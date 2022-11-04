В оккупированный Мариуполь прибыло большое количество мобилизованных из РФ, их отправят на Запорожское направление, - Андрющенко. ВIДЕО
Временно оккупированный Мариуполь россияне используют в качестве логистического хаба для своих войск.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"С. Комышеватое и с. Демьяновка Мариупольского района - со вчера прибыло большое количество военных, расселяются по помещениям школ, садов и по частным домам при содействии местных коллаборантов. Из разговоров - мобилизованные, которых переводят на Запорожское направление фронта
Мариуполь. 8:45 по Киевскому времени. 14 тентованных КамАЗов на выезд в сторону Мангуша. Отслеживаем дальнейшее движение. Мариуполь окончательно превращен в военный логистический хаб. В свою очередь, это упрощает фиксацию перемещения военной силы противника". - говорится в сообщении.
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як важко буде звідти вибити 2-3 мільйони озброєних навіть чмобіків - риторичне питання
Просто спокойно отрабатывать по тем местам, где они скапливаются. Выбивать это мяско целыми пачками. При листве на деревьях все же сложно поразить бэху или танк, листва мешает их замечать, ветки мешают попасть контактным взрывателем или мешают смарт-снарядам (с 2 ударными ядрами) взорваться в нужный момент.
Тем более, вся инфраструктура каждого оккупированного населенного пункта у нас как на ладони. Сами отключим все теплоснабжение и электричество точными попаданиями куда надо, чтобы после освобождения быстро починить. А Ваньки, смотрите ту знаменитую фотку с гранатометом и цепью у бетонного столба. Это вы будете следующие.