За полтора дня украинцы собрали 236 млн грн, за них в Великобритании приобретут 60 бронетранспортеров Spartan, - Притула. ВИДЕО

Граждане Украины и иностранцы за полтора дня после объявления мегасбора фондом Сергея Притулы на 50 бронетранспортеров Spartan собрали 236 миллионов гривен, которых хватило на 60 бронетранспортеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Сергея Притулы.

"Никто! Никогда! Нас не победит! Ведь мы - украинцы! А это значит, что для нас нет слова "невозможно"!

1,5 суток, за которые мы снова переворачиваем мир вверх дном! И снова перевыполняем план))))!!! Сбор закрыт!

Низкий поклон всем присоединившимся!" - отмечается в сообщении.

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