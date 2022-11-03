Минута ненависти в батальоне российских мобилизованных "Югра": "Чего мы хотим?", - "Крови!", - "Что мы будем делать?", - "Убивать!". ВИДЕО
В сети опубликовано видео, на котором для чмобиков батальона "Югра" из российского Ханты-Мансийского округа проводят мотивационную минуту ненависти.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российские пропагандисты называют это подразделение "первым именным батальоном мобилизованных военных". Командует этими "убийцами" чиновник из окружной думы Дмитрий Аксенов. Он, собственно, и проводит это мероприятие.
"Чего мы хотим?", - "Крови!", - "Что мы будем делать?", - "Убивать!", - кричат чмобики и их командир, выстроившись на плацу.
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+66 дмитрий #513526
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+66 Elvis2
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+56 Pavlik Morozov #432325
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- Умирааать!!!
Скоро ваше желание исполнится. Но есть один нюанс
хотят!
до первых 3,14-zdюлей.
а вообще, похоже на:
путин
*****
путин
*****.....
Увидел бы это мой дед....подумал бы что снимают в Рейхе