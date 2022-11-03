Минута ненависти в батальоне российских мобилизованных "Югра": "Чего мы хотим?", - "Крови!", - "Что мы будем делать?", - "Убивать!". ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором для чмобиков батальона "Югра" из российского Ханты-Мансийского округа проводят мотивационную минуту ненависти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские пропагандисты называют это подразделение "первым именным батальоном мобилизованных военных". Командует этими "убийцами" чиновник из окружной думы Дмитрий Аксенов. Он, собственно, и проводит это мероприятие.

"Чего мы хотим?", - "Крови!", - "Что мы будем делать?", - "Убивать!", - кричат чмобики и их командир, выстроившись на плацу.

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