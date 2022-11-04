Военнослужащие 93-й бригады "Холодный яр" уничтожили склад и КамАЗы врага на Бахмутском направлении. ВИДЕО

93 бригада "Холодный Яр" уничтожила склады с боекомплектом российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады на странице Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Механизированный батальон холодноярцев "выписали" штраф двум вражеским КамАЗам из БК за неправильную парковку. Кроме того, был уничтожен дом со складом БК. Продолжаем ликвидировать силы и средства оккупационных войск и защищать Бахмут!" – говорится в сообщении.

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