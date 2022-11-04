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Украинский воин уничтожил вражеский танк выстрелом из ПТРК почти в упор. ВИДЕО

Воин 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады практически в упор уничтожил вражеский танк, произведя выстрел из ПТРК.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойца десантника опубликована в соцсетях.

Смотрите: Воины ВСУ уничтожают танк оккупантов с помощью американского ПТРК "Tow". ВИДЕО

танк (2260) уничтожение (6974) ПТРК (91)


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Топ комментарии
+72
Це українськиц супергерой-респект...
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04.11.2022 11:37
+33
хрєнасобі хлопець сміливий!!! там на нього, трохи по-отдаль, стояв ще один танк, просто на хлопця націлений
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04.11.2022 11:39
+27
Слава ЗСУ! Героям Слава! Хай вас Бог береже!
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04.11.2022 11:41
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Це українськиц супергерой-респект...
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04.11.2022 11:37 Ответить
...Український...
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04.11.2022 11:39 Ответить
Все це добре як картинка, і запам'ятається надовго, але практичніше, меньше ризиків та більше тепла солдатику якщо це щось на кшталт Стугни по кабелю.
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05.11.2022 17:33 Ответить
хрєнасобі хлопець сміливий!!! там на нього, трохи по-отдаль, стояв ще один танк, просто на хлопця націлений
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04.11.2022 11:39 Ответить
Не виключено що той танк - підбитий (та ще й наш! Бо направлений у протилежний руху кацапського танку бік і не реагував на його наближення)
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04.11.2022 11:44 Ответить
навряд чи кацапський танк йшов у наступ, оскільки навколо не було піхоти! тож можна припустити, що він тікав туди, звідки приїхав!
тож другий танк, скоріш за все, теж кацапський
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04.11.2022 11:47 Ответить
Маячня. По "північ-південь" зараз неможливо ідентифікувати техніку.
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04.11.2022 11:50 Ответить
А до чого тут "північ-південь"?
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04.11.2022 11:59 Ответить
А наш боєць з тилу зайшов? Скоріше танк орків тікав, а той стоячий то ще при наступі був підбитий.
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04.11.2022 11:51 Ответить
А ти поняття маєш - як саме організується оборона? Піхота займає першу лінію - в окопах А танки розташовуються в глибині ліній оборони А якщо той танк "тікав" - то чому йому "в бочину" наші не били коли він ішов вздовж лінії оборони? Адже це - найбільш вразлива частина танка - борт і корма! Там і ручної протитанкової гранати вистачить!
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04.11.2022 11:57 Ответить
Ти там був,бачив?
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04.11.2022 12:03 Ответить
Брат на конкурсі, але користуються лише фаготами, виходять тільки на джипах... То ще жодного танка не вальнув. Каже, що дійсно, кацапи танками із за лісосмуг валять, їх не видно. А от його товариші одного танка таки дочекались і знищили, а другий теж гарно підбили, мовби і щось на ньому вибухало, але той все одно зміг виїхати і втекти...
Коли у вересні був у відпустці, якраз його комбат підкинув по дорозі на БЦ по нові фаготи, адже тоді уже 5 штук було розбито
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04.11.2022 13:10 Ответить
Ну - там щось було "ближнього бою" Бо тим же "Джавелінам" чи НЛАВ потріба відстань (для приведення гранати бойову готовність А це треба кілька десятків метрів - не менше А "Фагот" з "Конкурсом" на плечі не потягаєш!
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04.11.2022 13:21 Ответить
Мені теж так здається. Схоже, звичайний яглень. У 14-му, коли брат ще був на рапірі, вони з собою тягали на метелебах їх десятками, разом з 22-ми
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04.11.2022 13:29 Ответить
а ты? ти там був, бачив? чи до себе ти не застосовуєш те, що предявляєш іншим?
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04.11.2022 13:00 Ответить
не звертай не йолопа .. він тут кругом горобцям дулі крутить
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04.11.2022 13:41 Ответить
Дурнику! Той коментар адресувався не мені, а моєму "опоненту" -"шведу" Знову ти поспішив "серонуть", забувши штани знять!
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04.11.2022 17:38 Ответить
Чому я не дивуюся..
Ні дивуюся чому йолоп не (з)раднидник Зєлі))
Все знає ****))
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04.11.2022 13:40 Ответить
А тебе недоумка "Жаба давить"? Завидки беруть, що ти не знаєш того, що знаю я? Так менше треба було в школі "горобцям дулі давать" і "собак попідтинню ганять" А так "гицлем вродився - гицлем і живеш" І ним же й здохнеш!
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04.11.2022 17:43 Ответить
Абсолютно верно . Выждал и зашел сзади ))) Красавчик
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04.11.2022 12:11 Ответить
И снова кацапы ставят рекорды по прыжкам-полетам. Если мне не показалось.
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04.11.2022 11:52 Ответить
Дуууууже парадно, слава ЗСУ!
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04.11.2022 11:39 Ответить
Бо рашковани безмозглі. У бою, танк без піхоти нічого не вартий йсьає легкою здобиччю. Це елементарні ази.
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04.11.2022 11:40 Ответить
ну, взагалі-то, ніхто не відміняв того, що пєхота могла бути знищена, а танк тікав
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04.11.2022 11:42 Ответить
Ніхто не відміняв того, що я написав, стрОтєг
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04.11.2022 15:26 Ответить
стрОтєг, що, за твоєю збоченною логікою, повинен робити танк, якщо знищили його піхоту? чи може такий танк поїхати назад?
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04.11.2022 15:47 Ответить
Ти не вмієш спілкуватись й вести дискусію з людьми. Пихатий хам!
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04.11.2022 17:42 Ответить
Якщо ПТРК то Нлав ))
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04.11.2022 11:40 Ответить
Слава ЗСУ! Героям Слава! Хай вас Бог береже!
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04.11.2022 11:41 Ответить
Термінатор нервово курить в стороні))
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04.11.2022 11:46 Ответить
Помоему я понял. Орки думают что их атакуют боевые комары а это наши партизаны. Они везде их много и в то же время их нет нигде
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04.11.2022 11:49 Ответить
У гранатометника сталеві яйця....👍🏻👍🏻👍🏻Але російський танчик його помітив, навіть хотів башту у бік нашого бійця повернути, але нє получілось, нє фартануло...А другий танк, дійсно, схоже, що підбитий, і не зрозуміло, чий...
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04.11.2022 11:52 Ответить
То неділю назад на міні підірванний ордячий. Наші нам як гієні огненні чекають коли по нього щось приїде, ось і дочекались)
москаль передок хотів "застовпити"... але щось трапилось не так

Респект Валера если читаешь!)
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05.11.2022 17:23 Ответить
Ну взагалі то ПТРК - це мабуть такі інша зброя - тут якійсь гранатомет, типу панцерфауст, Карл Густав, чи щось подібне.
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04.11.2022 11:57 Ответить
Кажуть дуууже хороші і прості в застосуванні!
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04.11.2022 12:58 Ответить
Феерично!
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04.11.2022 12:19 Ответить
Я думала, що так буває тільки в американських бойовиках. Який безстрашний воїн! А кацап полетів у вирій
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04.11.2022 12:21 Ответить
да да , не подбило, именно потому он ехал , зацепился стволом за башню второго танка, что аж ствол развернуло назад...обьічное дело...русские военньіе всегда так делают...
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04.11.2022 12:45 Ответить
ага, "целехоньким" ))- просто закони фізики ще деякий час працюють ....
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04.11.2022 13:02 Ответить
Целехонький, тока без лаптей, шо на 37с отлетели. А на 57с уже мангал...
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04.11.2022 13:07 Ответить
та да, не пробило. А дымится - так это экипаж кофей варит на вышибных зарядах.
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04.11.2022 13:11 Ответить
ну почему же? Делитесь. Видите - я же сомневаюсь.
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04.11.2022 14:38 Ответить
Я висловив сумнів - адмін його ліквідував разом з коментарем!
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05.11.2022 09:15 Ответить
просто адмін - колишній танкіст, і він краще за вас на цьому розуміється.
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05.11.2022 10:54 Ответить
Ага І замість пояснить ситуацію він просто знищив коментар де я аргументував свої сумніви?
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05.11.2022 11:01 Ответить
Не заморочуйся в кконкретному випадку. сьогодні я з тобою привітався, бачив? Ну ...., так це вдруге, а перший раз за вітання - так само видалений комент, помилка...техн., не знаю
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05.11.2022 11:05 Ответить
це звичайна ознака навідників-танкістів: швидко реагувати на небезпеку.
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05.11.2022 11:05 Ответить
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05.11.2022 14:07 Ответить
Ну конечно, есть сомнения. Но там в конце видео танк догорает на опушке - видимо сапёрской лопаткой добили подранка.
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04.11.2022 15:30 Ответить
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20.12.2022 19:10 Ответить
Настоящий воин!Смерть путинским выродкам!
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04.11.2022 12:44 Ответить
скільки ж життів врятував, одним пострілом. герой!
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04.11.2022 13:09 Ответить
Не з ПТРК, а із РПГ. Вже і я не витримав: коли, нарешті, автори поважного мною "Цензора" навчаться нормально писати новини? Як не "борошна перекладу", то ще якась засада в тексті...

А хлопцю - респект. Правильно і зі сталевою втримкою діяв. Пропустив вперед і вистрілив в найменш захищене місце, коли ворожі танкісти не могли його виявити.
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04.11.2022 13:57 Ответить
у світі проектувальники танків в першу чергу переживають за життя своїх солдаті,і між місцем де знаходиться боєкомплект і екіпажем стоїть ще й немаленька бронепластина,а у кацапів у яких баби еще нарожають нічого такого немає,вони приціл роблять на скорострільність,а не для того,щоб зберегти життя солдатам
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04.11.2022 14:02 Ответить
В цього хлопця стальні яйця
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04.11.2022 14:15 Ответить
Капець Рембо...
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04.11.2022 15:27 Ответить
красава
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04.11.2022 16:45 Ответить
Будь ласка постіть більше таких відео коли є. Від них і взагалі від українських бійців фанатіє SAS!!! 🇺🇦
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04.11.2022 21:23 Ответить
це відео можна крутити як навчальний посібник по 2-3 раза в день...

Урок називається "дать пендаля": посидіти тихенько як Фіни 2-3 дня, вичекати, потім перехилити пляшку 50 гр і як скажений за 2 секунди вистрілити в задницю щоб і носа повернути не встиг.

Однозначно це відео буде у більшості хронік про війни, не тільки у нас а на Землі. Можливо в контексті безпорадності і архаїзму "танк"...
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05.11.2022 17:31 Ответить
Охх, не хотел бы я быть рюзьге танкиста, чесслово!
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05.11.2022 05:15 Ответить
Дякую Богу, що я не москаль!
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20.12.2022 19:13 Ответить
...красиво.. жги быдлонасекомышей с болот мацковии
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05.11.2022 09:57 Ответить
НЕОБХОДИМО КОРРУПЦИОНЕРОМЁТ ПРИДУМАТЬ !)
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06.11.2022 01:26 Ответить
 
 