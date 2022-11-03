Российский боевой самолет сбит украинским ПВО над Бахмутом: "Не дотянешь, с#ка, не дотянешь". ВИДЕО
Украинские бойцы сбили российский самолет вблизи Бахмута.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован момент падения вражеского самолета, опубликована в соцсетях.
Топ комментарии
+76 Филипп Филиппович Преображенск
показать весь комментарий03.11.2022 13:09
+64 Григорич #421689
показать весь комментарий03.11.2022 13:13
+46 Kan Kan #518965
показать весь комментарий03.11.2022 13:10
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там, де тяжко гримлять гармати,
Бій переможний іде…
Б»ють козаки зайд-супостатів
І перемога наша прийде! (2 р.)
Приспів: Цвіт калиновий, шепіт діброви,
Батькову хату - хай вічно стоїть…
Рідної мами сивії коси
Мусимо ми, як один захистить! (2 р.)
Ген, майорить малинове знамено
Козача кров на ньому запеклась,
Холодний Яр і Хортиця здригнулись -
На бій Вкраїна знову здійнялась! (2 р.)
Приспів:
Над нашим краєм з року в рік
Кипіли битви, сталь дзвеніла
Невже ж нащадкам козаків
Снаги забракне взятися до діла?!(2 р.)
Приспів:
Поглянь, ізнову «Сміла» піднялась!
Хоробра сталь, в руках дівочих,
Над ворогом, як кара, вознеслась,
І кличе в бій, в січі палають очі!(2 р.)
Приспів:
Наш рідний край, Черкащина чудова!
Захистимо її у грізний час!
Щоби в віках гриміло грізно слово -
Та «першоназва» в нас - «черкас»!!! (2 р.)
А українською курва, підорва, шмара, ************ і так далі, можна проспівати, проричати в гніві і тихо і голосно і без необхідності створювати якийсь зайвий тиск, легко позбавитися негативних емоцій.
нехристеймусульман часто бессмысленно Аллаха вспоминают вместо мата, тоже похоже.
- от не знаю...это хорошая новость или плохая - за 5 дней от начала российско-украинской войны дети научились матюкаться..
и родители их не ругают
Слава Україні!
Слава нації!
Смерть москалям!
*
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
"Снова піарітся, барига"
Таким "піаром" Порох зміцнює нашу оборону.