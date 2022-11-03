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Последний полет вражеского танкиста после попадания в его бронемашину артиллерийского снаряда. ВИДЕО

Артиллеристы белоцерковской 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев уничтожили российский танк и его экипаж.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент успешной атаки украинских воинов зафиксировал беспилотник. На записи отчетливо видно, что после попадания в бронемашину взрывная волна отбрасывает тело российского танкиста на несколько десятков метров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боевой дрон попал прямо в оккупанта. ВИДЕО беспилотника

танк (2260) уничтожение (7023) 72 отдельная механизированная бригада (240)


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Топ комментарии
+73
это просто улёт
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03.11.2022 10:29
+48
Низько полетів - мабуть на дощ.
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03.11.2022 10:38
+46
Танкісти летять та падають...
Осінь...

Красівоє!
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03.11.2022 10:30
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самопідрив.

в лісосмузі орки в 15 метрах просувалися далі.

були б то наші то постріляли б на броні екіпаж.
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03.11.2022 22:20 Ответить
Браво,браво нашим снайперам!❤️А у кацапни по ходу,появился новый Гагарин😆
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03.11.2022 23:42 Ответить
Полетарий. Над гнездом кукушки
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04.11.2022 01:46 Ответить
рюзке летит,жопой пердит..Один,два,четыре,пять Himars вышел погулять
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04.11.2022 09:56 Ответить
полет джмеля а хтось казав що кацапи летати не вмиють. хутчіш за ту лепешка з гавна просто треба йому задати хороше ускореніе
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04.11.2022 20:47 Ответить
К дождю.
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05.11.2022 17:18 Ответить
Актори індійського кіно так не зможуть😁
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07.11.2022 15:22 Ответить
летить....і все життя його нікчемне пролетіло в думках!
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07.11.2022 18:23 Ответить
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