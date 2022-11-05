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Военный РФ обсуждает ситуацию на фронте: "Им пох#ю на эту зиму! У них и тепляки, и ночники, нах#й, а у нас них#я", - перехват ГУР. ВИДЕО

Военнослужащий РФ обсуждает ситуацию на фронте и бесперспективность дальнейших военных действий армии РФ в Украине.

Новый перехват разговора оккупанта опубликовало Главное управление разведко МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ты страну идиотов защищаешь, бл#дь. Воюешь за путинский кусок земли. Все это х#йня, а мы все в говне", - разговор оккупанта с женой. ВИДЕО

армия РФ (19318) разведка (4179) перехват (343)


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Топ комментарии
+38
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05.11.2022 10:01
+24
бо ви одноразові
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05.11.2022 09:53
+19
Мені сподобалось "... ну а, Мішань, етаго, как єго, падеж каакой? ... нуу, груз200..."
Оце точно, у скотини падєж відбувається тільки-но вона заїхала в Україну.
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05.11.2022 10:18
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бо ви одноразові
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05.11.2022 09:53 Ответить
Наче ган**ни😆
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05.11.2022 10:03 Ответить
від гандону іноді хоч користь є
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05.11.2022 10:39 Ответить
чарівний (ні) кацапський йазьік, йазьік гарматникова і дістаєвськава, лярмантава і товстога! расєйськая культура, як заслуговує (ні) на місце серед культур миру
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05.11.2022 12:46 Ответить
Ну то попроси з дому "начник".

Хоча не факт, що на болотах в дитячій кімнаті ставлять такі світильники із зірочками чи кошенятами.

Чи ночник - це нічний горщик?
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05.11.2022 09:56 Ответить
щось їм ті тєпловізори не гріють дупу
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05.11.2022 12:47 Ответить
Та курка у капішоні просто не пояснила як будуть використані тепловізори.

Наші захисники помітять чмобіків через тепловізор і кинуть їм щось для зігріву. Гранату, наприклад.

Хто скаже, що граната не гріє - чмобіки чомусь не скаржились.
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05.11.2022 14:43 Ответить
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05.11.2022 10:01 Ответить
Do Not Resuscitate - не реанімувати )))
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05.11.2022 10:40 Ответить
⚡️Северная Корея впервые за несколько лет начала отправлять поезда в Россию. Вероятно, КНДР тайно поставляет РФ снаряды и боеприпасы для войны в Украине, - Reuters
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05.11.2022 10:02 Ответить
Говір схожий на забайкальський. Якого статевого органу приперлись за 7500 км.сюди?
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05.11.2022 10:03 Ответить
"Говір схожий на забайкальський."
це це так звучить фіно-угрський акцент.
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05.11.2022 10:22 Ответить
На Урале местами так окают. Скороговоркой при этом. Чуть смешно.
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05.11.2022 11:15 Ответить
Та в Самарській області теж так пердять з таким говором. У них усі так пердять в провінції.
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05.11.2022 10:50 Ответить
Расєянські дебіли скрєпно вірять, що зима - то расєянській винахід
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05.11.2022 10:05 Ответить
Упомянули , что Украина 8 лет окапывалась. А в голову-то не пришло, зачем? Видимо новая тактика подготрвки к нападению? Ска, тупые дятлы.
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05.11.2022 10:11 Ответить
Як це ні#уя? А пакет? А більше русні нічого і не потрібно. 😡
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05.11.2022 10:17 Ответить
Падежь говорит у них...
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05.11.2022 10:17 Ответить
Мені сподобалось "... ну а, Мішань, етаго, как єго, падеж каакой? ... нуу, груз200..."
Оце точно, у скотини падєж відбувається тільки-но вона заїхала в Україну.
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05.11.2022 10:18 Ответить
та не не бреши москалю! Є у вас ! точно є! х*і в кожній сраці
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05.11.2022 10:18 Ответить
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05.11.2022 10:23 Ответить
«А че то, кокого то» - Вологда. Кугути вівцеголові
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05.11.2022 10:26 Ответить
А нет у вас них.я потому, что вы думаете не за обустройство и оборону своей гигантской помойки, а за преступную захватническую войну.
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05.11.2022 10:28 Ответить
Це саме не ті "тєпляки", що передав Порошенко для фронту?!
А що для фронту зробив гімнокомандуючий Ze? записав відосік, виділив 2 лярда на гімномарафон з відосіками і пограбував з вітренко нафтогаз?
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05.11.2022 10:37 Ответить
Хєровий з тебе солдат, таварісч. Солдат должен стойко.... і далі за текстом.
Взагалі "русскому мішке" мороз не страшний. Чого скиглиш?
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05.11.2022 11:03 Ответить
Так звучить русскій мірь - ми їх навчили говорити слов'янською мовою - а вони перетворили її на оце позорисько
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05.11.2022 12:22 Ответить
О нех, о коклов то есь тепловизири. Оне име греюцца. О нас ентаво нетутоти. Поэтому нам холодно.
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05.11.2022 12:28 Ответить
цьому недоумку важко втямити чому тепляки не видають
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05.11.2022 14:40 Ответить
Тупоголовые лапти.
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06.11.2022 13:01 Ответить
 
 