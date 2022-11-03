Оккупанты минируют сигареты, магазины к автоматам, тела погибших, - офицер ВСУ, инженер Гетьман. ВИДЕО
3 ноября в Украине отмечают День инженерных войск ВСУ. Офицер, инженер мотопехотной бригады Игорь (Гетьман) рассказал об особенностях работы саперов Вооруженных сил.
Об этом говорится в сюжете журналиста Михаила Ухмана, опубликованном на YouTube-канале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
По словам военного, первые полмесяца войны проводить операции было легко, поскольку можно было свободно передвигаться. Однако с повышением интенсивности боевых было уже труднее.
Также он рассказал, что оккупанты, кроме тел погибших военных и техники, минируют даже сигареты.
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Надо фиксировать и ООН, прикормленная скажет - Что уж, да уж, ыыыы, а может это Зинка?
Нет мля, это дядя Барак. Вот примчлся с Аризоны и украл унитаз, улепетывая оставляя, русские надписи на стенах и убив по спискам активистов, а потом еще и раскидал приманки для детей тупо, ну вот просто почерк Обамы как в Афгане.
"славянин" это чорт, как и Аваков, ну и пофиг го "чорт" это вроде ломового, безобидная сущность. Но ватники даже "ватник" изгадили, так как как правило в ватнике .... "чорт".
И что за "народ" то? это не народ, это диагноз - "рссукий" это тупо - "СТРЕЛЯЙИЕ, глупцы", ибо если он приблизится, то будете как минимум в пропагандистских роликах сняты, ну, а потом презираемы. И да, соседи потом, вернувшись тоже не похлопают по плечу, вернее, похлопают, но не по плечу и не рукой.
Вот и выходит, что даже дохлый кацап ни на что путевое не годен. Лучше сгрести их в кучу бульдозером и сжечь.