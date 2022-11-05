Командир оккупантов обсуждает низкую дисциплину: "5 человек нах#ярились...Алкашей засуну в самую ж#пу. Там не то, что водки, там воды х#й найдут они", - перехват ГУР. ВИДЕО

В Херсонской области командир батальона оккупантов обсуждает с сослуживцем низкую дисциплину и подготовку мобилизованных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Из опубликованного перехвата следует, что командир батальона оккупантов крайне недоволен новоприбывшими бойцами. По его словам, с ними было очень сложно "первый месяц".

Тех, кто злоупотребляет спиртным, он обещает отправить на самые сложные участки фронта.

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