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"Поеду в Крым. Очень хочу увидеть море", - Зеленский о послевоенных планах. ВИДЕО

После победы Украины над Россией президент Владимир Зеленский, прежде всего, планирует съездить в деоккупированный Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью чешскому телевидению.

"После победы я поеду в Крым. Я хочу увидеть море... Это будет не зимой. Что делать на море зимой?", - сказал Зеленский.

Читайте также: Буданов о возможном наступлении ВСУ на оккупированный Крым: "Это произойдет в следующем году"

Зеленский Владимир (20456) Крым (26409)


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Топ комментарии
+52
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02.11.2022 15:56
+50
"Після перемоги я поїду до Криму. У мене там нерухомість, яку я оформив по законам Російської Федерації. А що? Ідіть у сраку, мені можна, я презедент, а нелох який-то!", - сказав Зеленський.
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02.11.2022 15:57
+31
Оно над нами издевается !
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02.11.2022 16:16
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Страница 2 из 2
Ця "влада" привела в Україну війну, вкатала в асфальт тисячі життів, і зараз, піариться і грабує на крові. Їй місце в Гаазі поруч з ******. Як і всім виродкам, які голосували "хоть паржом". Прощення зеленій шоблі не буде ніколи.
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02.11.2022 16:55 Ответить
Ваше дегенеративне "хоть паржом, ги-ги-ги", "хужє нє будєт", "мір в глазах путіна" Україна вихаркує кров'ю і тисячами життів. Будьте ви прокляті і просто згиньте на хрін, потвори зелені. .
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02.11.2022 17:28 Ответить
а не так моя вузьколоба,що при зєлі асілілі тільки 3000 км доріг закатати,по ціні майже 9000 км при "папереднику",при тому що бакс стояв на місці а ціна на нафту коливалась не сильно,але то для тупих складно,так що люби зєлю,їж в голову і втикай телелохотрон.та не напружуй звивину на якій сидиш,бо ще канфуз станется))))
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03.11.2022 04:04 Ответить
Кстати в феврале 2022 года крысы путлера лезли через Чернобыль...а рюкзаках Псковской дивизии ВДВ была парадная форма...,а это значит парад в Киеве победный был назначен на 9 мая 2022 года...,Таманская дивизия и Кантемировская тоже лезли в парадной форме...в багажниках и ЗИПах...
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02.11.2022 16:35 Ответить
шашлики були за Вовою
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02.11.2022 21:22 Ответить
Сегодня уже нет..ни Таманской дивизии.. ни Кантемировской ни сводной бригады Псковской и Костромской дивизий ВДВ...осталось зековское быдло повара Пригожина...
Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱💙💛🔱
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02.11.2022 16:41 Ответить
Да уж-остались где-то только кости товарища Кантемира...
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02.11.2022 16:48 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001738214466&__cft__[0]=AZXU3sFoJA8c1Q7Uo5kSYWONUfgIRx8FFY5vM38ivi9V6eJA9PqPNPB9L84PYkN5B1nEL6fNAgckuc5upXYqi7hPlk1d4du8lbE4ermkD7Lft4jvYWdl42SqyIzFtzKN21fXvWygnTLVWbdNTe7wFzAvx3km3GwkfMw9JU8YBzlK1A&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Богданов

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid026N57WyeV1ahsGXgoXa7f5FSsWsp64FGLTF2Z2nzT4N9QU9BUDczr35YohvhSMtvul&id=100001738214466&__cft__[0]=AZXU3sFoJA8c1Q7Uo5kSYWONUfgIRx8FFY5vM38ivi9V6eJA9PqPNPB9L84PYkN5B1nEL6fNAgckuc5upXYqi7hPlk1d4du8lbE4ermkD7Lft4jvYWdl42SqyIzFtzKN21fXvWygnTLVWbdNTe7wFzAvx3km3GwkfMw9JU8YBzlK1A&__tn__=%2CO%2CP-R 3 д.
На Оболоні мостять штучну бруківку. "По-багатому". Мабуть гарно, але, коли МінОборони вважає, шо взуття, форму, бронік та шолом воїн має собі придбати за власні кошти, то воно якось похабно виглядає... А, якщо в додаток тотальне безробіття та матеріальне просідання населення враховувати, то вже і на кримінал схоже...

Агов, європейці, швидше одягайте нашу армію, бо в нас часу на ці дрібниці немає - в нас з кожної праски про наступний напад на Київ лякають, а ми ще не готові - марафет на проспектах не навели

І казати, що комусь з комунальників потрібна праця, мені не треба. Бо нещодавно в нас тут особливий напрямок покращення життя "накреативіли" - за якість смішні гроші розбирати завали на визволених територіях. То, може є щось більш на часі?
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02.11.2022 16:42 Ответить
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02.11.2022 16:52 Ответить
Це в Києві зараз вже на часі знімати асфальт та вкладати тротуарну плитку. В Голосіївському районі всю вулицю Героїв Оборони вже так облаштували. Схоже якесь зеленувате лайно отримало завод по виробництву тротуарної плитки у спадок.
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02.11.2022 20:12 Ответить
Попросите маму риму....она вам фотки с моря кинет,раз скучаете за морем)))Просто .....сюр.
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02.11.2022 16:43 Ответить
воно ще з літа 19го не вилазило з одеських пляжів... якого моря воно бляха не бачило?))))
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03.11.2022 04:06 Ответить
А як же Аравійське море, в Омані?...
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02.11.2022 16:43 Ответить
в тюрьму ты поедешь гнида предатель
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02.11.2022 16:46 Ответить
в керченську колонію. Може там є апартаменти з видом на море.
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02.11.2022 21:26 Ответить
какой вы добрый...
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02.11.2022 22:03 Ответить
Ми ж всі добрі, ми не можемо як іракці з Хусейном, котрий Саддам.
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03.11.2022 16:28 Ответить
Це відповідь людини яка керує напіврозваленою країною, у якій при владі повно щурів, а майбутнє під знаком питання.... Де той список що він на виборах читав...???
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02.11.2022 16:55 Ответить
тупий квартальний апьездол.
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02.11.2022 16:57 Ответить
Після війни ти мразь поїдеш в тюрму пожизненно,сядеш за все скоене під час свого правління на яке ти не мав права,ти показав яке ти некчемне клоукське бидло.
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02.11.2022 16:58 Ответить
Найвеличнівшиве і його тупорила отара стодупово не повірить, але мої, натепер дУже сумні спогади пов'язані з 80ми, коли була ******, ніким з пристойних Держав не визнана совєцька олімпіада.. а я був тоді такий малий-дурний у гостях у Маріуполі моїх родичів (до речі підполковника -танкіста, совєцького, інших тоді не було)... і драмтеатр і азовсталь тоді пройшли повз, хоча тепер дивлюся цебуло за кільа сот метрів але пара десятків років повз, як само собою у рік олімпіади 80го
хйло і його вйо бана імперія дебілів мають здохнути
якщо Бог таки є, то московії не має бути
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02.11.2022 17:04 Ответить
А сказать то чего хотел? Что жалеешь что не увидел Азовсталь и Драмтеатр? не понятно
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02.11.2022 17:07 Ответить
Хотел узнать, видно, как доехать от Пост-моста до драмтеатра - тролейбусом, автобусом или 6-м трамваем.
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02.11.2022 18:56 Ответить
ти на суди ходитимеш. А потім вже і не ходитимеш. Тебе возитимуть, за державний кошт. Як злочинця.
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02.11.2022 17:07 Ответить
https://www.facebook.com/eugene.stepanenko.1?__cft__[0]=AZVup9S-wTnCqfPtedxsvEM9fEM-l3WdFowponjD344zFZd2u45fPiw9u7sk48BKYjxuhlpSlrP7VA8HKtybauJD86JDW5jkZ0hUqpD9rEOMfyzE_AwIm_7RBrw1FVw7Be96-**************************************************************&__tn__=-UC%2CP-y-R Eugene Stepanenko

https://www.facebook.com/eugene.stepanenko.1/posts/pfbid02ykJkJpFP8RrUWMEHYhrkGHrAH8YfNHJiAfL8RWh3mGctU8DAUQBqGiy8dRt3DHeCl?__cft__[0]=AZVup9S-wTnCqfPtedxsvEM9fEM-l3WdFowponjD344zFZd2u45fPiw9u7sk48BKYjxuhlpSlrP7VA8HKtybauJD86JDW5jkZ0hUqpD9rEOMfyzE_AwIm_7RBrw1FVw7Be96-**************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-y-R 40 мин.


на місце керівниці Довженко центрі Олени Гончарук, дуже фахової людини, з бездоганною репутацією, професіональної менеджерки і спеціаліста в галузі кіно, призначили наказом Держкіно екс керівницю кінологічного центру (це таке місце де собак дресирують) .

Все що треба знати про ефективний менеджмент влади.
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02.11.2022 17:24 Ответить
"Какая разніца": кінолог - це про кіно, чи про собак? Буде працювати в архіві, чи на ТV марафоні. Запишемо в електронну трудову книжку "менеджер-кінолог" і буде все "ок". Головне, що своя людина на 100%.
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03.11.2022 07:26 Ответить
шашлик
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02.11.2022 17:26 Ответить
Зеля, сначала будешь ездить на допросы, потом в суды и только после отсидки на зоне может к морю и съездишь.
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02.11.2022 17:34 Ответить
По тим статям амнiстiя не свiтить...
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02.11.2022 20:59 Ответить
Зе-хвора потвора,алчна,брехлива,в паралельному всесвіті
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02.11.2022 17:39 Ответить
Не можна себе довго стримувати від бажань - людина стає дуже опасна для социума - маніакльні припадки - загоструються бажання якихось зустрічей, припадки витрачати чужі гроші як свої на всілякі ігри, казіно... ******* будівництво якихось доріжок. Їзжай зараз - підводним дроном.
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02.11.2022 18:04 Ответить
Во дает!
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02.11.2022 18:06 Ответить
припустімо, морем й десь у Затоці милуватись можна... чого там точно не побачиш, то це своїх особистих апартаментів і просто неймовірно кінченої та лицемірної логіки ВАЗіка
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02.11.2022 18:26 Ответить
можно заточить его в ласточкино гнездо, чтоб каждый день ука море видел...
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02.11.2022 18:38 Ответить
та ну нафіг такого "узніка замка іф")))) житомирська зона максимум)))
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03.11.2022 04:09 Ответить
Стоп! Шось ти фраєр здав взад! Ти ж заявляв шо в 2014 році як би не ті кляті "Семеро" (які тримали тебе за руки-ноги-яйця!) то пішов би на Крим?!
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02.11.2022 18:59 Ответить
ху і ло вже скільки сциться в Крим їхати 😁 далі про надрочки бункерного самі придумайте
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02.11.2022 18:59 Ответить
Да-да... Там в Севасте , как раз, есть колония строго режима просмотра моря.
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02.11.2022 19:11 Ответить
Мрії зеленського - шашлики Крим дерибан на асфальті для цього треба було йти в президенти.
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02.11.2022 19:15 Ответить
все в делах . все в трудах государь. нету времени даже губернаторов казнокрадов контролировать . спасибо журналистам помогают органам . а так весь бюджет в асфальт и в карманы роскатают . причем деньги ЕС США И МИРОВОГО БАНКА
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02.11.2022 19:39 Ответить
Поки маємо Зелю це недоступно для українців.
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02.11.2022 20:45 Ответить
Таки пощастило Україні з президентом. Щирість, мужність і людська порядність Зеленського викликає захоплення, як серед народу, так і у всього цивілізованого світу. Не в останню чергу, завдяки зусиллям президента і його команди, маємо таку потужну міжнародну підтримку і нагоду українцям пишатися своїм, як виявилось, достойним вибором. А ненависть і "скрегіт зубовний" ворогів України - тільки підсилює цей ефект. Слава Україні!
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03.11.2022 00:36 Ответить
Україні слава, а агенту кремля Зе шибениця.
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03.11.2022 00:59 Ответить
Твй Зе клоун кремлівський агент свідомо чи несвідомо це вже неважливо, він ТРИ роки робив ВСЕ щоб окупацію України кремлем відбулась і після цього ти ІСТОТА мені будеш казати що я когось дискредитую ? Я
Життя відасиш за зеленського ????
Тоді будете разом гойдатися на мотузках.
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03.11.2022 13:37 Ответить
Добряче вам на порхофермі мізки промивають. І процес деградації, швидше за все, незворотний...
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03.11.2022 17:19 Ответить
Так ти життя відасиш за зеленського дурік чи просто аби перднути в калюжу.
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04.11.2022 12:34 Ответить
ти вкурсі що бути членососм і сраколизом.ну то таке? а сраколиз-раб,а тепер бидло встав і ********** хоча б до Бучі і повтори все це там ВГОЛОС І ГУЧНО
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03.11.2022 04:12 Ответить
Співчуваю твоєму сумному досвіду. Правда місце для свого камінг-ауту ти вибрав не найкраще, але то таке.
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03.11.2022 08:32 Ответить
Вийми свого язика з Зе дупи і зайди на свій E mail, медалька від Зе влади повинна прийти.
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03.11.2022 13:38 Ответить
СПОЧАТКУ НА ЗОНУ, ЗА ВСЕ ГАРНЕ -
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ:

1) Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО
2) За три роки Україна (2019 - 2022) не виконала програми кандидата в члени НАТО
3) Не поновлена заявка України як кандидата на вступ в НАТО
4) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська. Скорочення ЗСУ, медслужби, аеромобільних військ, аеророзвідки, розвідки
5) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ). Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
6) Відведення важкого озброєння від лінії фронту
7) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
8) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ (Грім, Нептун, Вільха), натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
9) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
10) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (розмови про референдум)
11) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
12) Збиття пасжирського літака з українцями в Ірані і повний провал перемовин по компенсаціям
13) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
14) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через провладні ЗМІ майже рік
15) Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт''
16) Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ
17) Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа при посередництві Єрмака. Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
18) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок. Скандальні рейси "Мрії" за кордон
19) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон.
20) Продаж авіаційних двигунів "Мотор Січ" з 2019 го по сірим схемам для російських військових гелікоптерів і крилатих ракет. Спроба продажу старатегічного підприємства "Мотор Січ" Китаю. Оборутка була анульована завдяки втручанню США.
21) Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із Приват Банку України
22)Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США.Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди
23) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
24) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС). Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
25) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
26) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів. Прийняття законів у Верховній Раді для олігархів за "відкат"
27) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
28) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
29) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
30) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
31) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в звязку з чим звільнення Авакова як голови МВС
32) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
33) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
34) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
35) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
36) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
37) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним. Відмова від курса на НАТО яке прописане в Конституції, у перемовинах з представником кремля Козаком в обмін на гарантії не нападу на Україну (з інтервю західним журналістам)
38) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
39) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
40) Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США з аеродрому Гостомеля. "Мрія" була знищена
41) Два місяці до війни заведення фрегата, флагмана ВМС України ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
42) Відмова евакуювати населення до 24 лютого з територій на які насувалися військові колони росіян, зі слів Зеленського західним журналістам : "Тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні."
43) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
44) Рішення РНБО і указ президента Зеленського стосовно телемарафону, вимкнення опозиційних каналів - 5 Канала, Еспресо, Прямого
45) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
46) Розкрадання гуманітарної допомоги головою Запорізької ОВА Олександром Старухом та його заступницею Златою Некрасовою (яка 24 лютого втекла з України до Відня, а повернулася вже у березні), яких Володимир Зеленський нагородив орденами, секретарем міськради Анатолієм Куртєвим;депутатом облради Віктор Щербиною і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо. За словами голови НАБУ Шевченка, посадові особи підозрюються у тому, що за пів року було розкрадено: 22 морські контейнери; 389 залізничних вагонів; 220 вантажних автомобілів. Частина продукції була реалізована в окупованому рашистами Мелітополі.
47) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
50) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
51) Зеленський з нагоди Дня Незалежності України нагородив акторів з «Кварталу 95» Євгена Кошового та Олександра Пікалова та багато інших "достойників" орденами та медалями
52) Скандальний заклик міністра куьтури і інформаційної політики Ткаченко на зустрічі з послами G 7 фінансувати Телемарафон до самої Перемоги, без ТБ каналів опозиції
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ

ПІСЛЯ ЦИХ ВСІХ ЗЛОЧИНІВ Зе НЕ В КРИМ ТРЕБА ПУСКАТИ КУПАТИСЯ, А ТРЕБА КИНУТИ У БАСЕЙН З АЗОТНОЮ КИСЛОТОЮ - ЦЕ БУДЕ СПРАВЕДЛИВО.
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03.11.2022 00:58 Ответить
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