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Военнослужащие 93-й бригады "Холодный яр" уничтожили склад и КамАЗы врага на Бахмутском направлении. ВИДЕО

93 бригада "Холодный Яр" уничтожила склады с боекомплектом российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады на странице Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Механизированный батальон холодноярцев "выписали" штраф двум вражеским КамАЗам из БК за неправильную парковку. Кроме того, был уничтожен дом со складом БК. Продолжаем ликвидировать силы и средства оккупационных войск и защищать Бахмут!" – говорится в сообщении.

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Чого не скажеш про можновладців (
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04.11.2022 12:48 Ответить
Бійцям велика подяка.На цьому напрямку у орків зручна траса для підвозу бк,тому,розвідка та вчасне знищення чергової партії значно знизить обстріл наших позицій та збереже життя нашим бійцям та мирним жителям.
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04.11.2022 14:32 Ответить
 
 