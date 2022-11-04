В оккупированный Мариуполь прибыло большое количество мобилизованных из РФ, их отправят на Запорожское направление, - Андрющенко. ВIДЕО

Временно оккупированный Мариуполь россияне используют в качестве логистического хаба для своих войск.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"С. Комышеватое и с. Демьяновка Мариупольского района - со вчера прибыло большое количество военных, расселяются по помещениям школ, садов и по частным домам при содействии местных коллаборантов. Из разговоров - мобилизованные, которых переводят на Запорожское направление фронта

Мариуполь. 8:45 по Киевскому времени. 14 тентованных КамАЗов на выезд в сторону Мангуша. Отслеживаем дальнейшее движение. Мариуполь окончательно превращен в военный логистический хаб. В свою очередь, это упрощает фиксацию перемещения военной силы противника". - говорится в сообщении.

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