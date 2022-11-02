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Мобилизированные протестовали в российской Ульяновской области, потому что им не платят обещанное, - росСМИ. ВИДЕО

В Ульяновской области России более 100 мобилизованных из Чувашии вышли на акцию протеста, поскольку не получили выплаты обещанных властями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Медуза".

На добавленной видеозаписи мобилизованные жалуются: "Мы, рискуя собственной жизнью, идем на верную смерть ради вашей безопасности и мирной жизни! Наше государство отказывается выплатить нам денежные средства в размере 195 тысяч рублей, которые обещал нам президент Владимир Путин! Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставив свои семьи без поддержки?!Мы отказываемся от участия в "специальной военной операции" и будем добиваться справедливости, пока нам не выплатят денежные средства, обещанные нашим правительством во главе с президентом РФ!".

Также собравшиеся указывают, что не получили и единоразовые выплаты в размере 300 тысяч, которые им якобы обещали в военкоматах.

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Акцию разогнали ОМОН и Росгвардия.

Отмечается, что через несколько дней после начала мобилизации – в сентябре – группа депутатов Госдумы РФ внесла в нижнюю палату законопроект, предусматривающий единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей для мобилизованных. Через месяц документ отозвали.

19 октября Путин подписал указ, согласно которому денежное вознаграждение мобилизованного россиянина после зачисления в часть должно составлять не менее 195 тысяч рублей. Якобы выплаты должны были производиться и во время так называемого "обучения" мобилизованных военнослужащих. Указ вступил в силу с 1 ноября.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам Путина, призыву будут подлежать только находящиеся в запасе граждане, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.

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При этом Россия мобилизовала почти всех мужчин на оккупированных территориях Донецкой области и Луганщины, принудительно задерживала жителей Крыма, оккупированных территорий Херсона и Запорожья.

По России прокатились акции недовольства, мужчины пытаются массово уехать из РФ.

28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину, что якобы частичная мобилизация завершилась и в Украину отправили уже 82 тысячи мобилизованных.

протест (5858) россия (95645) мобилизация (2775)


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Топ комментарии
+13
А як же "за родіну", "протів хвашізма"? Тільки гроші цікавлять? Нє скрєпно. Бомжармія.
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02.11.2022 13:12
+12
Не проти війни - бабла не дають.
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02.11.2022 13:10
+5
дураки и дороги..., вечная российская боль и вечный козырь...
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02.11.2022 13:26
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Не проти війни - бабла не дають.
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02.11.2022 13:10 Ответить
А як же "за родіну", "протів хвашізма"? Тільки гроші цікавлять? Нє скрєпно. Бомжармія.
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02.11.2022 13:12 Ответить
на колєнях тадать, а так та, как та нє так....
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02.11.2022 13:14 Ответить
дураки и дороги..., вечная российская боль и вечный козырь...
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02.11.2022 13:26 Ответить
Кончені кацапи , бо їм крім бабла нічого не потрібно 😠
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02.11.2022 13:45 Ответить
"Не имеешь права, старший приказал" (с)
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02.11.2022 13:48 Ответить
"...иди-иди, все ясно, твае места в буфете (буфет - спец.оборуд.место у копытина в бусе)
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02.11.2022 13:50 Ответить
Та нахрена вам ті бабоси, беріть трахтамати і на рублівку...і там таких місць валом...о, там є все необхідне і риже, і зелене, спитать хоча б тамтешніх бомжів із нашої раші
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02.11.2022 13:49 Ответить
почему полковая швабра одета в одежду нато с базара не по уставу...10000 нарядов ей в шалаш
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02.11.2022 14:09 Ответить
орки згодні вбивати українців але не хочуть безоплатно утилизуватись, ватниця їм внятно пояснила, що їх наїпала КПРФ. Для лікування мріючих про вбивства, грабежі та згвалтування московитів треба тільки ХІМАРС з снарядами на 180 000 вольфрамових шариків.
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02.11.2022 14:17 Ответить
зараз їх скоріше відправлять на фронт шоб їх там вбили і бабла платити не треба було...
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02.11.2022 15:25 Ответить
всі їх виплати пішли на виплату омону і росгвардії, їм взагалі гроші навіщо? самі кажуть - йдуть на смерть, мертвим гроші не потрібні, кажуть що йдуть заради збереження життя і миру для цих невдячнх гандонів, значить дураки, дуракам гроші дати, то тільки сраку мучати, то ж все правильно.

але...як це військові позволили себе розігнати вертухаям? вони мабуть і правда барани.
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02.11.2022 15:40 Ответить
Та ті виплати як ослу буряк на палиці!
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02.11.2022 16:05 Ответить
Бидло зайвохромосомне за гроші само себе вб'є .
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02.11.2022 16:30 Ответить
"- какие деньги? ну вы, бойцы за идею, сказано завтра, значит завтра. пишите письма. удачи и хорошего настроения!" (С)
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02.11.2022 16:35 Ответить
бунтовать вздумали! на колени холопы! В конюшню и сечь нещадно чтобы другим не повадно было.Ты смотри раздухарились.
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02.11.2022 20:49 Ответить
Як казав класик-стануть на коліна і бунтують
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02.11.2022 23:07 Ответить
 
 