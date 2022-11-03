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Новости Видео Война
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Оккупанты минируют сигареты, магазины к автоматам, тела погибших, - офицер ВСУ, инженер Гетьман. ВИДЕО

3 ноября в Украине отмечают День инженерных войск ВСУ. Офицер, инженер мотопехотной бригады Игорь (Гетьман) рассказал об особенностях работы саперов Вооруженных сил.

Об этом говорится в сюжете журналиста Михаила Ухмана, опубликованном на YouTube-канале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

По словам военного, первые полмесяца войны проводить операции было легко, поскольку можно было свободно передвигаться. Однако с повышением интенсивности боевых было уже труднее.

Также он рассказал, что оккупанты, кроме тел погибших военных и техники, минируют даже сигареты.

Смотрите: Украина вернула из плена 107 военных, в том числе 74 защитника "Азовстали". ВИДЕО+ФОТО

военнослужащие (6155) ВСУ (6624) Ухман Михаил (236)


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I recommend to booby-trap the liquor stores and all alcohol in general. Very soon, ruzzian army - no more.
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03.11.2022 17:13 Ответить
я тоже не верил что в Афганистане эти твари такое делали....
Надо фиксировать и ООН, прикормленная скажет - Что уж, да уж, ыыыы, а может это Зинка?
Нет мля, это дядя Барак. Вот примчлся с Аризоны и украл унитаз, улепетывая оставляя, русские надписи на стенах и убив по спискам активистов, а потом еще и раскидал приманки для детей тупо, ну вот просто почерк Обамы как в Афгане.
"славянин" это чорт, как и Аваков, ну и пофиг го "чорт" это вроде ломового, безобидная сущность. Но ватники даже "ватник" изгадили, так как как правило в ватнике .... "чорт".
И что за "народ" то? это не народ, это диагноз - "рссукий" это тупо - "СТРЕЛЯЙИЕ, глупцы", ибо если он приблизится, то будете как минимум в пропагандистских роликах сняты, ну, а потом презираемы. И да, соседи потом, вернувшись тоже не похлопают по плечу, вернее, похлопают, но не по плечу и не рукой.
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03.11.2022 17:19 Ответить
Ето для тех кто призывает хоронить орков мол мы не такие... Пускай лучше дохлых орков вороны и собаки жрут раз они даже свои трупы минируют.
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03.11.2022 17:29 Ответить
Хреново, что они разлагаясь отравляют грунтовые воды трупным ядом. К тому же смрад от них там стоит жутко тошнотворный.
Вот и выходит, что даже дохлый кацап ни на что путевое не годен. Лучше сгрести их в кучу бульдозером и сжечь.
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03.11.2022 21:20 Ответить
Як говориться: сапер першим іде в насту і останнім відступає.
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03.11.2022 19:32 Ответить
Ехо фінської війни крепко запало на генетичному рівні у лаптєвих. Недарма в них непарна хромосома.
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03.11.2022 21:41 Ответить
Арті, ти хто такий? Офіцер? Чому не служиш? Ти російське забухане чмо.
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11.02.2023 19:15 Ответить
 
 