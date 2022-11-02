Ранее Россия требовала гарантий безопасности от США, а теперь - от Украины, - Зеленский. ВIДЕО

Президент Владимир Зеленский отметил, что российская агрессия против Украины потерпела провал.

Об этом он сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Кремле рассказывают, что они требовали гарантий безопасности от Украины. Стоит на мгновение остановиться, чтобы обдумать их заявления. 252 дня назад Россия требовала гарантий безопасности от Соединенных Штатов Америки. После восьми месяцев российской так называемой специальной операции в Кремле требуют гарантий безопасности Украины.

Смотрите также: "Поеду в Крым. Очень хочу увидеть море", - Зеленский о послевоенных планах. ВИДЕО

​Это действительно поразительные изменения. Это показывает и то, какой провал потерпела российская агрессия, и то, насколько мы с вами крепки, когда сохраняем единство. Миллионы украинцев и украинок, воюющих и работающих ради нашей свободы. И миллионы людей по всему миру, которые помогают нам противостоять русскому террору.

Вместе мы обеспечим поражение государства-террориста и его наказание за террор. И гарантируем, что вся Украина есть и будет свободной. Вечная слава всем нашим героям! Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за Украину! Слава Украине!" - отметил глава государства.