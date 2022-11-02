Обломки российского вертолета КА-52 и фрагменты тел двух вражеских пилотов нашли украинские бойцы в Херсонской области. ВИДЕО

Российский вертолет Ка-52, сбитый воинами 60-й бригады примерно месяц назад, найден бойцами 9-го стрелкового батальона в Херсонской области.

Видеозапись с места падения вертолета опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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