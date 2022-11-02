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Ранее Россия требовала гарантий безопасности от США, а теперь - от Украины, - Зеленский. ВIДЕО

Президент Владимир Зеленский отметил, что российская агрессия против Украины потерпела провал.

Об этом он сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Кремле рассказывают, что они требовали гарантий безопасности от Украины. Стоит на мгновение остановиться, чтобы обдумать их заявления. 252 дня назад Россия требовала гарантий безопасности от Соединенных Штатов Америки. После восьми месяцев российской так называемой специальной операции в Кремле требуют гарантий безопасности Украины.

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​Это действительно поразительные изменения. Это показывает и то, какой провал потерпела российская агрессия, и то, насколько мы с вами крепки, когда сохраняем единство. Миллионы украинцев и украинок, воюющих и работающих ради нашей свободы. И миллионы людей по всему миру, которые помогают нам противостоять русскому террору.

Вместе мы обеспечим поражение государства-террориста и его наказание за террор. И гарантируем, что вся Украина есть и будет свободной. Вечная слава всем нашим героям! Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за Украину! Слава Украине!" - отметил глава государства.

Автор: 

безопасность (1107) Зеленский Владимир (20500) россия (95683) США (26853) гарантия (154)


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Топ комментарии
+23
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02.11.2022 22:52
+15
я до сих пор его видео воспринимаю урывками через текст в новости, слушать этот голос хоть 5 секунд - выше моих сил
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02.11.2022 22:55
+9
А можна не кожен день оці перли бачити й слухати?
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02.11.2022 22:53
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оно, сипатое... ракурс поменяй
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02.11.2022 22:51 Ответить
только после вас, дермо зеленое
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03.11.2022 01:06 Ответить
тупорылый, у меня регистрация на год тебя раньше
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03.11.2022 01:07 Ответить
висрало тіло з коротшою регою,проснись маня ти обісралась)))
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03.11.2022 03:20 Ответить
Нарешті виспався
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02.11.2022 22:51 Ответить
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02.11.2022 22:52 Ответить
А можна не кожен день оці перли бачити й слухати?
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02.11.2022 22:53 Ответить
я до сих пор его видео воспринимаю урывками через текст в новости, слушать этот голос хоть 5 секунд - выше моих сил
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02.11.2022 22:55 Ответить
еще бы. в Мороре думали, что он клоун, а оказалось , что он *уйла превратил в клована))))))))))) как такое можно стерпеть))))))))))) не правда ли???
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03.11.2022 05:29 Ответить
Це прокляте зелене чмо перетворило Україну на руїну своїм недолугим правлінням, а ***** на клоуна перетворив український народ який зараз воює не завдяки а всупереч старань зелупінського! Тобі все зрозуміло зебілоїд?!
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03.11.2022 07:23 Ответить
Юрий Смадченко, как можно стерпеть нископробные ролики Зеленского по десять раз на дню? Украинцев уже изжога мучает от этих видосиков а если убрать видосики то на деле слуги только мородерством занимаються,обворовывают украинцев так же как и рашисты
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03.11.2022 08:51 Ответить
это похоже когда злодей кричит держи вора ....... облить грязью и дерьмом ворота не нравящегося конкурента .....хотелось бы конкретики. какую мануфактуру или свечной сводик спионерил нынешний главком?
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06.11.2022 08:08 Ответить
Та ти шо? Америку він переплюнув!
А чи не тому, що з такими керманичами Україну легко обдурити?
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02.11.2022 22:54 Ответить
гарантія рф від України що не будем захищать територію держави зрада.
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03.11.2022 04:12 Ответить
Похоже он реально в бункере травку курит.
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02.11.2022 23:02 Ответить
слова правильні а текст ні
мільйони українців воюють та працюють
мільйони людей по світу допомагають
ми переможемо....
а чому ми???
от як раз ці мільйони, але без вас, переможуть
від вас лише збитки, розмінування, зради,здачі всілякі
палки в колеса, деребан бюджету
то що спільного між тими мільйонами людей та вами
а ніхрена....
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02.11.2022 23:17 Ответить
мушу сказати що спічрайтери працюють зовсім непогано
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02.11.2022 23:29 Ответить
Там є конкретне прізвище - і це не Єрмаков, не Тимошенко і не Подоляк... Забув...
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02.11.2022 23:37 Ответить
Погоджуюсь. Другий термін він собі вже мабуть забезпечив. Більшість українських дівчат бальзаковського віку на нього мастурбують, для них він герой-коханець: мачо, мученик і єдино можливий захисник всього живого у світі. І ці сеанси монопольного щовечірнього сеансу нарцисизму наче довготривала мелодраматична мильна опера. Постанова та режисура вдалі треба погодитись, спрямовані на примітивні емоційні інстинкти, які не передбачають ніякого критичного мислення
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02.11.2022 23:41 Ответить
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02.11.2022 23:37 Ответить
Не дивно, чому ОПа три роки не готувалась до війни. Ось вам і доказ паралельної з реальністю свідомості.
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02.11.2022 23:44 Ответить
Щось його забагато стало на цензорі. Мудафон тисне?
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03.11.2022 06:58 Ответить
Ох, мовчало вже б, опудало. Вже сам повірив у свою величність. Виступати з підготованими промовами (які пише якийсь реально талановитий спічрайтер) Вова вміє - ну таке акторське ремесло, відпрацьовувати сценарій. А коли без шпаргалки - страшно слухати, "глибина пустоти" просто вражає. Щось верзе і бекає, просто як яник.
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03.11.2022 07:45 Ответить
Легко балакати одноосібно, а ти

послухай народ та дай відповіді на

незручні запитання?!!
Брехло
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03.11.2022 08:20 Ответить
 
 