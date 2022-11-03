Офицер-десантник Кочевенко с передовой об энергетических проблемах в тылу: "Никакие испытания нас не сломают. Должны быть все заодно". ВИДЕО

Офицер 95-й десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко записал с передовой видеообращение, в котором говорит об энергетических неурядицах в стране и необходимости и дальше держаться сплоченно перед вызовами войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое обращение боевой офицер опубликовал на своей странице в соцсети.

"Мы знаем, что сейчас тяжело. И наверняка будет еще труднее. Электричество, вода, отопление… Мы привыкли, что без этих вещей жить нельзя. Но поверьте – можно. Особенно когда у вас есть сверхцель – свобода! Мы выстоим и все будет лучше, чем было. Нам нужен крепкий тыл. И вместе мы обязательно победим. Верьте в себя, верьте в ВСУ, верьте в Украину!", - отмечает Кочевенко.

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