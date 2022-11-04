Заявления руководителей России о готовности к мирным переговорам - ложь, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 254-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Наиболее жестокие боевые действия на протяжении всей недели сосредоточены на Донбассе - это Бахмут и Соледар. Удерживаем наши позиции. На этих и некоторых других направлениях в Донецкой области российская армия потратила уже столько жизней своих людей и столько боеприпасов, сколько, пожалуй, не тратила в двух Чеченских войнах, вместе взятых.
Но реальный уровень потерь России скрывается от российского общества. Даже свою мобилизацию они сейчас скрыли и просто врут людям, что якобы мобилизационная задача выполнена, а на самом деле в регионах России и на нашей оккупированной территории продолжают собирать людей на гибель.
И это абсолютно безумное упрямство хозяев нынешней России – лучший показатель того, что так же лживо и все, что они рассказывают некоторым иностранным лидерам о своей якобы готовности к переговорам. Когда кто-то думает о переговорах, он не ищет, как обмануть всех вокруг, чтобы послать еще десятки или сотни тысяч людей в мясорубку – как мобилизованных или каких-нибудь наемников.
И очень хорошо, что мир воспринимает российскую риторику так, как она того заслуживает, а именно как ложь, и обращает внимание только на то, что государство-террорист реально делает, а не говорит.
Мы как раз готовы к миру, к честному и справедливому миру, формулу которого мы неоднократно озвучивали. Нашу позицию мир знает. Это уважение к Уставу ООН, уважение нашей территориальной целостности, уважение наших людей и надлежащая ответственность за террор – это наказание для всех, кто виноват, и полное возмещение Россией нанесенного нам ущерба", - сказал Зеленский.
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після здачі Півдня !!
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Реєстрація:04.11.2022 - "...а нє пашол би ти нах...?"(с) Л. Подерв'янський "Данко"
Тоже в президенты выполз один
Да еще и ипанулся от старости
А рф этим воспользовалась
Даже слишком перестарался
Но пойти на условия сепаров об автономии не могло быть и речи
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Реєстрація:04.11.2022 - спецом зарегился, чтобы тут поплакать, зебил?
Дев'ять мільярдів!Блд!Дев'ять мільярдів.
Не виходить з моєї голови.
А цвіт нації гине.
*****.
Зате слуги, як в тому анекдоті про сифіліс, потихеньку зйо&уються.
От де Баканов, Наумов , Шевченко т .д ??
прошу космос очистить Землю от ЗЛА.
Єтот вьіродок обязан умереть за 1 год, т.к. стоимость его каждой минути жизни - минусит 1 человек...
Орки нападали на нас еще в прошлом тысячелетии, но олигархи - зло навсегда...
ЗЛОЙ РОК ПУСКАЙ ОБЯЖЕТ ДУШУ УЛЕТЕТЬ СКОРЕЙ
Тобто Росія втомилася від війни але ставить умови якщо не підуть на жодні умови Росії- її чекає поразка навіть і обговорювати це не треба
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Дождались Зеленского...😆
Зеля недавно..
Путлер не договороспособен...будем ждать Лёху Насрального...
Или Ходорковского...🤣