Заявления руководителей России о готовности к мирным переговорам - ложь, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 254-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Наиболее жестокие боевые действия на протяжении всей недели сосредоточены на Донбассе - это Бахмут и Соледар. Удерживаем наши позиции. На этих и некоторых других направлениях в Донецкой области российская армия потратила уже столько жизней своих людей и столько боеприпасов, сколько, пожалуй, не тратила в двух Чеченских войнах, вместе взятых.

Но реальный уровень потерь России скрывается от российского общества. Даже свою мобилизацию они сейчас скрыли и просто врут людям, что якобы мобилизационная задача выполнена, а на самом деле в регионах России и на нашей оккупированной территории продолжают собирать людей на гибель.

И это абсолютно безумное упрямство хозяев нынешней России – лучший показатель того, что так же лживо и все, что они рассказывают некоторым иностранным лидерам о своей якобы готовности к переговорам. Когда кто-то думает о переговорах, он не ищет, как обмануть всех вокруг, чтобы послать еще десятки или сотни тысяч людей в мясорубку – как мобилизованных или каких-нибудь наемников.

И очень хорошо, что мир воспринимает российскую риторику так, как она того заслуживает, а именно как ложь, и обращает внимание только на то, что государство-террорист реально делает, а не говорит.

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Мы как раз готовы к миру, к честному и справедливому миру, формулу которого мы неоднократно озвучивали. Нашу позицию мир знает. Это уважение к Уставу ООН, уважение нашей территориальной целостности, уважение наших людей и надлежащая ответственность за террор – это наказание для всех, кто виноват, и полное возмещение Россией нанесенного нам ущерба", - сказал Зеленский.