрах, а у пацанов кусок сала отрезал. вот ****, Аллах все видит
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02.11.2022 10:27 Ответить
Не видел, это было ночью
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02.11.2022 10:27 Ответить
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02.11.2022 11:09 Ответить
Украина заставит Россию сало любить...
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02.11.2022 10:37 Ответить
Угу, як в анекдоті... Кому сало, а кому сал....саллл, О - салюпу!
Нехерна українське сало свої пельки роззявляти!
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02.11.2022 10:44 Ответить
Вони його жруть не меньше нашого. Тільки от різниця між салом котре вирощено в Україні та тим шо у кацапів дуже велика. Я вже колись писав, що куштував привезене з кацапстану ще до 2014-го коли до сусідів гості з кацапії приїжджали. Мене запросили на вечерю, та нарізали привезеного сала, ну не тому, що небуло шо на стіл поставити, а щоб пригостити. Я почав куштувати, потім під приводом сходити до вбиральні пішов його виплюнути в унітаз.
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02.11.2022 10:58 Ответить
Как у нас говорят, будем бедными, но справедливыми. Под ржаную самогонку из украинского Полесья у нас в общаге и русское сало на ура проходило. Но самогонка из белорусского полесья плюс русское сало - так лучше сразу гидролизный спирт с кафедры химии...
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02.11.2022 11:28 Ответить
Хер им а не сало ! Щей из ботоксных прыщей *****.
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02.11.2022 14:02 Ответить
Так , заспокой оту свою вівцю,
Є заспокійливе, в стволі,
Шматок свинцю....
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02.11.2022 10:29 Ответить
Да кацапи-в гавнє тоже єсть жизнь,но ето жизнь в гавнє наслаждайтєсь радной говєнью,ета ісконна ваше...
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02.11.2022 10:33 Ответить
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02.11.2022 10:34 Ответить
азаза
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02.11.2022 12:47 Ответить
-Медикаменты есть у тебя?
-Нету.
-Ну и слава богу...
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02.11.2022 10:41 Ответить
назріває лада)
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02.11.2022 11:31 Ответить
Так иди сдавайся ВСУ
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02.11.2022 10:52 Ответить
"ми всє в гавнє" і вас затягнем
ось і весь сенс життя середнього кацапа
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02.11.2022 11:29 Ответить
Умная женщина.
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02.11.2022 11:54 Ответить
Всі питання в стилі : " так, для поддєржанія разгавора " Хто знає цей анекдот, ставте лайк.
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02.11.2022 12:39 Ответить
расскажи)
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02.11.2022 15:16 Ответить
таке не можна. забанять.
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02.11.2022 19:12 Ответить
 
 