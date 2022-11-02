Кадыровцы размародерили дом поклонницы "русского мира": "Я думала вы защищать нас придете, бл#дь!. ВИДЕО

На оккупированной части Донетчины кадыровцы разграбили дом поклонницы "русского мира".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, оккупанты пытаются убедить женщину, что это не они. У женщины речь отняло от увиденного в доме.

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