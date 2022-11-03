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За полтора дня украинцы собрали 236 млн грн, за них в Великобритании приобретут 60 бронетранспортеров Spartan, - Притула. ВИДЕО

Граждане Украины и иностранцы за полтора дня после объявления мегасбора фондом Сергея Притулы на 50 бронетранспортеров Spartan собрали 236 миллионов гривен, которых хватило на 60 бронетранспортеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Сергея Притулы.

"Никто! Никогда! Нас не победит! Ведь мы - украинцы! А это значит, что для нас нет слова "невозможно"!

1,5 суток, за которые мы снова переворачиваем мир вверх дном! И снова перевыполняем план))))!!! Сбор закрыт!

Низкий поклон всем присоединившимся!" - отмечается в сообщении.

Смотрите также: Собираем на 50 британских бронетранспортеров Spartan, - Притула объявил о мегасборе для ВСУ. ВИДЕО


Автор: 

сбор (304) волонтеры (2636) Притула Сергей (84)


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Топ комментарии
+39
Інфа тут: "" порівняйте ціни, бо щойно Синютка озвучив інфу, що ці Спартани обійшлився Пороху і К* разом з транспортуванням до України в $29,8к. А у притули ціна цієї броні близько $100к

Інфа ще від https://t.me/pecherhill/808 Печерский Холм :
"Но вот история с закупкой броневиков "Спартан", это уже камень в огород самого Притулы. .... Сумма, заявленная Притулой, больше чем в два раза превышает рыночную стоимость "Спартанов". И еще. Чтобы купить бронетранспортер в Англии, нужно иметь соотвествующую английскую лицензию. У Притулы ее нет и когда она будет - неизвестно. Это Англия, получить там что либо, задача не из простых.
Понятно, что не сам Притула договаривался о броневиках. И не сам Притула оговаривал цену, тем более не имея лицензии. Цену ему назвали люди которые занимаются вопросом. И очевидно, эти люди уже воруют на имени Притулы.
Зеленского можно обвинять во многом. Но за оборотом денег в своих структурах он всегда следил тщательно. Притула эти вопросы пустил на самотек. И вот результат.
И это Притула еще не включился в серьезную политическую борьбу".
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03.11.2022 21:07
+31
Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·

https://twitter.com/jozefkneht1/status/1587927122378645510 21 ч

Порошенко придбав буржуйки, через місяць Притула придбав буржуйки. Порошенко придбав Спартани, через місяць Притула оголошує мегазбір на Спартани. Лайфхак, якщо ви хочете знати, який буде наступний мегазбір, подивіться, що зараз купує Порошенко.
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03.11.2022 21:30
+29
Дії Претули вже можна передбачити.
Порошенко купив буржуйки,-через місяць Сєрожа купив буржуйки.
Порошенко купив Спартани-Сєруня через місяць,-теж...
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03.11.2022 21:19
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Страница 2 из 2
Интересно, что думает Великобритания , когда она немеряные бабки даёт Украине на оружие , а УКраина приезжает покупать за потные гривни простого люда ? Если это , конечно, гривни простого люда, а не отмывка через прокладку...что скорее всего... судя по суммам... война...производства стоят... работы нету...половина работоспособных за бугром...откуда у обнищавшего, безработного без тепла и света народа такие бабки ? 236 млн они собрали... 100 000 народных и немного кое-кто им доложил до круглой суммы. Схематозники **учие...
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03.11.2022 21:38 Ответить
Коли є загроза існуванню, є така особливість Українці згуртовуються навколо однієї цілі - Перемоги !
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03.11.2022 21:51 Ответить
Хоч гуртуйся, хоч ні .Але 30% українців зараз безроботні
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03.11.2022 22:12 Ответить
Тільки без марафонізму
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07.11.2022 13:24 Ответить
Є Фонд - Порошенка , Є Фонд Пінчука(Притули) . Дяді на безналогових фондовому капіталу завдяки внескам досі «підробляють» , а Ви «дорогенькі» вириваєтесь з шкіри за своїх ідолів . І дуже прошу тонкошкурим не переводити в своєму стилі «Стрілки» - обзиваючи мене Зе…….. . Не голосував !
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03.11.2022 21:38 Ответить
то чим ти кращий мій "товстошкірий" друже,раз не голосував,значить просто пофігіст.а ще якісь пред'яви кидаєш)))
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03.11.2022 21:49 Ответить
Для всех сомневающихся есть фонд "Повернись живим", самый известный фонд, существующий с 2014 года. Развивающийся с учетом обратной связи от военных, имеющий публичную отчетность.
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04.11.2022 00:48 Ответить
Отакі проблеми у волонтерів, а не тим чим притула займається.
адмірал Няв
@yaadmiralmeow
ще одне повідомлення від комбата або когось зі складів типу «Аня, замов…/Аня, у нас закінчується…/Аня, треба закупити…» і я заплачу, клянусь…чорт його знає, де ті гроші брати 😭😭
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03.11.2022 21:39 Ответить
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03.11.2022 21:47 Ответить
Мені цікаво, як ця схема працює. Я так розумію, якісь багаті дядьки скидають бабло в гривнях. Але за гривні вони нічого за кордоном не куплять. На волонтерські цілі держава дає долари за ті гривні. І долари йдуть на оплату зброї та техніки. А держава залишається з цими гривнями. В чому зиск для тих багатих дядьків?
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03.11.2022 21:48 Ответить
Ти супутник бачив? Ні. А гроші де? А це не наша справа, як сказав шановний пан Притула. Х.й вам, а не чеки - секретна інформація.
Досить проста схема ухилення від податків, бо прозорості нема ніякої.
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04.11.2022 01:21 Ответить
Так может у ирана выкупите все беспилотники и ракеты?
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03.11.2022 21:48 Ответить
ци ті самі що Пьетро хотів купити?
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03.11.2022 21:52 Ответить
Він уже привіз. Хоча може зелені відібрали і віддали Притулі.
Але реально потреби війська Притула не знає або навмисне ігнорує.
Його поставили волонтерити щоб конкурувати з Порохом.
Він навіть все за ним повторює.
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03.11.2022 21:54 Ответить
В них їх 500 штук.
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03.11.2022 21:55 Ответить
Скажіть краще скільки з тих грошей украінців іде на зарплату притулі і директору фонду явно не один десяток кіло баксів
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03.11.2022 21:53 Ответить
За законом - до 20%
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04.11.2022 12:37 Ответить
Ви ж пам'ятаєте, як гістерично нещодавно збирали гроші на дрони-камікадзе?

Вчора Притула купив два комплекси "SHARK" за 15 мільйонів 250 тисяч гривень Щойно в етері "Еспресо" (29.10.2022 о 16:07 год.) Касьянов здав фактичного власника фірми "Укрспецсистемс" (виробника безпілотників Shark).

Це Арахамія.

(с) Яків Євгенович

А ще згадаймо білоруські оборудки голови ЗЕленої фракції.









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03.11.2022 22:01 Ответить
трохи невдобно ся получило
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03.11.2022 22:25 Ответить
А яка маржа на цих безпілотниках). Шось надто дорогенькі як для зйомки, а тут Арахамія хозяїн
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04.11.2022 06:30 Ответить
Беремо озвучувану суму, ділимо на півтори доби (в секундах). Отримуємо 1821 гривню щосекунди.

Хтось вірить? Я ні.
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03.11.2022 22:02 Ответить
Це так само, як виграти в лотерею.
Дуже хочеться повірити, що виграєш саме ти, але головою розумієш, що шанс 1 на 10 000 000, так і з ци фондом Притули. Дуже хочеться вірити, але суми не реальні, в крайньому випадку за такий короткий термін. Ну порахуйте самі приблизно 1 900 грн в секунду. Нехай в середньому донатять по 100 грн, бо в коментарях, люди писали, що надсилали і 50 грн, і 20, і навіть 5 грн, були і такі, що писали що задонатили 200$, але я думаю в середньому 100 грн. Виходить 1 900 грн в секунду і 19 людей відправляли в секунду. Не вірю я в такі цифри. Ну щось не так і все, як не крути. Хоча я і сам донатив по 150 грн, і сьогодні вранці на БТР, і раніше на народні Байрактари. Я на 300 грн, не збіднію, але, ну не так щось в Притуловому королівстві.
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03.11.2022 23:03 Ответить
Так, фокусника важко розкусити.... коли не знаєш, як він робить свій фокус. Коли розкусять - ми всі охреніємо!
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04.11.2022 01:59 Ответить

Зібрані гроші йдуть Арах*ямії.
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03.11.2022 23:46 Ответить
Так ,а де заявлена "помста"? за кучу мільйонів куплені недоДрони?!!!!
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03.11.2022 22:04 Ответить
Ще й у Арахамії. Розводять людей, як лохів.
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03.11.2022 22:15 Ответить
Как бывший аферист - Я аплодирую стоя !!!
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03.11.2022 22:12 Ответить
вот он красавец
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03.11.2022 22:13 Ответить
Это сотые доли копейки по сравнению что с тем что Зеленский имеет от налогов. Это позор что ВСУ держиться до сих пор на волонтерах. Сколько можно терпеть это воровство?
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03.11.2022 22:27 Ответить
Это не волонтерство! Это чистой воды развод государства на валюту с целью самопиара. Это грязная игра. По сути закупку осуществляет государство, потому что именно государство даёт валюту за те типа "собранные" гривны. А пиар при этом получает тот, который собрал никому ненужные гривны.
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03.11.2022 22:31 Ответить
А кінцева ціль? Розкрутити нового "прастова парня с народа" на нове пріпіздєнство? Кажуть, за Притулою стоїть Пінчук.
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03.11.2022 22:34 Ответить
Так. У певної групи "інвесторів"(назвемо їх так) на рахунках зависло багато гривень. Не встигли їх перевести в стабільну валюту. От і вирішили гарного хлопця просунути на посаду президента, щоб він потім їм ці інвестиції відробив. А поки що за все платить держава. Бо основні валютні резерви тримає при собі.
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03.11.2022 22:40 Ответить
Коли вже країна здихається цих кровосісь! Набивають кишені навіть на крові та смерті людей!
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03.11.2022 22:43 Ответить
Я вже в це не вірю. Сподіваюсь, що Україна потрапить під повний контроль США або Канади, щоб змінити ментальність бізнесу. Та і всього народу.
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03.11.2022 22:46 Ответить
За гроші українців зробити їм нового підконтрольного владі політика. Зелені після війни не зможуть протриматися і дня, а тут буде своя людна, мегаволонтеріще, який врятував цілу країну. Легко просувати на виборах, ще й безкоштовно, ще й заробити на цьому двіжу можна. З бідного копійка - ніби і не багато, проте ж бідних - дох.я...
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04.11.2022 01:24 Ответить
Каратель Русни, не тільки гривні, я задонатив в євро.
а в тебе срублі гроші?)
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03.11.2022 23:28 Ответить
Це ти з охфіса пишешь, частина гроша надходе в валюті з закордону від діаспори, зегнида
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04.11.2022 06:22 Ответить
Ааа, все, я зрозумів, що це за схема.
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03.11.2022 22:27 Ответить
окажи. бо ми не в курсі (це не стьоб. нам дійсно цікаво, в чому фокус)
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04.11.2022 02:00 Ответить
Притулі респект! А всі хейтери - ідіть в сраку.
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03.11.2022 22:28 Ответить
віруючий....
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04.11.2022 02:01 Ответить
ну шо де ті бтр га респективний,ой дефективний,після того як Порох виклав чеки за свої спартани,зразу здувся ?))))
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26.12.2022 00:28 Ответить
Притулі респект, робить добру справу. Слава Україні!
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03.11.2022 22:35 Ответить
ага а бтр і досі немає,і бабла теж.як воно гівна поїсти?)))
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26.12.2022 00:30 Ответить
А може притула на єдиниймарафєт збирати та на канал Рада???
а військову техніку хай би з бюджету купляли…
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03.11.2022 22:51 Ответить
Таке враження, шо Україну перетворюють на "театр". Де при владі артісти, а мудрий нарід - глядачі цього театра абсурда.
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03.11.2022 23:02 Ответить
Та не артисти,а аферисти.
Артист,-це щось пов'язане з культурою...
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04.11.2022 08:57 Ответить
Ага. Люди снимают последние труселя, собирают бабло на бронетехнику, а влада пилит бабло на асфальте и гуманитарке.
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03.11.2022 23:39 Ответить
Жадність фраєра погубить. Війскову техніку Притулі не продадуть,значить офісні щурі в справі,а це схема і до ворожки не йди.
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03.11.2022 23:41 Ответить
Її не продадуть. Техніку нам дарують, ці спартани. Ще до початку збору було відомо, і кількість здається та сама. А ось куди Притула цього разу гроші кине, на який супутник - це і є головна загадка махінації.
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04.11.2022 01:27 Ответить
Може Притулу краще головою Укроборонпрому призначити, хоч якісь здобутки ВПК побачимо
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03.11.2022 23:49 Ответить
Авжеж, побачимо. З супутника. Арахмія роздрукує та принесе на телемарафон. За 2-3 тижні.
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04.11.2022 01:28 Ответить
Притулохейтеры в ударе. Бронетранспортеры уже по 30к покупают, клоуны.
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04.11.2022 00:09 Ответить
ну то як там були спартани по 30к баксів чи то "барига" знов всіх наїбав,до речі а де притулині хоч по сотці кілобаксів за штуку?))))
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26.12.2022 00:32 Ответить
Українці. Ви неймовірні.
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04.11.2022 02:25 Ответить
Предчувствие меня редко подводит. Притула хороший парень, но никогда ему не верил. Вот и сейчас мутит, используя доверчивость и патриотизм , бескорыстие украинцев. Это мое субъективное мнение. Выдают глаза - и мимика , как не старается - понтами так и прет. Куча высокомерия и чванства и главное - очччень не добрые под%бки. Я бы с ним в ,, разведку не пошёл,, Возможно вскроются не хорошие подробности.
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04.11.2022 07:20 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3947785.html Клоун-аферист Притула попалився на крадіжках. А ви, лохи, кидайте йому гроші

Фонд Сергія Притули завищив вартість одного БТР «Spartan» у 2,5 рази.

Коли недавно Порох закупив в Британії "Спартани", то разом з транспортуванням до України, вони обійшлися в $29 800 за одиницю.
А у Притули, ціна цієї броні близько $100 000 за штуку.
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04.11.2022 09:28 Ответить
Можно ли купить отремонтированный бронетранспортер Спартан за 40 000 баксов?
Вопрос сложный. Это стоимость иномарки среднего класса...
В 2016 Латвия вроде как купила 120-130 подобных бронетранспортеров, и там тоже был скандальчик, а цена прыгала от 400 тыщ евро и больше.
В любом случае, кто не верит Притуле, донатьте Чмута в Повернись Живым.
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04.11.2022 11:40 Ответить
"Народ вибрав людей, яким довіряє, які є моральними і добропорядочними
авторитетами України", - тут Ви вже погарячкували, незалежно від того, хто як
ставиться до гарного/поганого Притули. Слава Україні!
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06.11.2022 18:30 Ответить
Тебе ж уже раніше послали,але ти всеодно лізеш зі своїм зеславієм. Пишеш і ратуєш за українців - не згадуй взагалі за це гешефтне зелене шобло. Так вибрали, але багато прозріло,а от признати, що лохонулися це не в менталітеті українців. Будуть далі тупо стояти на своїму, не зважаючи, що можуть навіть самознищитися
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07.11.2022 13:49 Ответить
Галасуючий полудурок притуло,це вже новий голоборотько?Чому дійсні волонтери не афішують свою працю ще з 14 року ?...а оце на всіх сайтах на всіх екранах.....?А тих хто в перші хвилини нападу 24 року - непроібав а захищав (воїни і добровольці і волонтери)..тепер пресуються ????
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06.11.2022 09:47 Ответить
І Порох і Притула молодчики. Честі їм і хвала. А незадоволені дописувачі, боти і просто брехуни- вперед за лаптєногим кораблем.
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07.11.2022 08:49 Ответить
Мені неприємно, коли мене тупо на...ь, вважаючи ,що навколо одні лохи. Думаю, що більшісь дописувачів, яким трохи незрозуміла діяльність Притули- такої ж думки
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07.11.2022 13:56 Ответить
бтр від Питули де молодчик,нема їх і все заглохло,як воно бути лохом?
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26.12.2022 00:33 Ответить
Галасуючий полудурок притуло,це вже новий голоборотько?Чому дійсні волонтери не афішують свою працю ще з 14 року ?...а оце на всіх сайтах на всіх екранах.....?А тих хто в перші хвилини нападу 24 лютого - непроібав а захищав (воїни і добровольці і волонтери)..тепер пресуються ????
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07.11.2022 17:55 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3990932.html Ні Спартанів, ні грошей... Сєруня, як тобі спиться, аферист?
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1950645/1950645_600.jpg
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1950864/1950864_600.jpg
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12.02.2023 10:26 Ответить
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