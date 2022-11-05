Командир оккупантов обсуждает низкую дисциплину: "5 человек нах#ярились...Алкашей засуну в самую ж#пу. Там не то, что водки, там воды х#й найдут они", - перехват ГУР. ВИДЕО
В Херсонской области командир батальона оккупантов обсуждает с сослуживцем низкую дисциплину и подготовку мобилизованных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Из опубликованного перехвата следует, что командир батальона оккупантов крайне недоволен новоприбывшими бойцами. По его словам, с ними было очень сложно "первый месяц".
Тех, кто злоупотребляет спиртным, он обещает отправить на самые сложные участки фронта.
Топ комментарии
+18 Super Gut
показать весь комментарий05.11.2022 11:04
+6 Alexander Savely
показать весь комментарий05.11.2022 11:02
+6 Y.M. Z.
показать весь комментарий05.11.2022 11:07
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Після пиятики і бійки хтось запустив сигнальну ракету всередину "нічного клубу".
Семён вернувшийся из боя
уже не тот что был вчера
он любит мир он хочет к маме
и у него одна нога