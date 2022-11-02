"Ты страну идиотов защищаешь, бл#дь. Воюешь за путинский кусок земли. Все это х#йня, а мы все в говне", - разговор оккупанта с женой. ВИДЕО
Российский оккупант в разговоре с женой рассказал о своем непонимании причин и целей войны в Украине и рассказал о плохом обеспечении его подразделения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по телефонным разговорам оккупанта и его жены, в его подразделении трудно даже с продуктами. На вопрос поел ли он, захватчик рассказывает, что разделили на трех кусок сала, который "отрезали у пацанов".
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Реальность: мочишь подгузники.
Особенно сейчас стали постепенно понимать что происходит
Нехерна українське сало свої пельки роззявляти!
Є заспокійливе, в стволі,
Шматок свинцю....
-Нету.
-Ну и слава богу...
ось і весь сенс життя середнього кацапа