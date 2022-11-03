РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12113 посетителей онлайн
Новости Видео Война
4 887 10

Офицер-десантник Кочевенко с передовой об энергетических проблемах в тылу: "Никакие испытания нас не сломают. Должны быть все заодно". ВИДЕО

Офицер 95-й десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко записал с передовой видеообращение, в котором говорит об энергетических неурядицах в стране и необходимости и дальше держаться сплоченно перед вызовами войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое обращение боевой офицер опубликовал на своей странице в соцсети.

"Мы знаем, что сейчас тяжело. И наверняка будет еще труднее. Электричество, вода, отопление… Мы привыкли, что без этих вещей жить нельзя. Но поверьте – можно. Особенно когда у вас есть сверхцель – свобода! Мы выстоим и все будет лучше, чем было. Нам нужен крепкий тыл. И вместе мы обязательно победим. Верьте в себя, верьте в ВСУ, верьте в Украину!", - отмечает Кочевенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант о штурме дома с украинскими бойцами: "Сдаваться не хотят. Я уже третий раз получил в #бало. Правым глазом вижу х#йово". ВИДЕО

боевые действия (4131) инфраструктура (252)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
Тримайтесь, хлопчики, та бережіть себе! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
03.11.2022 12:27
+11
Синку, дякуємо за підтримку, дякуємо за вашу роботу. Ми все розуміємо. Тримаємось.
показать весь комментарий
03.11.2022 12:46
+9
Каждому батальону дизель генератор...
Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱💙💪🇺🇦👌👍💯
показать весь комментарий
03.11.2022 12:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тримайтесь, хлопчики, та бережіть себе! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
03.11.2022 12:27 Ответить
Каждому батальону дизель генератор...
Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱💙💪🇺🇦👌👍💯
показать весь комментарий
03.11.2022 12:40 Ответить
Синку, дякуємо за підтримку, дякуємо за вашу роботу. Ми все розуміємо. Тримаємось.
показать весь комментарий
03.11.2022 12:46 Ответить
тримаймо стрій !🇺🇦
показать весь комментарий
03.11.2022 13:01 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ!
УСІ "....енергетичні негаразди...." ПОВНІСТЮ лежать на обленерго!!!!! ПОВНА халатність!!!! В Google Картах є усі дані з координатами !!! Чому не розробити якісь плани, наприклад, для рознесення на різні точки трансформатори, розкидати лінії і т.д...... Гроші..... Нуда населенню продавати в декілька раз дорожче ніж за кордон, + схема = зелена енергія 0,164 євро (5,94 грн) вертають - а ти береш з електромережі по 1,68 - різниця в карман..... І не потрібно нічого встановлявати
показать весь комментарий
03.11.2022 13:33 Ответить
Укренерго за таку "підготовку" до зими під час війни взагалі судити треба. За весь час війни не почухалися навіть розробити плани на захист та відновлення енергетичної інфраструктури, не пропрацювали різні варіанти на найгірший випадок. А тепер стабільний тил - під загрозою.
показать весь комментарий
03.11.2022 14:41 Ответить
Я б сказав, величезне ще питання, чи це халатність і розгильдяйство, чи насправді зелена погань по оманським договорнякам продовжує реалізовувати план знищення країни!
показать весь комментарий
03.11.2022 14:50 Ответить
Мене, чесно кажучи, теж "тєрзают смутниє самнєнія". Не може ж наша влада бути настільки безалаберною, безвідповідальною і тупою, щоб не підготувати захист критичної інфраструктури під час війни? Тут два варіанти - або можновладці абсолютно некомпетентні і не повинні посідати свої посади, або... (конспіролог мод он) Спеціально створюють хаос у тилу, щоб мудрий нарід погодився на капітуляцію.
показать весь комментарий
03.11.2022 15:21 Ответить
Юрій,дякуємо Вам.
Виросли наші синочки,захищають рідну землю та свої родини від лютого ворога.
показать весь комментарий
03.11.2022 14:11 Ответить
Все норм, стогнуть гниди які не розуміють що таке кацапське освобождение
показать весь комментарий
03.11.2022 18:29 Ответить
 
 