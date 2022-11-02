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Кадыровцы размародерили дом поклонницы "русского мира": "Я думала вы защищать нас придете, бл#дь!. ВИДЕО

На оккупированной части Донетчины кадыровцы разграбили дом поклонницы "русского мира".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, оккупанты пытаются убедить женщину, что это не они. У женщины речь отняло от увиденного в доме.

Также смотрите: Российские оккупанты тянут украденное у украинцев имущество. ФОТО

армия РФ (19340) мародерство (461) русский мир (615)


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Топ комментарии
+129
Пізда тупа.
Вони й приїхали, захищать тебе від матеріальних цінностей.
З задачею справилися. Які в тебе претензії, кончена?
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02.11.2022 13:13
+105
її ще по кругу треба було пустити. Так душевно, по-домашньому
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02.11.2022 13:17
+80
Ну що , курво , захистив тебе срюський мір ?
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02.11.2022 13:13
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сильних не *******
особливо сильних духом і волею
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02.11.2022 23:00 Ответить
не в этом дело. У них просто ненависть на генетическом уровне. Ко всем, кроме своих
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02.11.2022 23:06 Ответить
думки вона досихпір не зміне, тому що для курва все життя с цим міром жила
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02.11.2022 23:20 Ответить
це друге місце, однозначно.

на першому місці і досі ота дівчина з маріюпіля, яка чекала руцкємір(2015 рік), всі очі проплакала, руцеємір в'ї*ав її ракетою з града і вбив на*уй.
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03.11.2022 00:18 Ответить
спасіба шо не пустили по кругу батальйоном, а потім не спалили разом з хатою
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03.11.2022 02:14 Ответить
чеченцы
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03.11.2022 04:06 Ответить
За что боролась на то и напоролась.. Поделом! Не думал, что такие крики бещенные от бабы могут быть и приятными ))))
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03.11.2022 04:31 Ответить
А, а, абырвалг!!! Таким поделом!
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03.11.2022 06:58 Ответить
"таварищ сралин, произошла чудовищная ошибка"
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03.11.2022 08:58 Ответить
Класно кадыровцы на мороз падают, что это не они. Это тоже самое, что сидеть на лавке возле подъезда и на замечание бабульки, выплевывая шкарлупу от семачек на пол, сказать шо это не мы тут наплевали
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03.11.2022 09:50 Ответить
Через таких підарасок, у Нас іде війна !
Ці потвори підтримували дії путіна.
Для " комплекту" нехай їй кадировці і сраку роздеруть ( і счастіє тібє будіт )
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03.11.2022 11:55 Ответить
Так тебе тварь и надо, одно только жаль, что по кругу тебя мразь не пустили, тогда бы надолго запомнила этот "руский мир"!
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06.11.2022 00:00 Ответить
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