Кадыровцы размародерили дом поклонницы "русского мира": "Я думала вы защищать нас придете, бл#дь!. ВИДЕО
На оккупированной части Донетчины кадыровцы разграбили дом поклонницы "русского мира".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, оккупанты пытаются убедить женщину, что это не они. У женщины речь отняло от увиденного в доме.
Топ комментарии
+129 Stanislav Bryzhyk
показать весь комментарий02.11.2022 13:13
+105 scanncode scanncode
показать весь комментарий02.11.2022 13:17
+80 Amber
показать весь комментарий02.11.2022 13:13
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
особливо сильних духом і волею
на першому місці і досі ота дівчина з маріюпіля, яка чекала руцкємір(2015 рік), всі очі проплакала, руцеємір в'ї*ав її ракетою з града і вбив на*уй.
Ці потвори підтримували дії путіна.
Для " комплекту" нехай їй кадировці і сраку роздеруть ( і счастіє тібє будіт )