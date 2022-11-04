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В оккупированный Мариуполь прибыло большое количество мобилизованных из РФ, их отправят на Запорожское направление, - Андрющенко. ВIДЕО

Временно оккупированный Мариуполь россияне используют в качестве логистического хаба для своих войск.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"С. Комышеватое и с. Демьяновка Мариупольского района - со вчера прибыло большое количество военных, расселяются по помещениям школ, садов и по частным домам при содействии местных коллаборантов. Из разговоров - мобилизованные, которых переводят на Запорожское направление фронта

Мариуполь. 8:45 по Киевскому времени. 14 тентованных КамАЗов на выезд в сторону Мангуша. Отслеживаем дальнейшее движение. Мариуполь окончательно превращен в военный логистический хаб. В свою очередь, это упрощает фиксацию перемещения военной силы противника". - говорится в сообщении.

Читайте: Вместо Керченского моста россияне пустили грузовики через оккупированный Мариуполь, - Андрющенко

Мариуполь (5718) оккупация (10167) Андрющенко Петр (583)


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Топ комментарии
+14
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04.11.2022 11:45
+8
А мне видится поворот со Строителей на Шевченко, т.е. в сторону Куприна. 9-этажка кажись общаги медучилища. Как ни крути едут в сторону Запорожья-Бердянска. До сих пор не укладывается в голове, как можно было допустить, что 24 был взят Херсон и Новая Каховка, 25 Мелитополь, 26 Токмак. Еще Порошенко твердил: будут пытаться создать коридор в Крым, в Крыму наращивается группировка...
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04.11.2022 12:47
+4
красивое...
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04.11.2022 13:00
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куйло, схоже, хоче замістити місцеве населення своїми чмобіками!
як важко буде звідти вибити 2-3 мільйони озброєних навіть чмобіків - риторичне питання
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04.11.2022 11:33 Ответить
а наскребсти путіну тих 2-3 міліони озброєних чмобіків буде ще тяжче.
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05.11.2022 00:17 Ответить
Perekrestok Stroitelej-Shevchenko((((
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04.11.2022 10:46 Ответить
отжали у гражданских десятку и своими недосвастиками зетками обмарали
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04.11.2022 10:55 Ответить
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04.11.2022 11:45 Ответить
красивое...
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04.11.2022 13:00 Ответить
Це де ж така краса?
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04.11.2022 13:09 Ответить
Sli brat Kyiv za 3 dni, prilegli otdohnut
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04.11.2022 16:16 Ответить
писдариики все тикаем всем запариком огородами...думаю один калаш изрешитит один комаз
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04.11.2022 11:56 Ответить
Мариупольцы есть в чате? Если мне не изменяет память, то это перекресток Шевченко и Строителей, поворот на Новоселовку. Как бы обратная дорога от Запорожья.
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04.11.2022 12:07 Ответить
А мне видится поворот со Строителей на Шевченко, т.е. в сторону Куприна. 9-этажка кажись общаги медучилища. Как ни крути едут в сторону Запорожья-Бердянска. До сих пор не укладывается в голове, как можно было допустить, что 24 был взят Херсон и Новая Каховка, 25 Мелитополь, 26 Токмак. Еще Порошенко твердил: будут пытаться создать коридор в Крым, в Крыму наращивается группировка...
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04.11.2022 12:47 Ответить
А шо эти ваньки-встаньки зимой будут делать? Зимой маскировка намного сложнее, в окопах не посидишь, тепла и электричества мобикам никто давать не будет, костры заметны очень.

Просто спокойно отрабатывать по тем местам, где они скапливаются. Выбивать это мяско целыми пачками. При листве на деревьях все же сложно поразить бэху или танк, листва мешает их замечать, ветки мешают попасть контактным взрывателем или мешают смарт-снарядам (с 2 ударными ядрами) взорваться в нужный момент.

Тем более, вся инфраструктура каждого оккупированного населенного пункта у нас как на ладони. Сами отключим все теплоснабжение и электричество точными попаданиями куда надо, чтобы после освобождения быстро починить. А Ваньки, смотрите ту знаменитую фотку с гранатометом и цепью у бетонного столба. Это вы будете следующие.
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04.11.2022 12:50 Ответить
Цифры пока обнадеживающие 950 - 850 - 840. Где-то промелькнуло мнение эксперта, что 1000 уничтоженных рашистов каждый день ослабят их потенциал. Ну т.е. при таком количестве утилизированных невозможно качественно компенсировать потери.
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04.11.2022 12:58 Ответить
А грабить то там уже не чего, все украдено до вас. теперь только смерть, чмобики. даже водки нету
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04.11.2022 13:07 Ответить
ФАРШ ! доброї дороги в пекло ! 💯😄
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04.11.2022 14:14 Ответить
В пекло тварюк
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04.11.2022 19:26 Ответить
 
 