Последний полет вражеского танкиста после попадания в его бронемашину артиллерийского снаряда. ВИДЕО
Артиллеристы белоцерковской 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев уничтожили российский танк и его экипаж.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент успешной атаки украинских воинов зафиксировал беспилотник. На записи отчетливо видно, что после попадания в бронемашину взрывная волна отбрасывает тело российского танкиста на несколько десятков метров.
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в лісосмузі орки в 15 метрах просувалися далі.
були б то наші то постріляли б на броні екіпаж.