Военный РФ обсуждает ситуацию на фронте: "Им пох#ю на эту зиму! У них и тепляки, и ночники, нах#й, а у нас них#я", - перехват ГУР. ВИДЕО
Военнослужащий РФ обсуждает ситуацию на фронте и бесперспективность дальнейших военных действий армии РФ в Украине.
Новый перехват разговора оккупанта опубликовало Главное управление разведко МО Украины, передает Цензор.НЕТ.
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+38 Ksenia VB
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+19 Eugene Boyko #535329
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Хоча не факт, що на болотах в дитячій кімнаті ставлять такі світильники із зірочками чи кошенятами.
Чи ночник - це нічний горщик?
Наші захисники помітять чмобіків через тепловізор і кинуть їм щось для зігріву. Гранату, наприклад.
Хто скаже, що граната не гріє - чмобіки чомусь не скаржились.
це це так звучить фіно-угрський акцент.
Оце точно, у скотини падєж відбувається тільки-но вона заїхала в Україну.
А що для фронту зробив гімнокомандуючий Ze? записав відосік, виділив 2 лярда на гімномарафон з відосіками і пограбував з вітренко нафтогаз?
Взагалі "русскому мішке" мороз не страшний. Чого скиглиш?