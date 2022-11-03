Оккупанты минируют сигареты, магазины к автоматам, тела погибших, - офицер ВСУ, инженер Гетьман. ВИДЕО

3 ноября в Украине отмечают День инженерных войск ВСУ. Офицер, инженер мотопехотной бригады Игорь (Гетьман) рассказал об особенностях работы саперов Вооруженных сил.

Об этом говорится в сюжете журналиста Михаила Ухмана, опубликованном на YouTube-канале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

По словам военного, первые полмесяца войны проводить операции было легко, поскольку можно было свободно передвигаться. Однако с повышением интенсивности боевых было уже труднее.

Также он рассказал, что оккупанты, кроме тел погибших военных и техники, минируют даже сигареты.

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