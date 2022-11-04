В Мариуполе из-за военной техники РФ почти парализовано движение на дорогах, - Андрющенко. ВИДЕО
В захваченном российскими захватчиками Мариуполе из-за передвижения военной техники по дорогам общего пользования движение на них практически парализовано.
Об этом сообщил в телеграмм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь в оккупации превращен в большой логистический хаб оккупантов. Единственная дорога, соединяющая Левобережный район и Центр города. Очередь автомобилей, движущихся от российской границы возле Новоазовска. Куча военной техники открытым путем, куча военных грузов скрыта в гражданских грузовиках. Движение для жителей почти парализовано. Гражданские украинцы не в приоритете", - написал Андрющенко.
Советник мэра задал риторический вопрос, как сможет скорая помощь добраться до пациента.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
коли він планував "спецоперацію", він же не планував відмовлятися від торгівлі з заходом.
Він думав, що за 3 дня захватить Україну, поставить януковича, і це буде маріонеткова країна в його руках. І він далі буде торгувати з заходом.
А тут "спецоперація" зайшла так далеко, що і сша відмовляються з ним торгувати і єс.
путін розрушає всю російську економіку.
Головне,щоб було чим...
Але то є таке, що подібні родичі і на коптери скидають своїм на фронті...
тому.. таке.. нема що осуджувати..
Мы хорошо знаем, что на Правобережье Днепра за 8 месяцев враг создал три линии обороны.
Вопрос: сколько линий обороны было создано в Херсонской, Запорожской области за 8 лет?
РюSSишє швайн 🦍🦍🦍вам Капздець 🔥🔥🔥 СЛАВА ЗСУ 🔱♥️🖤🔱💙💛🔱