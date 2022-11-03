За полтора дня украинцы собрали 236 млн грн, за них в Великобритании приобретут 60 бронетранспортеров Spartan, - Притула. ВИДЕО
Граждане Украины и иностранцы за полтора дня после объявления мегасбора фондом Сергея Притулы на 50 бронетранспортеров Spartan собрали 236 миллионов гривен, которых хватило на 60 бронетранспортеров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Сергея Притулы.
"Никто! Никогда! Нас не победит! Ведь мы - украинцы! А это значит, что для нас нет слова "невозможно"!
1,5 суток, за которые мы снова переворачиваем мир вверх дном! И снова перевыполняем план))))!!! Сбор закрыт!
Низкий поклон всем присоединившимся!" - отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+39 Ан Мур
показать весь комментарий03.11.2022 21:07
+31 Перехватчик
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+29 Павло Макаренко #514920
показать весь комментарий03.11.2022 21:19
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адмірал Няв
@yaadmiralmeow
ще одне повідомлення від комбата або когось зі складів типу «Аня, замов…/Аня, у нас закінчується…/Аня, треба закупити…» і я заплачу, клянусь…чорт його знає, де ті гроші брати 😭😭
Досить проста схема ухилення від податків, бо прозорості нема ніякої.
Але реально потреби війська Притула не знає або навмисне ігнорує.
Його поставили волонтерити щоб конкурувати з Порохом.
Він навіть все за ним повторює.
Вчора Притула купив два комплекси "SHARK" за 15 мільйонів 250 тисяч гривень Щойно в етері "Еспресо" (29.10.2022 о 16:07 год.) Касьянов здав фактичного власника фірми "Укрспецсистемс" (виробника безпілотників Shark).
Це Арахамія.
(с) Яків Євгенович
А ще згадаймо білоруські оборудки голови ЗЕленої фракції.
Хтось вірить? Я ні.
Дуже хочеться повірити, що виграєш саме ти, але головою розумієш, що шанс 1 на 10 000 000, так і з ци фондом Притули. Дуже хочеться вірити, але суми не реальні, в крайньому випадку за такий короткий термін. Ну порахуйте самі приблизно 1 900 грн в секунду. Нехай в середньому донатять по 100 грн, бо в коментарях, люди писали, що надсилали і 50 грн, і 20, і навіть 5 грн, були і такі, що писали що задонатили 200$, але я думаю в середньому 100 грн. Виходить 1 900 грн в секунду і 19 людей відправляли в секунду. Не вірю я в такі цифри. Ну щось не так і все, як не крути. Хоча я і сам донатив по 150 грн, і сьогодні вранці на БТР, і раніше на народні Байрактари. Я на 300 грн, не збіднію, але, ну не так щось в Притуловому королівстві.
Зібрані гроші йдуть Арах*ямії.
а в тебе срублі гроші?)
а військову техніку хай би з бюджету купляли…
Артист,-це щось пов'язане з культурою...
Фонд Сергія Притули завищив вартість одного БТР «Spartan» у 2,5 рази.
Коли недавно Порох закупив в Британії "Спартани", то разом з транспортуванням до України, вони обійшлися в $29 800 за одиницю.
А у Притули, ціна цієї броні близько $100 000 за штуку.
Вопрос сложный. Это стоимость иномарки среднего класса...
В 2016 Латвия вроде как купила 120-130 подобных бронетранспортеров, и там тоже был скандальчик, а цена прыгала от 400 тыщ евро и больше.
В любом случае, кто не верит Притуле, донатьте Чмута в Повернись Живым.
авторитетами України", - тут Ви вже погарячкували, незалежно від того, хто як
ставиться до гарного/поганого Притули. Слава Україні!
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1950645/1950645_600.jpg
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1950864/1950864_600.jpg