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Новости Видео Война
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Минута ненависти в батальоне российских мобилизованных "Югра": "Чего мы хотим?", - "Крови!", - "Что мы будем делать?", - "Убивать!". ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором для чмобиков батальона "Югра" из российского Ханты-Мансийского округа проводят мотивационную минуту ненависти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские пропагандисты называют это подразделение "первым именным батальоном мобилизованных военных". Командует этими "убийцами" чиновник из окружной думы Дмитрий Аксенов. Он, собственно, и проводит это мероприятие.

"Чего мы хотим?", - "Крови!", - "Что мы будем делать?", - "Убивать!", - кричат чмобики и их командир, выстроившись на плацу.

Читайте: Россию ждет вторая волна мобилизации. В Кремле готовятся, что поток российских мужчин на войну станет непрерывным, - росСМИ

россия (95683) фашизм (325) мобилизация (2781)


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Топ комментарии
+66
После первого же прилёта арты сразу успокоятся, если конечно до нас вообще доедут
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03.11.2022 12:58
+66
Цю зондеркоманду запам'ятати . Для них буде діяти програма "Хочу вмерти"
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03.11.2022 12:58
+56
Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб вбити хоча б одного кацапа
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03.11.2022 12:57
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Як плем'я із Володаря Мух. Не вистачає тільки гнилої свинячої голови на палці
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03.11.2022 14:08 Ответить
А потом в плену будут кукарекать,чо не хотели ехать убивать.Мрази!
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03.11.2022 14:12 Ответить
там лише парочка похлопала в долоні.
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04.11.2022 08:49 Ответить
"Война кипит победная,до первого сражения,а после брат,как и везде,сплошные умножения".Дуже легко стояти на плацу і орати про то,про що не маєш ніякого уявлення.
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03.11.2022 14:14 Ответить
Врага убівать хатітє? Так кроком руш на крємль - ворог там, вбивайте. Нє? А чьто такоє?
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03.11.2022 14:20 Ответить
Клоуни бл... . .
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03.11.2022 14:20 Ответить
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03.11.2022 14:21 Ответить
Идиоты
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03.11.2022 14:24 Ответить
зольдати ротом. Ще може дошки попробували руками ламати, Чи цеглу...
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03.11.2022 14:26 Ответить
нічосі!!! розмовляючий фарш...
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03.11.2022 14:28 Ответить
а потім будуть тихо так, шматками по пакетах розфасовані, смердіти ... москалі це біосміття.
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03.11.2022 14:37 Ответить
кричащие удобрения - галасливі добрива
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03.11.2022 14:57 Ответить
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03.11.2022 15:42 Ответить
Скоро їх кулями накачають....
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03.11.2022 14:59 Ответить
- Что мы будем делать???
- Умирааать!!!
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03.11.2022 15:02 Ответить
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03.11.2022 15:14 Ответить
Ханти-шманти, довбойоби однако.
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03.11.2022 15:59 Ответить
Надо таких в плен брать?!
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03.11.2022 16:10 Ответить
Конечно сила,кто ж еще может валятся по обочинам и загадить собой Украину.
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03.11.2022 16:18 Ответить
Око за око,зуб зазуб.
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03.11.2022 16:19 Ответить
Если 3 батальон это сила, то на тарелке которую принёс Поехавший(Пахом) - Братишке покушать, и в правду была еда.
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03.11.2022 16:38 Ответить
Аксонова найти вбити його і все його оточення, а цю мразоту всю на перегній
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03.11.2022 16:54 Ответить
най містер Маск, Цукенберг і решта, це послухають бо ось це і є - мова ненависті. З ними ми маємо "миритися" з точки зору Маска? Значить маємо миритися і з їх мовою ненависті? І якщо це для Маска і решта ок, у мене запитання, а хто тоді вони такі і що це за "спільноту" таку вони будують з правилами, за якими правду називають мовою ненависті і банять, а справжнісеньку мову ненависті ніби і не помічають?
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03.11.2022 17:23 Ответить
нехай та курва меркель слухае з макроном.
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03.11.2022 19:49 Ответить
Вот пусть наши бойцы и запомнят название этого батальона и потом....потом,пленных из этого батальона-не брать.
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03.11.2022 17:26 Ответить
""Чего мы хотим?", - "Крови!"

Скоро ваше желание исполнится. Но есть один нюанс
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03.11.2022 18:09 Ответить
Натуральный путинский фашизм.
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03.11.2022 18:34 Ответить
Орки безмозглые... 🤬
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03.11.2022 18:40 Ответить
Не, ну это не наши методы, мы будем брать в плен, лечить, откармливать....
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03.11.2022 18:58 Ответить
кто бере а кто думае да пошло воно
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03.11.2022 19:48 Ответить
еще в советское время было известно опытным путем, что если взять одного манси с низовьев Таза, привезти в райцентр, то с помощью водки и телевизора уже через пять лет из него получается вполне упоротый кацап.
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03.11.2022 19:08 Ответить
батальон "Лада"
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03.11.2022 19:26 Ответить
захлинетеся ви сукі свею чорною кровью..ви вже мерці..ви живете вже авансом.
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03.11.2022 19:46 Ответить
асвабадітєлі, не переплутайте з ордою
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03.11.2022 19:49 Ответить
Сперматозоиды *****.
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03.11.2022 20:40 Ответить
хотят ли югринцы крови?
хотят!
до первых 3,14-zdюлей.
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03.11.2022 20:40 Ответить
Тупорылое стадо орущих баранов.
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03.11.2022 20:51 Ответить
Орать на плацу и ишак может. Посмотрим, на сколько вас -- уродов хватит, когда пересечете границу Украины. Молитесь о том, что бы здохли без мучений и быстро.
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03.11.2022 21:44 Ответить
а кого и за что убивать, пох...й.
а вообще, похоже на:
путин
*****
путин
*****.....
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03.11.2022 23:12 Ответить
чет напомнило

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03.11.2022 23:22 Ответить
Я допустим не смотрю российское гавно. Мне ничего не напомнило.
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03.11.2022 23:38 Ответить
Жесть. И это "братья" слвяне?
Увидел бы это мой дед....подумал бы что снимают в Рейхе
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04.11.2022 00:12 Ответить
А завод встигне виробити стільки лад?
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04.11.2022 06:08 Ответить
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05.11.2022 08:41 Ответить
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