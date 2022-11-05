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Новости Видео Война
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Командир оккупантов обсуждает низкую дисциплину: "5 человек нах#ярились...Алкашей засуну в самую ж#пу. Там не то, что водки, там воды х#й найдут они", - перехват ГУР. ВИДЕО

В Херсонской области командир батальона оккупантов обсуждает с сослуживцем низкую дисциплину и подготовку мобилизованных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Из опубликованного перехвата следует, что командир батальона оккупантов крайне недоволен новоприбывшими бойцами. По его словам, с ними было очень сложно "первый месяц".

Тех, кто злоупотребляет спиртным, он обещает отправить на самые сложные участки фронта.

Также смотрите: Военный РФ обсуждает ситуацию на фронте: "Им пох#ю на эту зиму! У них и тепляки, и ночники, нах#й, а у нас них#я", - перехват ГУР. ВИДЕО

армия РФ (19318) разведка (4179) перехват (343)


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Топ комментарии
+18
Давайте не будемо вводитися в оману такими відосами. рашистська армія різна: є і одноразові чмобіки, а є і висококласні професіонали. Тому чим більше ми недооцінюємо ворога, тим вища ціна за таку оману.
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05.11.2022 11:04
+6
i саиого себе ще "засунь в самую ж#пу" - там вам саме мiсце.
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05.11.2022 11:02
+6
Оффтопік: кострома, кострома, гасудариня: https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/5/7375069

Після пиятики і бійки хтось запустив сигнальну ракету всередину "нічного клубу".
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05.11.2022 11:07
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i саиого себе ще "засунь в самую ж#пу" - там вам саме мiсце.
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05.11.2022 11:02 Ответить
я думав бутери з ікрою і кава.. з хаймерсами
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05.11.2022 11:02 Ответить
Давайте не будемо вводитися в оману такими відосами. рашистська армія різна: є і одноразові чмобіки, а є і висококласні професіонали. Тому чим більше ми недооцінюємо ворога, тим вища ціна за таку оману.
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05.11.2022 11:04 Ответить
Це для ресурсів,щоб не сумувати,а ЗСУ знають ціну таких розмов, та і не слухають їх. Вони їх відправляють в пекло
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05.11.2022 11:11 Ответить
Оффтопік: кострома, кострома, гасудариня: https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/5/7375069

Після пиятики і бійки хтось запустив сигнальну ракету всередину "нічного клубу".
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05.11.2022 11:07 Ответить
Малувато дохликів. От би ще одну храмую лошадь павтарілі
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05.11.2022 11:09 Ответить
Вже 15 , 4 в реанімації. А взагалі - веселуха і назва відповідна, це ж таке, на полігоні всяке може трапитись
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05.11.2022 11:15 Ответить
Дарвіністи та ще й бухі.
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05.11.2022 11:13 Ответить
Хіба на Кацапії є не алкаші? Там, якщо кацап не здатен пити, то йому зразу інвалідність дають.
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05.11.2022 12:30 Ответить
щось таких записів щоденно виставляється ціла купа...а по факту: ЗСУ не звільнили Херсон і Запор області,на Донбасі русня атакує,обстріли міст щоденно,світла немає....Друзі,вам не здається,що нас русня має за лохів,чи лохами ми є для всіх цих СБУ,ГУР,Лєщєнків,Антош,які вивалюють записи про катастрофу у росвійськах....??
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05.11.2022 14:05 Ответить
Навіщо в жопу? Відразу у чорні пакетики фасуйте ...
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05.11.2022 15:36 Ответить
З кацапської народної творчості

Семён вернувшийся из боя
уже не тот что был вчера
он любит мир он хочет к маме
и у него одна нога
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05.11.2022 16:50 Ответить
 
 