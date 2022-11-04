РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10772 посетителя онлайн
Новости Видео Война
14 844 27

В Мариуполе из-за военной техники РФ почти парализовано движение на дорогах, - Андрющенко. ВИДЕО

В захваченном российскими захватчиками Мариуполе из-за передвижения военной техники по дорогам общего пользования движение на них практически парализовано.

Об этом сообщил в телеграмм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь в оккупации превращен в большой логистический хаб оккупантов. Единственная дорога, соединяющая Левобережный район и Центр города. Очередь автомобилей, движущихся от российской границы возле Новоазовска. Куча военной техники открытым путем, куча военных грузов скрыта в гражданских грузовиках. Движение для жителей почти парализовано. Гражданские украинцы не в приоритете", - написал Андрющенко.

Смотрите: Жители оккупированного Мариуполя вывесили плакат с просьбой о помощи. ФОТО

Советник мэра задал риторический вопрос, как сможет скорая помощь добраться до пациента.

армия РФ (19307) Мариуполь (5716) Андрющенко Петр (581)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
показать весь комментарий
04.11.2022 20:29
+13
Здохнуть кацапсячі ссуки всі!
показать весь комментарий
04.11.2022 20:16
+10
Точки У або Атакамс потрібні. Тут для них наче медом помазано. Але, нажаль, нічого нема...
показать весь комментарий
04.11.2022 19:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Точки У або Атакамс потрібні. Тут для них наче медом помазано. Але, нажаль, нічого нема...
показать весь комментарий
04.11.2022 19:59 Ответить
точка У не долетить
показать весь комментарий
05.11.2022 00:21 Ответить
З Вугледара до Маріуполя 76 км навпростець.
показать весь комментарий
05.11.2022 02:00 Ответить
БК везуть падали.
показать весь комментарий
06.11.2022 18:22 Ответить
путін все спортив.

коли він планував "спецоперацію", він же не планував відмовлятися від торгівлі з заходом.

Він думав, що за 3 дня захватить Україну, поставить януковича, і це буде маріонеткова країна в його руках. І він далі буде торгувати з заходом.

А тут "спецоперація" зайшла так далеко, що і сша відмовляються з ним торгувати і єс.

путін розрушає всю російську економіку.
показать весь комментарий
04.11.2022 20:01 Ответить
ага, а русскіє і далі вимогають нашої крові, це русскіє самі своїми власними рученьками руйнують свою економіку і свою країну, так само вони і совок про..ли, дуже ******* плакатися і звинувачувати США.
показать весь комментарий
05.11.2022 00:25 Ответить
З Херсонщини мабуть перекидують орків на донеччину та щоб захищати Крим.не для того він набирав мобіків щоб просто здатись.
показать весь комментарий
04.11.2022 20:04 Ответить
Здохнуть кацапсячі ссуки всі!
показать весь комментарий
04.11.2022 20:16 Ответить
це шлях з Таганрогської траси, в інший бік їдуть, в бік Запоріжжя та Херсонщини
показать весь комментарий
04.11.2022 21:51 Ответить
Цивільні українці не в пріоритеті...Хто???
показать весь комментарий
04.11.2022 20:05 Ответить
Зовсім зглузду з'їхав? /хоть і риторичне питання/..яка швидка?Танк чи БТР пропустить швидку? Шо за дурні запитання від Андрющенка? грабують ,катують..вбивають а воно дурне ляпає--швидку пропустити..ну шо б ви казали?
показать весь комментарий
04.11.2022 20:16 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2022 20:29 Ответить
Маю надію,що ЗСУ готуються їх зустріти...
Головне,щоб було чим...
показать весь комментарий
04.11.2022 20:30 Ответить
Надія твоя це дуже добре. Але в Італії не треба сидіти і ср..ки гріти. Для початку заткніть рота берлусконі. Слабо? По-друге збиратися і вимагати зброю для України (Головне,щоб було чим...). Писаки...
показать весь комментарий
04.11.2022 21:30 Ответить
та ви на неї так не тисніть.. вона ж звичайна доглядальниця за кимось... в неї там грошей макс на новий айхфон синочку... Коптер, перебачте то в рази вже дорожчий... і не синочку.. (поки-що)..
Але то є таке, що подібні родичі і на коптери скидають своїм на фронті...
тому.. таке.. нема що осуджувати..
показать весь комментарий
05.11.2022 18:27 Ответить
Ну, а на что самолеты, вертолеты ВСУ, Хаймерсы? Жалеют их, что-ли?
показать весь комментарий
04.11.2022 20:35 Ответить
Ех , гахнути б ту колону... асфальтом!
показать весь комментарий
04.11.2022 20:43 Ответить
С 2015 года Порошенко твердил, что эрэфия будет стремиться к созданию коридора на Крым. И вот 2022 год. 24 февраля - Н.Каховка, Херсон. 25 - Мелитополь, 26 - Токмак, Бердянск, 27-28 Мангуш, Волноваха.
Мы хорошо знаем, что на Правобережье Днепра за 8 месяцев враг создал три линии обороны.
Вопрос: сколько линий обороны было создано в Херсонской, Запорожской области за 8 лет?
показать весь комментарий
04.11.2022 20:43 Ответить
Кацапоїд іди нах... думаєш тебе не видно ? Видно як на долоні. Прикривається воно Порошенком...
показать весь комментарий
04.11.2022 21:33 Ответить
Україна получила разрешение на поставку. Крылатых ракет Скальп...с дальнлстью полета 1 000 км совестного производства Британии и Франции...
РюSSишє швайн 🦍🦍🦍вам Капздець 🔥🔥🔥 СЛАВА ЗСУ 🔱♥️🖤🔱💙💛🔱
показать весь комментарий
04.11.2022 20:58 Ответить
Вы сами это придумали или ссылка есть?
показать весь комментарий
04.11.2022 21:13 Ответить
А хто там ще на дорогах рухається,цікаво? Таксі? Чи кур'єри "Глово".
показать весь комментарий
04.11.2022 20:59 Ответить
палишся ты свиноцабака быстро...
показать весь комментарий
04.11.2022 22:41 Ответить
 
 