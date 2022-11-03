Последний полет вражеского танкиста после попадания в его бронемашину артиллерийского снаряда. ВИДЕО

Артиллеристы белоцерковской 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев уничтожили российский танк и его экипаж.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент успешной атаки украинских воинов зафиксировал беспилотник. На записи отчетливо видно, что после попадания в бронемашину взрывная волна отбрасывает тело российского танкиста на несколько десятков метров.

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