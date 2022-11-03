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Российский боевой самолет сбит украинским ПВО над Бахмутом: "Не дотянешь, с#ка, не дотянешь". ВИДЕО

Украинские бойцы сбили российский самолет вблизи Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован момент падения вражеского самолета, опубликована в соцсетях.

Смотрите: Момент уничтожения вражеского вертолета Ми-8 из ПЗРК. ВИДЕО

авиация (2834) армия РФ (19375) уничтожение (7023) Бахмут (1603)


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Топ комментарии
+76
Во-первых, это красиво.
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03.11.2022 13:09
+64
А по-друге - дуже красиво
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03.11.2022 13:13
+46
Ещё один кацапские идиот сдох за дворцы Путина и яхты Сечина
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03.11.2022 13:10
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Во-первых, это красиво.
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03.11.2022 13:09 Ответить
хто б знав, що котики можуть збити літаюче громихающе савєцьке корито?!
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03.11.2022 13:11 Ответить
А по-друге - дуже красиво
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03.11.2022 13:13 Ответить
Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб вбити хоча б одного кацапа
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03.11.2022 13:09 Ответить
Цікаво, це сьогодні?
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03.11.2022 13:09 Ответить
Ещё один кацапские идиот сдох за дворцы Путина и яхты Сечина
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03.11.2022 13:10 Ответить
Нехай щастить!
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03.11.2022 13:10 Ответить
Дивно,але матюки українською звучать як мелодія бою, чисто і від усього серця. Тримайтесь, Бахмут
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03.11.2022 13:10 Ответить
Може й так , але мій батько був з Черкащини , то в нього були два сварливих висловлювання : ,,Іди ти під три чорти" та ,,А я мать його за ногу" , мабуть не було в селі москалів , що не навчився їхніх матюків . ,,Крепке словце,, звісно потрібне , але схоже нам треба культивувати свої .
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03.11.2022 13:34 Ответить
Привіт Черкащині, моя Батьківщина там і хата мами. Тримайтесь
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03.11.2022 13:40 Ответить
Дякую , але я вже народився в Києві...
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03.11.2022 13:51 Ответить
«Марш черкаських батальйонів».

Там, де тяжко гримлять гармати,

Бій переможний іде…

Б»ють козаки зайд-супостатів

І перемога наша прийде! (2 р.)

Приспів: Цвіт калиновий, шепіт діброви,

Батькову хату - хай вічно стоїть…

Рідної мами сивії коси

Мусимо ми, як один захистить! (2 р.)

Ген, майорить малинове знамено

Козача кров на ньому запеклась,

Холодний Яр і Хортиця здригнулись -

На бій Вкраїна знову здійнялась! (2 р.)

Приспів:

Над нашим краєм з року в рік

Кипіли битви, сталь дзвеніла

Невже ж нащадкам козаків

Снаги забракне взятися до діла?!(2 р.)

Приспів:

Поглянь, ізнову «Сміла» піднялась!

Хоробра сталь, в руках дівочих,

Над ворогом, як кара, вознеслась,

І кличе в бій, в січі палають очі!(2 р.)

Приспів:

Наш рідний край, Черкащина чудова!

Захистимо її у грізний час!

Щоби в віках гриміло грізно слово -

Та «першоназва» в нас - «черкас»!!! (2 р.)
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03.11.2022 14:47 Ответить
москальські "крєпкіє" не дають можливості викинути негативні емоції з себе і від них піднімається тиск. На приклад відоме слово бл..ь, мало того, що ці ідіоти закінчують його на ...ть що грамотично невірно, воно коротке і огидне як плювок на асфальті, щоб його вимовити треба стиснути губи, зробити тиск в середині себе (ось вам і проблеми з тиском і судинносердцевою системою, на протязі життя).
А українською курва, підорва, шмара, ************ і так далі, можна проспівати, проричати в гніві і тихо і голосно і без необхідності створювати якийсь зайвий тиск, легко позбавитися негативних емоцій.
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03.11.2022 18:16 Ответить
в украинских словах обычно есть (пока все еще есть) смысловая нагрузка. в кацапских - нет. так что перед тем как высказаться мовою нужно обычно немного подумать. (ну или подумать и записать до нужного момента, но тут ключевое слово - подумать). у всяких нехристей мусульман часто бессмысленно Аллаха вспоминают вместо мата, тоже похоже.
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03.11.2022 18:38 Ответить
Переконливо. Свіжий погляд на прадавню тему.
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03.11.2022 23:00 Ответить
Він мабуть не служив?
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03.11.2022 23:55 Ответить
Так , з-за зору .
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04.11.2022 00:37 Ответить
"Матюки" прийшли в українське село разом з солдатами, які служили в Радянській армії та повернулися додому, відслуживши строкову службу А лайка на Черкащині є і своя - ти її просто не чув "у всій красі"! Одне "Кабаку в сраку!" ("х*й в жопу!") чи "Собацюро! На тобі кабацюру!" чого варте!
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04.11.2022 11:31 Ответить
Як казали у Дизель-шоу: українська мова така мелодійна, що навіть матюки сприймаються як солов'їна пісня.
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03.11.2022 13:58 Ответить
тетя Циля :
- от не знаю...это хорошая новость или плохая - за 5 дней от начала российско-украинской войны дети научились матюкаться..
и родители их не ругают

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03.11.2022 14:43 Ответить
Дякую за службу, хлопці!

Слава Україні!

Слава нації!

Смерть москалям!
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03.11.2022 13:11 Ответить
І знову кацапи прах не заберуть. Я так і знав.
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03.11.2022 13:11 Ответить
ЧУДОВО,Котики! чудово!
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03.11.2022 13:13 Ответить
Бахнуто поблизу Бахмута...
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03.11.2022 13:13 Ответить
Файно горить "бубновий". Слава ЗСУ !
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03.11.2022 13:15 Ответить
І відзначте над Донбасом.
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03.11.2022 13:20 Ответить
єто вам не на плацу кричалки кричать....
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03.11.2022 13:18 Ответить
Долiтався, падлюка!
*
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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03.11.2022 13:18 Ответить
Снайпери наші, любі!!!
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03.11.2022 13:20 Ответить
Смерть кацапам! Путлер капут!
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03.11.2022 13:25 Ответить
Ще один ватоліт зарився в землю.
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03.11.2022 13:32 Ответить
Сьогодні кацапським літунам не фартить, зате як гарно літають рашистські танкісти!
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03.11.2022 13:40 Ответить
так, по результатом цієї війни, кацапи можуть сміливо записувати залишки своєї танкової армії до воздушно-коксмічних військ
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03.11.2022 13:45 Ответить
Шкода лише одного: що кацманавт не катапультувався, коли кабіна літака була повернена у напрямку землі!
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03.11.2022 13:53 Ответить
Красивое.
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03.11.2022 14:01 Ответить
Яка чудова фронтова мова!
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03.11.2022 14:08 Ответить
не зря заглянул на цензор! Красавцы! Ребята уже буднично воспринимают)
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03.11.2022 14:20 Ответить
А будут лучше сбивать и больше. Порошенко в очередной раз нагадил Боневтику. Подарил военным современный тренажер для операторов ПЗРК.
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03.11.2022 14:51 Ответить
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03.11.2022 18:49 Ответить
Так, передав. І те що ті тренажери українські теж є дуже добре.
"Снова піарітся, барига"
Таким "піаром" Порох зміцнює нашу оборону.
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03.11.2022 19:17 Ответить
У нас маса народу "піариться" на волонтерстві. Бо всі, хто збирає гроші, повинен відзвітувати на що вони потрачені. Порошенко, крім того, ще і від своїх статків додає суму, що дорівнює зібраній. Раніше чекала, що хтось із наших можновладців, чи найповажнішої ОПи захоче пропіаритись таким чином. Та ні, вони тільки вже зібране і надіслане для військових або для людей, що втратили все через війну, собі підгрібають. Злидні ( то такі міфічні істоти, що як обсядуть, то об'їдять господарство до нитки) вміють тільки брати, бо така їх природа.
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03.11.2022 23:21 Ответить
Згоден з кожним Вашим словом.
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04.11.2022 13:29 Ответить
Это всегда ляпота,когда кацапский говнолет горит и падает!!!
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03.11.2022 23:02 Ответить
голос за кадром супер👈
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04.11.2022 08:53 Ответить
..смерть выродкам с болот мацковии..
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04.11.2022 09:07 Ответить
 
 