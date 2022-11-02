Мобилизированные протестовали в российской Ульяновской области, потому что им не платят обещанное, - росСМИ. ВИДЕО

В Ульяновской области России более 100 мобилизованных из Чувашии вышли на акцию протеста, поскольку не получили выплаты обещанных властями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Медуза".

На добавленной видеозаписи мобилизованные жалуются: "Мы, рискуя собственной жизнью, идем на верную смерть ради вашей безопасности и мирной жизни! Наше государство отказывается выплатить нам денежные средства в размере 195 тысяч рублей, которые обещал нам президент Владимир Путин! Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставив свои семьи без поддержки?!Мы отказываемся от участия в "специальной военной операции" и будем добиваться справедливости, пока нам не выплатят денежные средства, обещанные нашим правительством во главе с президентом РФ!".

Также собравшиеся указывают, что не получили и единоразовые выплаты в размере 300 тысяч, которые им якобы обещали в военкоматах.

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Акцию разогнали ОМОН и Росгвардия.

Отмечается, что через несколько дней после начала мобилизации – в сентябре – группа депутатов Госдумы РФ внесла в нижнюю палату законопроект, предусматривающий единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей для мобилизованных. Через месяц документ отозвали.

19 октября Путин подписал указ, согласно которому денежное вознаграждение мобилизованного россиянина после зачисления в часть должно составлять не менее 195 тысяч рублей. Якобы выплаты должны были производиться и во время так называемого "обучения" мобилизованных военнослужащих. Указ вступил в силу с 1 ноября.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам Путина, призыву будут подлежать только находящиеся в запасе граждане, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.

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При этом Россия мобилизовала почти всех мужчин на оккупированных территориях Донецкой области и Луганщины, принудительно задерживала жителей Крыма, оккупированных территорий Херсона и Запорожья.

По России прокатились акции недовольства, мужчины пытаются массово уехать из РФ.

28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину, что якобы частичная мобилизация завершилась и в Украину отправили уже 82 тысячи мобилизованных.