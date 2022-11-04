В Мариуполе из-за военной техники РФ почти парализовано движение на дорогах, - Андрющенко. ВИДЕО

В захваченном российскими захватчиками Мариуполе из-за передвижения военной техники по дорогам общего пользования движение на них практически парализовано.

Об этом сообщил в телеграмм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь в оккупации превращен в большой логистический хаб оккупантов. Единственная дорога, соединяющая Левобережный район и Центр города. Очередь автомобилей, движущихся от российской границы возле Новоазовска. Куча военной техники открытым путем, куча военных грузов скрыта в гражданских грузовиках. Движение для жителей почти парализовано. Гражданские украинцы не в приоритете", - написал Андрющенко.

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