"Поеду в Крым. Очень хочу увидеть море", - Зеленский о послевоенных планах. ВИДЕО

После победы Украины над Россией президент Владимир Зеленский, прежде всего, планирует съездить в деоккупированный Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью чешскому телевидению.

"После победы я поеду в Крым. Я хочу увидеть море... Это будет не зимой. Что делать на море зимой?", - сказал Зеленский.

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