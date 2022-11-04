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Заявления руководителей России о готовности к мирным переговорам - ложь, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 254-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Наиболее жестокие боевые действия на протяжении всей недели сосредоточены на Донбассе - это Бахмут и Соледар. Удерживаем наши позиции. На этих и некоторых других направлениях в Донецкой области российская армия потратила уже столько жизней своих людей и столько боеприпасов, сколько, пожалуй, не тратила в двух Чеченских войнах, вместе взятых.

Но реальный уровень потерь России скрывается от российского общества. Даже свою мобилизацию они сейчас скрыли и просто врут людям, что якобы мобилизационная задача выполнена, а на самом деле в регионах России и на нашей оккупированной территории продолжают собирать людей на гибель.

И это абсолютно безумное упрямство хозяев нынешней России – лучший показатель того, что так же лживо и все, что они рассказывают некоторым иностранным лидерам о своей якобы готовности к переговорам. Когда кто-то думает о переговорах, он не ищет, как обмануть всех вокруг, чтобы послать еще десятки или сотни тысяч людей в мясорубку – как мобилизованных или каких-нибудь наемников.

И очень хорошо, что мир воспринимает российскую риторику так, как она того заслуживает, а именно как ложь, и обращает внимание только на то, что государство-террорист реально делает, а не говорит.

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Мы как раз готовы к миру, к честному и справедливому миру, формулу которого мы неоднократно озвучивали. Нашу позицию мир знает. Это уважение к Уставу ООН, уважение нашей территориальной целостности, уважение наших людей и надлежащая ответственность за террор – это наказание для всех, кто виноват, и полное возмещение Россией нанесенного нам ущерба", - сказал Зеленский.

Зеленский Владимир (20434)


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Топ комментарии
+12


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Реєстрація:04.11.2022 - "...а нє пашол би ти нах...?"(с) Л. Подерв'янський "Данко"
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04.11.2022 22:50
+11
А носильщиков чемоданов можно?
Тоже в президенты выполз один

Да еще и ипанулся от старости
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04.11.2022 22:50
+11
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04.11.2022 23:51
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почему Зеленскому только сейчас дошло, что там не с кем общаться.
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04.11.2022 22:39 Ответить
Тому , що з ним не хотів ху@ ло ні зустрічатись , ні розмовляти , навіть
після здачі Півдня !!
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05.11.2022 00:02 Ответить
скільки життів потрібно було віддати, щоб до нього дійшло...
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05.11.2022 04:05 Ответить
А до этого он за переговоры был, вы спали?
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05.11.2022 08:14 Ответить
Ви його передвиборчу програму бачили?
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05.11.2022 14:43 Ответить


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Реєстрація:04.11.2022 - "...а нє пашол би ти нах...?"(с) Л. Подерв'янський "Данко"
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04.11.2022 22:50 Ответить
...рухайся у нього в кільватері за рузькім кораблем, утирок
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04.11.2022 23:24 Ответить
Ось й познайомились, свиня, а я Топ Ган
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04.11.2022 23:32 Ответить
А носильщиков чемоданов можно?
Тоже в президенты выполз один

Да еще и ипанулся от старости
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04.11.2022 22:50 Ответить
оо,цапячи роги вилізли с за паркану
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04.11.2022 23:07 Ответить
він не носій а "насильник"(гвалтівник) чемоданів.Воно в них серить
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04.11.2022 23:13 Ответить
Мстит наверное )
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04.11.2022 23:24 Ответить
Гениально! А наш-то дурак, но мыла не ест
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04.11.2022 22:47 Ответить
Он как раз хотел прекратить

А рф этим воспользовалась
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04.11.2022 22:54 Ответить
Он делал все чтобы прекратить конфликт

Даже слишком перестарался

Но пойти на условия сепаров об автономии не могло быть и речи
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04.11.2022 23:16 Ответить
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04.11.2022 22:51 Ответить
Долар по 40? А нічого, що в нас війна йде? До речі, у 2015 році чистий збиток Нафтогазу склав 25,1 млрд грн, хоча активні бойові дії закінчились в лютому
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04.11.2022 23:16 Ответить
Збиток Нафтогазу в 22му не має відношення до війни 22. На відміну від 15.
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05.11.2022 01:43 Ответить
Економіку вбили і розікрали ще в 2019, так шо нєхєр прикриватися війною!
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05.11.2022 01:46 Ответить
ага а ще ти забуло що потім Нафтогаз став прибутковим,а от при зельоних різко знов збитковим,і о жах це сталось не в 22му році а почалось одразу після виборів,то теж на війну списувати чи як?
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05.11.2022 02:45 Ответить
Так мирные переговоры или переговоры о мире или убирайтесь нахер от нас. Это 3 разные вещи, притом не говорящие о ликвидации последствий. А оно нам надо?
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04.11.2022 23:03 Ответить


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Реєстрація:04.11.2022 - спецом зарегился, чтобы тут поплакать, зебил?
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04.11.2022 23:44 Ответить
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04.11.2022 23:51 Ответить
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04.11.2022 23:59 Ответить
о чем с ******** болот мацковии говорить??? ..это убийцы
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04.11.2022 23:41 Ответить
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05.11.2022 00:00 Ответить
Ку₽во..такого відчуття, що війна спланована слугами, аби добряче заробити і з'ї&атись в мене ще не було😠
Дев'ять мільярдів!Блд!Дев'ять мільярдів.
Не виходить з моєї голови.
А цвіт нації гине.
*****.
Зате слуги, як в тому анекдоті про сифіліс, потихеньку зйо&уються.
От де Баканов, Наумов , Шевченко т .д ??
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05.11.2022 00:12 Ответить
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05.11.2022 00:17 Ответить
Як об стіну горохом: щось говорити для їх ? ЯК ОБ СТІНУ ГОРОХОМ? Жалко таких смертних: А в роді ж і люди як люди::::
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05.11.2022 01:16 Ответить
Це не брехня, це продумана, послідовна і небезпечна гра москви: не вдається військовою силою, візьмемо на дипломатичні манівці. Через це деякі уряди отримають змогу казати: подивіться, москва вже багато разів заявляла, що вона прагне перемовин. Ми не маємо і далі роздмухувати конфлікт в Україні і постачати їй зброю. Не одразу, але це призведе до зниження військової підтримки. Це може статися навіть у США. Зеленському не буде чим на це реагувати, бо сам він повсякчвс намагається надурити партнерів, а гру веде всередині України: за опанування бюджетними потоками і за отримання більше влади над ЗСУ.
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05.11.2022 01:59 Ответить
Розум маєш, дякую. Опиши, будь-ласка, що на сьогодні є Японія, все що тобі кажется має значення: від літератури до поведінки дітей, будь що. Дякую.
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05.11.2022 06:54 Ответить
І що в очицях пу ти вже не бачиш миру, і в тебе нема плану домовитись десь посередині...
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05.11.2022 02:42 Ответить
Шашлики з'іли чи ще ні?
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05.11.2022 06:56 Ответить
ЗЛОЙ РОК ПУСКАЙ ОБЯЖЕТ ДУШУ УЛЕТЕТЬ СКОРЕЙ

прошу космос очистить Землю от ЗЛА.

Єтот вьіродок обязан умереть за 1 год, т.к. стоимость его каждой минути жизни - минусит 1 человек...

Орки нападали на нас еще в прошлом тысячелетии, но олигархи - зло навсегда...

ЗЛОЙ РОК ПУСКАЙ ОБЯЖЕТ ДУШУ УЛЕТЕТЬ СКОРЕЙ
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05.11.2022 06:51 Ответить
Розуміння переговорів в Росії сприймають як капітуляцію України але Салліван також підтвердив що без України за її спиною поки не повернуть всі території з Москвою говорити не будуть.
Тобто Росія втомилася від війни але ставить умови якщо не підуть на жодні умови Росії- її чекає поразка навіть і обговорювати це не треба
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05.11.2022 07:05 Ответить
Зеленая крыса наживается на войне,и весь его сброд тоже,твари
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05.11.2022 09:35 Ответить
Шаг вперед, два назад. Очередное переобувание после неудачной попытки сделать легитимными обсуждение в информационном пространстве Украины так называемых "мирных переговоров", а по сути замораживание освобождения аннексироаанных территорий. Уже замечено Зеленский это делает регулярно. Этот информационный нарратив Кремля из ОП уже имеет системный характер.
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05.11.2022 10:10 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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05.11.2022 10:40 Ответить
Путлер..год 2017.. Порошенко не договороспособен,будем ждать следующего президента...
Дождались Зеленского...😆
Зеля недавно..
Путлер не договороспособен...будем ждать Лёху Насрального...
Или Ходорковского...🤣
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05.11.2022 13:26 Ответить
 
 